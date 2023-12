Giannis Antetokounmpo înscrie un alley-oop incredibil și reușește un triple-double, iar Bucks trece de Celtics în primul meci

În sfertul patru de duminică, la Boston, Antetokounmpo - cu un apărător care îl acoperea - își reluase driblajul și se chinuia să găsească un coechipier.

Dar, în loc să încerce o aruncare speculativă sau să paseze mingea, "Ciudatul grec" s-a întors spre coș, a aruncat mingea de pe panoul de fund înainte de a o trimite în teren pentru a finaliza un alley-oop solo.

Această demonstrație explozivă de atletism le-a oferit celor de la Milwaukee Bucks un avantaj de 94-78 în finalul sfertului patru și a fost momentul culminant al victoriei echipei cu 101-89 în fața celor de la Boston Celtics în primul meci al seriei celor mai bune șapte meciuri din playoff.

Când a fost întrebat despre momentul electrizant, dublul MVP a spus că a fost metoda sa de a ieși din încurcătură.

"Ce am văzut? Aveam mingea și mi-am zis: 'Oh, la naiba. O să mă blochez'", a declarat Antetokounmpo presei.

"Am aruncat-o spre panoul de fund", a spus el. "Sunt destul de norocos că Dumnezeu m-a binecuvântat cu abilitatea de a sări. Am avut o săritură bună pentru a merge să o iau din nou și am reușit să termin jocul".

A fost o altă adăugire la rola de evidențiere deja impresionantă a jucătorului de 27 de ani, care s-a dovedit o amenințare pentru Celtics toată seara.

El a terminat cu un triple-double - al doilea în postsezon din cariera sa - cu 24 de puncte, 13 recuperări și 12 pase decisive.

Antrenorul celor de la Bucks, Mike Budenholzer, și-a arătat aprecierea pentru alley-oop-ul solo al lui Antetokounmpo, spunând că este "doar talent pur, doar instinct pur".

"Este un jucător grozav. El face lucruri care sunt unice și speciale și oportune", a spus Budenholzer. "Acesta este unul dintre acele jocuri în care ești fericit că este de partea noastră".

Jrue Holiday a avut 25 de puncte și 10 recuperări în timp ce Bucks, campioana în exercițiu, și-a folosit apărarea fizică pentru a înăbuși pe Celtics, care veneau după ce au măturat pe Brooklyn Nets în ultimul tur al playoff-ului.

Cele două vedete ale celor de la Celtics - Jayson Tatum și Jaylen Brown - au fost ținute la doar 21, respectiv 12 puncte, având un total de 10 aruncări din 31 în acest meci.

În condițiile în care lungimea și fizicalitatea celor de la Bucks i-au închis pe Celtics în apropierea coșului, Boston a aruncat 50 de aruncări de trei puncte, reușind doar 18 și aruncând 33,3% din teren ca echipă.

"Din punct de vedere ofensiv, nu a fost cea mai bună seară a noastră. Am crezut că am păzit destul de bine", a declarat antrenorul lui Celtics, Ime Udoka. "Să pierdem un meci la 12 puncte când am aruncat atât de slab este de bun augur pentru noi. Într-un fel, este bine că am scăpat de acest eșec, din punct de vedere ofensiv".

Echipele se vor confrunta din nou la Boston pentru meciul 2, marți.

