Gary Gulman își propune să ofere râsete mari în "Născut la a treia bază

Comediantul abordează, printre altele, subiecte precum creșterea în sărăcie, inegalitatea veniturilor, Pop-Tarts, dentiștii dubioși și clienții nepoliticoși de la Chipotle. O glumă magistrală, aproape de finalul emisiunii speciale de o oră, împletește atât de bine baschetul și magia, încât vă va lăsa cu gura căscată în fața abilităților de povestire a lui Gulman.

"Cu siguranță cred că este cel mai amuzant [special] al meu", a declarat Gulman pentru CNN. "Cred că "The Great Depresh" este probabil cel mai semnificativ al meu și încă primesc e-mailuri și comentarii în fiecare zi despre asta și are patru ani acum, așa că a fost foarte special. Dar acesta este cu siguranță cel mai amuzant".

Gulman a realizat specialul de comedie "The Great Depresh" în 2019. Acesta acoperă bătălia paralizantă cu depresia pe care a suferit-o înainte ca amestecul potrivit de medici și medicamente să îl ajute să se recupereze în timp ce locuia din nou acasă cu mama sa.

În noul special, el pare fericit și este dornic să împărtășească glumele sale, unele pe care le-a scris în acea perioadă. El a spus că acestea nu se potrivesc tocmai cu glumele despre primirea de îngrijiri de sănătate mintală, așa că le-a păstrat pentru când se va afla într-un loc mai bun.

"Aveam multe dintre glumele din numărul de la Chipotle, apoi aveam și numărul de hochei, dar nu se potriveau din punct de vedere tematic pentru "Marea Depresie". Așa că [cu acest special] am început cu cele două", a spus Gulman. "Apoi am văzut un tweet în care întrebam ce comedianți vorbesc despre clasă. Și îmi amintesc că m-am gândit că nu mă puteam gândi la niciun comediant care să vorbească despre clasă. Ceea ce nu înseamnă că nu există, doar că nu se intersectaseră cu ochii mei."

S-a gândit că a fost o mare oportunitate de a încerca ceva ce nu mulți au făcut, explicând cum faptul că a crescut în sărăcie și a beneficiat de asistență publică i-a modelat puternic viziunea asupra subiectului.

"Am văzut asta ca pe un fel de provocare mișto", a spus Gulman. "Mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții mele gândindu-mă și luând în considerare efectele sărăciei și ale nevoii asupra comunității și, de asemenea, asupra mea în diferite etape ale vieții mele, în special în copilărie."

Subiectul nu se va demoda prea curând, a spus el, pentru că disparitatea veniturilor "continuă să se agraveze din ce în ce mai mult, iar noi suntem din ce în ce mai afectați de oameni aflați la putere cu o avere netă inimaginabilă".

Replici surprinzătoare

Referitor la subiectul valorii nete, Gulman îl ironizează pe colegul comediant Jerry Seinfeld - și averea sa uriașă. El știe că unii oameni vor considera "controversat" faptul că îl menționează pe comediant în emisiunea specială.

"Nu am vrut să fie prea răutăcios sau ceva de genul acesta, pentru că este o figură iubită. Cred doar că prioritățile lui sunt deplasate. Și, de asemenea, el este doar o reprezentare excelentă a inegalității veniturilor din această țară și se întâmplă să fie aparent o persoană din domeniul meu de activitate, dar în realitate nu este în același domeniu."

Gulman face o tranziție între partea sa despre Seinfeld și o glumă despre Pop-Tarts, un subiect pe care Seinfeld a încercat să îl abordeze el însuși. Și da, a fost intenționat. Nu pentru a dovedi că ar putea face glume mai bune pe această temă, ci pentru a vorbi despre ceea ce înseamnă această dulceață glazura înghețată pentru copiii care beneficiază de prânz gratuit.

"Îmi amintesc cât de mult a făcut New York Times din faptul că el a creat acel fragment", a spus Gulman. "Și nu a fost atât de mult faptul că am vrut să o fac mai bine, ci am vrut doar să arăt cealaltă parte a acestui lucru și ce înseamnă Pop-Tarts pentru copiii nevoiași sau care beneficiază de prânz gratuit."

Gulman încheie emisiunea specială cu o glumă în care își compară abilitățile sale de baschet cu un truc de magie de aproape la care a asistat odată. Este un final grandios cu un înjurătură foarte neașteptată.

"Este important să păstrezi un element de surpriză cu multe glume", a spus Gulman, "Și acesta a fost cazul cu gluma respectivă. Este aproape ca și cum ai vrea ca poanta să fie ultimul lucru pe care cineva l-ar putea prezice sau aștepta".

"Born On Third Base" este difuzat pe Max pe 21 decembrie.

Sursa: edition.cnn.com