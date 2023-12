'God Forbid' revizuiește scandalul sexual Falwell din punctul de vedere al "băiatului de la piscină

Descalificat drept "băiatul de la piscină" în primele relatări din presă, Granda și sora sa, Lilia, îl descriu ca fiind implicat în mod naiv în stilul de viață de swing al lui Jerry Falwell Jr. și al soției sale, Becki, după ce i-a cunoscut pe fostul moștenitor al Liberty University și pe soția sa în timp ce servea băuturi la un hotel de lux din Miami.

Granda a continuat să aibă o relație de lungă durată cu Becki Falwell, susținând că soțul ei a fost pe deplin conștient de acest aranjament și că s-a străduit să creeze oportunități imobiliare pentru Granda, în parte pentru a-și menține soția fericită.

"Aveau această ciudată influență psihologică asupra mea", spune Granda, în timp ce sora sa - referindu-se la îndoielile sale cu privire la acțiunile fratelui său la acea vreme - spune că atunci când ușile financiare au început să se deschidă pentru el, "m-am gândit: "Oricât de ciudat a început acest lucru, poate că se va transforma în ceva bun"".

După cum arată clar titlul, nu a fost așa, iar întreaga poveste este complicată de influența politică pe care Falwell a exercitat-o în calitate de lider evanghelic, oferindu-i candidatului de atunci, Donald Trump, o susținere crucială în timpul campaniei prezidențiale din 2016.

Regizorul Billy Corben a construit un întreg corp de documentare în jurul statului Sunshine și a exceselor sale colorate, inclusiv "Cocaine Cowboys" și "The U. ". "God Forbid" îl plasează foarte mult în același spațiu, folosind reconstituiri dramatice obraznice pentru a vizualiza afacerea, combinate cu interviuri cu voce din off pentru a dezvolta detaliile.

"God Forbid" face, de asemenea, un ocol pentru a explica istoria fondării Liberty sub conducerea lui Jerry Falwell Sr., rolul oarecum inconfortabil al tânărului Falwell ca urmaș al acelui imperiu și evoluția mai largă a mișcării evanghelice în jurul problemei avortului ca punct de mobilizare politică.

Granda este portretizat cu simpatie, cu o mulțime de mesaje text, precum și cu contribuții din partea surorii sale - cu care a împărtășit detalii, de către cei doi - pentru a-și susține relatarea evenimentelor. Recunoaște că era ambițios, dar că, practic, era depășit de situație când avea de-a face cu cei mai în vârstă Falwell, fiind în același timp orbit de banii și relațiile lor. (Familia Falwell a refuzat să fie intervievată pentru documentar).

"God Forbid" câștigă puncte și pentru faptul că nu se joacă prea mult, spunând povestea într-un pachet relativ concis - spre deosebire de extinderea ei în formatul tot mai popular al docuseriilor -, făcând în același timp legătura între scandalul central și valurile politice de care a devenit inextricabil legat.

Jerry Falwell a demisionat de la Liberty în 2020, recunoscând relația lui Becki Falwell cu Granda, dar declarând în același timp că "nu a fost implicat". De asemenea, el a afirmat că Granda a încercat să șantajeze cuplul, acuzație pe care Granda a negat-o.

"God Forbid" îi oferă în mod clar lui Granda un forum prietenos pentru a-și spune povestea, care include modul în care a ieșit de partea cealaltă a celor 15 minute de notorietate. Dacă acest lucru s-a tradus în "ceva bun" pentru el, așa cum spera sora sa, în ceea ce privește oferirea unui subiect aparent irezistibil pentru producători, cu siguranță a fost așa pentru aceștia.

"God Forbid: The Sex Scandal that Brought Down a Dynasty" are premiera pe 1 noiembrie pe Hulu.

