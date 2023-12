În interiorul uimitoarelor biserici abandonate din Europa

În speranța de a le surprinde splendoarea decolorată înainte de a fi prea târziu, fotograful francez Francis Meslet a petrecut aproape un deceniu documentând biserici, capele și mănăstiri abandonate în diferite stări de degradare. Imaginile sale uimitoare arată orgi de țevi dărăpănate, claustre întinse, bănci goale de mult timp și lumina soarelui care se revarsă în naosuri presărate cu praf și moloz.

"Sunt interesat de influența timpului care trece asupra arhitecturii - cum încearcă o clădire să supraviețuiască abandonului, intemperiilor și timpului", a declarat acesta prin e-mail.

Prezentând imagini realizate în Franța, Belgia, Germania, Italia și Portugalia, noua sa carte, "Biserici abandonate: Unclaimed Places of Worship (Locuri de cult nerevendicate)", oferă un omagiu straniu unui tip de clădire pe care îl descrie ca fiind "foarte special în istoria arhitecturii și în istoria oamenilor". Meslet, care a vrut cândva să fie arhitect, are un ochi ascuțit pentru simetria structurală, colecția sa acoperind stiluri de la gotic la neoclasic.

Multe dintre biserici au fost, în mod evident, neglijate de ani de zile. Dar altele arată ca și cum ar fi fost părăsite de curând, cu pereții pictați încă ciudat de vii, cu scaunele aranjate ca și cum ar aștepta următoarea adunare. Natura poate, totuși, să acționeze rapid, a spus Meslet.

"Uneori, o clădire recent abandonată se deteriorează foarte repede, în principal din cauza apei care se infiltrează în acoperiș", a spus el. "În câteva ierni, și doar câțiva ani, puteți fi surprinși de frumusețea degradării și de vegetația care începe să crească în interior".

Doar câteva dintre bisericile pe care le-a vizitat au fost vandalizate, a spus el. Unele încă adăposteau statui nedeteriorate, vitralii și altare ornamentate. Cu toate acestea, pentru a descuraja alte daune, cartea lui Meslet exclude în mod intenționat detalii care ar putea face clădirile mai ușor de găsit.

Fotograful rareori întâlnește alte persoane în timp ce fotografiază bisericile și - de dragul patrimoniului și al siguranței oamenilor în aceste clădiri adesea decrepite - dorește ca lucrurile să rămână așa.

"În ultimii ani, nebunia tot mai mare pentru fotografia de explorare urbană a degradat, din păcate, această disciplină", a spus el. "Novicii și vizitatorii lipsiți de scrupule contribuie la declinul rapid al acestor locuri, odată ce sunt descoperite."

Lăsate să se degradeze

Fie că este vorba de o biserică sătească devenită depășită de urbanizare, fie că este vorba de o capelă veche care cedează în fața unor daune structurale, principala cauză a închiderii lor este, invariabil, lipsa de finanțare, a spus Meslet.

"Acest fenomen este cu atât mai paradoxal când vedem ce s-a întâmplat în Franța după incendiul de la Notre Dame și suma incredibilă de bani care a fost strânsă în câteva zile pentru a o restaura", a adăugat el.

Mult mai puțină atenție este acordată la ceea ce el numește "acele biserici mici care mor încet-încet în mediul rural". Numai în Franța,grupul non-profit Observatorul Patrimoniului Religios enumeră sute de biserici pe care le consideră amenințate sau care s-au închis în ultimii ani.

Deteriorarea acestor clădiri pare să reflecte declinul religiei - sau al mersului la biserică, mai exact - în Europa de Vest. În timp ce majoritatea oamenilor de acolo se identifică încă drept creștini, doar aproximativ unul din cinci participă în mod regulat la slujbe religioase, potrivit Pew Research Center.

Simbolismul fotografiilor nu este pierdut pentru Meslet, care este el însuși un creștin nepracticant.

"De-a lungul timpului și în cursul explorărilor mele, am văzut numărul tot mai mare de clădiri religioase în declin în întreaga Europă. Acest lucru pune o întrebare esențială: Ce s-a întâmplat cu credința, cu religia și cu societățile noastre? Acesta este motivul pentru care am decis să încep să lucrez la acest proiect.

"La început, am intitulat această lucrare "Il Était Une Foi". În franceză, 'fois' (timp) și 'fois' (credință) se pronunță la fel, așa că în engleză s-ar putea spune 'Once upon a Faith'."

"Biserici abandonate: Unclaimed Places of Worship", publicat de editura Jonglez Publishing, este disponibil acum.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com