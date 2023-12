Gypsy Rose Blanchard, care a pledat vinovată pentru că a ajutat la uciderea mamei sale violente, este eliberată din închisoare

Blanchard a pledat vinovată de crimă de gradul doi în 2016, după ce a mărturisit că l-a convins pe prietenul ei să o înjunghie mortal pe mama ei, Dee Dee Blanchard, în timp ce aceasta dormea. Procurorii au condamnat-o la 10 ani de închisoare în cadrul unui acord de recunoaștere a vinovăției, după ce avocații au dezvăluit abuzurile pe care le-a suferit din partea mamei sale.

Blanchard a fost victima sindromului Munchausen prin procură, un sindrom rar în care un îngrijitor simulează, exagerează sau induce o boală la un copil pentru a atrage atenția. S-a descoperit că Dee Dee i-a convins pe cei din jurul ei, inclusiv pe medici, că fiica ei era afectată de leucemie și distrofie musculară, printre alte boli - un subiect examinat în documentarul HBO Max "Mommy Dead and Dearest".

Blanchard a recunoscut că se afla în casă în momentul crimei, știind că prietenul ei, Nicholas Godejohn, avea de gând să o înjunghie pe Dee Dee și că nu a făcut nimic pentru a o opri, arată documentele tribunalului.

Godejohn a fost declarat vinovat de crimă și condamnat în 2019 la închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. Dosarele instanței arată că acesta a recunoscut că a înjunghiat-o pe Dee Dee și a spus că a ucis-o doar pentru că Gypsy i-a cerut acest lucru.

Vorbind despre condițiile de eliberare a lui Blanchard, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Corecție din Missouri, Karen Pojmann, a declarat: "sentința inițială de 10 ani a început în iunie 2015, așa că, cu excepția încălcărilor eliberării condiționate și a altor circumstanțe atenuante, se așteaptă ca ea să fie supravegheată și să se prezinte în fața unui ofițer de eliberare condiționată până în iunie 2025".

CNN a luat legătura cu avocatul lui Blanchard pentru a face un comentariu.

În zilele de după uciderea lui Dee Dee Dee, au început să apară detalii care au dezvăluit o situație complexă și neobișnuită, șeriful comitatului Greene, Jim Arnott, declarând într-o conferință de presă din iunie 2015 că "lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par".

"Nu am întâlnit niciodată ceva care să se apropie de ceea ce a trecut Gypsy", spune avocatul lui Blanchard, Michael Stanfield, în documentarul HBO "Mommy Dead and Mommy Dearest". "Se pare că mama ei a făcut pași mari pentru a o menține pe Gypsy într-un rol foarte juvenil, făcând-o să pară cu câțiva ani mai tânără decât vârsta ei reală."

Într-un interviu acordat revistei People cu puțin timp înainte de a fi eliberată, Blanchard, acum în vârstă de 32 de ani, a declarat că regretă "în fiecare zi" rolul pe care l-a avut în această crimă.

"Era o femeie bolnavă și, din păcate, nu am fost suficient de educată pentru a vedea asta", a spus ea. "Merita să fie acolo unde sunt eu, stând în închisoare și ispășind o pedeapsă pentru comportament criminal".

O carte în curs de apariție, "Released: Conversations on the Eve of Freedom", spune povestea lui Blanchard din perspectiva ei, cu ajutorul scriitoarelor Melissa Moore și Michele Matrisciani. Aceasta urmează să fie publicată pe 9 ianuarie 2024.

O emisiune specială Lifetime de șase ore, "The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard", care prezintă interviuri cu Blanchard din închisoare, va avea premiera pe 5 ianuarie 2024. Cazul a fost, de asemenea, subiectul miniseriei Hulu din 2019 "The Act", cu Patricia Arquette în rolul lui Dee Dee Blanchard.

