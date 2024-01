În urmă cu 15 ani, trei bucătari japonezi s-au întâlnit într-un bar din Sydney. Au luat-o pe drumuri diferite, dar "soarta" i-a reunit în Hong Kong.

"Am fost în Australia din 2005 până în 2014. Deci ne-am întâlnit cândva între timp?" îl întreabă Sato pe prietenul său.

"Poate în 2009 sau 2010?" Takano ridică nesigur din umeri și râde.

"Beam într-un bar din Sydney după serviciu. Am găsit un alt tip japonez în bar. L-am întrebat: "Bună, ești japonez și lucrezi aici?" Era și el bucătar. Același subiect. Puteam vorbi", spune Sato despre originile australiene ale prieteniei lor.

Takano a adăugat cu folos: "Nu-mi amintesc de ce ne aflam în acel bar".

Cei doi își înclină capetele, încercând fără succes să evoce amintiri din acea noapte.

Dându-și ochii peste cap și ridicând mâna, Ami Hamasaki - soția lui Takano - intervine: "Îmi amintesc".

"Beam cu niște prieteni în acel bar și m-am îmbătat foarte tare. Așa că l-am sunat pe Toru să vină să mă ia", spune ea.

"Apoi a venit un alt tip beat (Sato). Au început să vorbească. Am vrut să mă duc acasă, dar Toru mi-a spus: 'Nu pleca încă. Îmi place tipul ăsta'. Și au continuat să vorbească".

Mai mult de un deceniu mai târziu, trio-ul s-a întâlnit din nou la întâmplare - de data aceasta în Hong Kong, unde au devenit prieteni de nădejde și, în cele din urmă, și-au unit forțele pentru a deschide Enishi, unul dintre cele mai noi restaurante teppanyaki din Hong Kong. Numele este un tribut adus prieteniei lor - înseamnă "întâlnire destinată" sau "soartă" în japoneză.

Uniți de dorința de a vedea lumea

Afacerea culinară îi curge prin sânge lui Sato - tatăl său deține un bar izakaya în orașul japonez Sendai, iar el a crescut ajutând la restaurant.

Deși iubește bucătăria japoneză, Sato a urmărit întotdeauna să își lărgească orizonturile culinare dincolo de granițele țării sale. De la vârsta de 19 ani, a lucrat într-un restaurant francez din Tokyo, înainte ca un prieten care lucra la Yoshii, un restaurant japonez omakase de două stele Michelin din Sydney, să-l contacteze pentru a-i oferi o oportunitate de angajare.

"Eram destul de tânăr. Puteam oricând să mă întorc în Japonia. Mergând peste hotare, era mai bine să plec la o vârstă tânără", spune Sato.

Așa că s-a mutat la Sydney și a devenit sous-chef la Yoshii.

Hamasaki, între timp, a visat întotdeauna să trăiască într-o altă țară. La vârsta de 19 ani, a mers să lucreze ca ospătar într-un restaurant teppanyaki din Kobe, înainte ca bucătarul șef al restaurantului să înceapă să o antreneze în bucătărie.

"Întotdeauna mi-am dorit să plec în străinătate încă de când eram mică, pentru că voiam să învăț noi culturi", spune ea.

"Și am fost norocoasă să fiu bucătar, deoarece puteam să lucrez oriunde. Dar era foarte greu să găsești restaurante japoneze teppanyaki în afara Japoniei. Cele mai multe dintre ele se concentrau pe teppanyaki performativ."

Așa că, atunci când Hamasaki a primit o ofertă de muncă la un restaurant teppanyaki de pe Coasta de Aur din Australia, în 2009, a acceptat.

Takano, pe de altă parte, și-a dorit întotdeauna să meargă în Australia înainte de a intra în industria culinară.

"Visul meu a fost să merg în Australia", spune bucătarul.

"Dar, după absolvire, nu aveam abilități de gătit și nu știam cum (voi ajunge în) Australia. Zece ani mai târziu, am găsit o soluție".

Planul: să învețe să gătească și să aprofundeze înțelegerea bucătăriei japoneze, apoi să folosească aceste abilități pentru a obține un loc de muncă în Australia.

"Două vise diferite au devenit un singur vis", spune Takano.

Hotărât, a primit în cele din urmă o ofertă de a lucra la un restaurant teppanyaki din Australia în 2009 - același cu cel al lui Hamasaki.

Întâlnirile și despărțirea

"Când ne-am întâlnit prima dată, mi-a spus că este cu un an mai mare decât mine. A fost o minciună. Unsprezece ani", povestește Hamasaki la CNN Travel, în timp ce soțul ei schițează un zâmbet stânjenit.

Nu a trecut mult timp până când cei doi au început să iasă împreună.

"La prima noastră întâlnire, am mers la un musical în Brisbane pentru că voiam să văd "Cats"", își amintește ea.

"Mi-a spus că și lui îi plac musicalurile. Odată ce a început muzica, el a început să doarmă. Am fost super supărată".

Dar acele minciuni obraznice nu au descurajat-o.

"(Gândindu-mă în urmă), a fost destul de amuzant, de fapt. Este un tip foarte amabil, așa că mi-a plăcut foarte mult de el", spune Hamasaki.

În curând, întâlnirile au dus la vacanțe, perechea călătorind în diferite orașe australiene pentru a vizita obiective turistice. În timpul uneia dintre călătoriile lor la Sydney, l-au întâlnit pe Sato la un bar sportiv.

Chiar dacă atmosfera era prietenoasă, nu au devenit imediat prieteni apropiați.

