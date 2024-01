"Încă nu pot să o exprim în cuvinte": Stephanie Travers despre momentul "suprarealist" în care a devenit prima femeie de culoare pe un podium de F1

"Prima mea reacție a fost: "Ești sigur? Nu cred că ați găsit persoana potrivită - nu sunt eu!"", își amintește ea. "Dar totul s-a întâmplat atât de repede și, înainte de a-mi da seama, am urcat pe podium."

Așa cum se obișnuiește, Mercedes alege un membru al echipei pentru a urca și a ridica trofeul Constructorilor în numele lor și al Petronas, partenerul tehnic și de titlu al Mercedes, după fiecare victorie în cursă.

A fost un moment emoționant pentru Travers - inginer de fluide pe pistă - să fie selectată, deoarece a devenit prima femeie de culoare din istorie care a urcat pe un podium de Formula 1.

"Încă nu pot să vă spun în cuvinte", a declarat ea pentru Amanda Davies de la CNN. "A fost un moment atât de suprarealist pentru mine și o ocazie importantă pentru mine și familia mea. Nu am avut timp să-mi informez familia înainte, dar părinții mei iubesc sportul, așa că au fost acolo de acasă, urmărind, strigând.

"Sora mea mi-a trimis înregistrări video după aceea, așa că, să văd reacția lor și răspunsul pe care l-am primit din partea întregii lumi, mi-a atins inima și sunt atât de recunoscător Petronas și Mercedes pentru că mi-au permis să îi reprezint pe podium."

Într-o lungă postare pe Instagram după cursă, Hamilton i-a adus un omagiu lui Travers pentru că a fost selectat din peste 7.000 de candidați și pentru că a vrut să "inspire tinerii copii de culoare și copiii de culoare să creadă că și ei pot reuși".

Pe moment, Travers recunoaște că nu a fost conștientă că face istorie, dar a rămas "complet fără cuvinte" când i s-a subliniat acest lucru după aceea. "Emoțiile pur și simplu au venit la mine", spune ea.

Familie de fanatici

Travers s-a născut în capitala Zimbabwe, Harare, și a mers la școală acolo până când familia ei s-a mutat în Marea Britanie, când avea 10 ani.

Ea provine dintr-o familie de fanatici ai sporturilor cu motor și își amintește poveștile pe care i le spuneau părinții și fratele ei mai mare despre marile premii de Formula 1 organizate în Africa de Sud vecină la începutul anilor 1990.

A ajutat, de asemenea, faptul că atât tatăl, cât și bunicul ei erau ingineri, iar Travers' a dezvoltat rapid o pasiune în atelierul de inginerie al tatălui ei.

"Această pasiune pentru acest sport a crescut pe măsură ce am crescut din ce în ce mai mult, până în punctul în care am început să călătoresc la unele curse cu prietenii", spune ea. "Pur și simplu am știut cu adevărat că vreau să lucrez în acest sport".

Știind că ar putea să ajungă în F1, Travers a decis să se specializeze în inginerie chimică. În cele din urmă, însă, ea spune că a fost important să găsească o carieră care să îi placă, deoarece natura competitivă a F1 a însemnat că obținerea unui loc în acest sport era orice, dar nu o concluzie anticipată.

Dar chiar și atunci, Travers încă visa că într-o zi va urca pe un podium de F1. Când în sfârșit a ajuns acolo, a fost o realizare a tot ceea ce ea și familia ei au lucrat pentru a obține.

"Emoțiile m-au copleșit cu adevărat în acel moment", spune ea. "Am fost destul de norocoasă că purtam o mască, nu puteai să-mi vezi lacrimile din ochi, dar a fost un sentiment minunat și este complet diferit de a fi la celălalt capăt cu întreaga echipă.

"Dar știind că echipa era acolo alături de mine și mă susținea în acel moment și că sărbătorim cu toții victoria pentru care am muncit atât de mult în acel weekend, a fost un sentiment minunat și sunt atât de recunoscătoare că am avut ocazia să o experimentez din ambele părți."

"Un pas în direcția cea bună

În urma morții lui George Floyd, anul trecut, sportul din întreaga lume a început o reglare de conturi cu privire la ceea ce face în privința inegalității rasiale.

Formula 1 este unul dintre cele mai puțin diverse sporturi din lume; de fapt, Hamilton este singurul pilot de culoare care a concurat vreodată în acest sport. Importanța prezenței sale, în special pentru tinerii de culoare care visează să reușească într-o zi în acest sport, nu poate fi supraestimată.

"Ceea ce voi spune este că, în timp ce am crescut uitându-mă la sport, Lewis a fost cel care mi-a dat acel imbold suplimentar de a vedea pe cineva ca mine la televizor", spune Travers. "Am știut că este posibil să ajung în acest sport dacă îmi pun mintea la contribuție și muncesc din greu - și asta am făcut."

Condusă de Hamilton, unul dintre cei mai vocali atleți de pe planetă, Mercedes a fost în fruntea eforturilor F1 de a încerca să facă acest sport mai incluziv și mai divers. În sezonul trecut, echipa și-a vopsit mașinile emblematice "Silver Arrow" în negru, în semn de "poziție împotriva rasismului și a tuturor formelor de discriminare".

Mișcarea a venit la o săptămână după ce sextuplul campion mondial a anunțat formarea Comisiei Hamilton, un parteneriat de cercetare cu Royal Academy of Engineering dedicat explorării modului în care sporturile cu motor pot fi folosite pentru a implica mai mulți tineri de culoare în disciplinele STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) și, în cele din urmă, pentru a-i angaja în echipele de curse sau în alte sectoare de inginerie.

Mercedes a declarat că această mișcare reprezintă "un angajament public de îmbunătățire a diversității" la echipă.

La momentul respectiv, echipa a declarat că, deși angajații spun că "experiența din cadrul echipei noastre este una incluzivă", doar 3% din forța de muncă se identifică ca aparținând unui grup etnic minoritar și doar 12% dintre angajați sunt femei.

Mercedes spune că și-a stabilit intenția de a aborda această disparitate prin "acțiuni pozitive" și au declarat că "angajamentul de a face acest lucru este ireversibil".

"Este un sentiment extraordinar să fac parte din această echipă și a fost foarte pozitiv pentru mine faptul că am fost inclusă din momentul în care am intrat în garaj", spune Travers.

"[Sunt] extrem de fericită și foarte mândră că am fost prima femeie de culoare pe podium. Simt că sportul face un pas în direcția corectă față de sezonul trecut și există multe alte schimbări care vor apărea în viitor și sper că diversitatea și incluziunea se vor putea îmbunătăți în următorii ani.

"Nu este ceva ce se va îmbunătăți peste noapte, dar cu siguranță cred că prin prezența mea acolo - și a altor mecanici din toată linia de boxe - este un punct de vedere și este un pas în direcția corectă."

După momentul ei de istorie, Travers spune că inbox-ul ei a fost inundat de mesaje, dar au fost câteva care au ieșit în evidență mai mult decât majoritatea.

"Cele care m-au emoționat cel mai mult au fost fetele tinere care îmi spuneau că acum le-am deschis ochii și că pot vedea pe cineva ca ele urmând o astfel de carieră în F1", spune ea.

"Așa că, pentru că s-a întâmplat asta, m-a atins cu adevărat la inimă".