"Nu am stat prea mult timp", spune Sato. "Eram deja (beat) înainte de sosirea lui Takano. Trebuia să mă duc la muncă a doua zi. Am făcut schimb de contacte pe Facebook și am spus că ne vom contacta unul pe celălalt când ne vom vizita orașele."

Au păstrat puțin legătura pe rețelele de socializare, dar soarta i-a dus pe doi dintre ei în altă parte.

Sato s-a mutat la Londra pentru a lucra la un alt restaurant.

Hamasaki a acceptat o ofertă de muncă în Dubai.

Takano a rămas pe Coasta de Aur.

Cuplul a presupus că mutarea a însemnat sfârșitul relației lor.

"A fost ceva de genul: "Mi-a plăcut foarte mult, dar la revedere"", spune Hamasaki despre despărțirea lor.

Cu destinația Dubai

Dar despărțirea a durat doar un an, înainte ca Takano să-și găsească și el un loc de muncă în Dubai. El nu i-a spus fostei sale iubite că vine, alegând în schimb să apară din senin.

"Am fost atât de surprinsă", spune Hamasaki.

Deși Takano spune că directorii hotelului l-au invitat să lucreze în Dubai, soția sa are o altă părere despre situație: "A vrut doar să mă urmărească".

Takano recunoaște că prezența ei a îndulcit cu siguranță afacerea.

"Dacă Ami nu ar fi fost în Dubai, nu aș fi fost în Dubai și nu aș fi acceptat oferta".

Cu toate acestea, a rămas în orașul din Emiratele Arabe Unite doar opt luni, înainte de a se muta din nou pentru un loc de muncă în Monaco. De data aceasta, însă, au decis să încerce să facă lucrurile să meargă.

"Relația noastră a fost la distanță. Comunicarea noastră se făcea doar pe Skype și pe e-mail", spune Hamasaki, care a mai rămas singur în Dubai încă un an înainte de a se muta înapoi în Japonia pentru a lua o pauză din lumea dominată de bărbați a restaurantelor.

"Îmi făceam unghiile", chicotește Hamasaki, soțul ei fiind vizibil surprins de această nouă informație.

'Am împins ușa și i-am văzut pe cei doi acolo'

În 2016, Takano a fost invitat să conducă bucătăria unui restaurant teppanyaki din Hong Kong și i-a cerut lui Hamasaki să i se alăture.

Ea a făcut exact acest lucru, iar cei doi s-au căsătorit un an mai târziu.

Apoi, într-o noapte din același an, o scenă familiară a avut loc în Hong Kong.

"M-am dus la restaurantul unui prieten după serviciu. Am împins ușa și - what the f**k - i-am văzut pe cei doi stând acolo", spune Sato, care, fără să știe Takano și Hamasaki, se mutase în Hong Kong în 2015.

Cei trei au devenit prieteni apropiați, Sato și Takano dezvoltând o legătură specială.

"Vorbim despre orice, mai ales despre muncă, pentru că amândoi suntem dependenți de muncă. Ne împărtășim experiențele de viață unul altuia și ne întâlnim întotdeauna după slujbă pentru întâlniri și cu vin", spune Sato.

După ce a condus bucătăriile câtorva restaurante, a decis să își deschidă propriul restaurant - Censu - în 2021. Localul este inspirat de mâncarea tradițională japoneză izakaya și de conceptul Wabi-sabi - "aprecierea frumuseții imperfecte și a simplității".

Ideea pentru Enishi a apărut în timpul unei întâlniri după serviciu cu Takano.

"Censu a fost proiectul meu solo și întotdeauna vreau să am ceva cu legăturile mele bune", spune Sato.

În Enishi, felurile de mâncare sunt influențate de cei trei bucătari - precum și de noul lor oraș natal.

Există o abordare modernă și revigorantă a sashimi, precum și o tempura crocantă și cremoasă de flori de dovleac.

Rulada de primăvară teppanyaki cu shirasu (somn alb) este o fuziune a culturilor alimentare din Hong Kong și Japonia. De asemenea, bucătarii au adus în meniu bucăți din orașul lor natal, cum ar fi sanbaizu de stridii (un sos de oțet de orez, zahăr și sos de soia) din prefectura natală a lui Sato, Miyagi, precum și rețeta lui Hamasaki pentru niku miso (sos de miso și carne tocată de porc) peste daikon.

"Este combinația dintre experiențele și poveștile noastre. Rareori vezi un restaurant teppanyaki cu o prezentare franțuzească/occidentală, iar unele dintre preparatele pe care le creăm provin din propriile noastre familii", spune Sato. "De exemplu, orezul la ceaun este din felul de a fi al mamei lui Toru și ne-am folosit experiența noastră culinară pentru a-l rafina și a-l servi cu mândrie."

Deși trioul lucrează împreună la meniu, cuplul căsătorit conduce bucătăria de la Enishi, în timp ce Sato își petrece cea mai mare parte a timpului în Censu, care se află la doar 10 minute de mers pe jos.

Amintindu-și de cea de-a doua întâlnire peste hotare cu cuplul, Sato spune că încă este surprins de calea pe care a luat-o viața lor.

"Ne-am întâlnit în alt oraș, din nou, în aceeași situație ca atunci când eram în Australia", spune el.

Diferența de data aceasta este că Takano și Sato nu au încetat să vorbească de atunci.

"Mă plimb aici aproape în fiecare zi în timpul pauzei", spune Sato despre vizitele sale la Enishi.

"Ne întâlnim de șase ori pe săptămână. Cred în soartă, cred întotdeauna că întâlnirea cu o persoană sau o experiență nouă îți va da o nouă lecție. Toată lumea contează în viața mea și mă bucur foarte mult că i-am întâlnit (pe Toro și Ami) pe parcurs."

Sursa: edition.cnn.com