Galacticii inginerilor: Vedetele din spatele dominației lui Lewis Hamilton în F1

Hamilton tocmai se avânta spre a 11-a victorie în Marele Premiu din 2018 - mai mult decât dublul victoriilor în curse obținute de principalul rival, Sebastian Vettel - pe lângă faptul că, cu doar câteva weekenduri mai devreme, își adjudecase al cincilea titlu mondial.

Hamilton s-a grăbit să împartă laudele cu sutele de angajați Mercedes care se află în spatele dominației sale continue.

Și în timp ce directorul tehnic James Allison a evidențiat talentele incomensurabile ale lui Hamilton, el a ținut să sublinieze, de asemenea, că echipa este suma părților sale.

"Cred că atunci când am ajuns aici, m-am simțit ca și cum aș fi avut sindromul impostorului", a declarat Allison de la sediul echipei din Brackley, în timp ce reflecta asupra unei alte duble titluri de pilot-constructor. "Dar sunt tratat la fel ca toți ceilalți.

"Se așteaptă multe de la toți cei care lucrează aici, dar, spre deosebire de alții de pe grila de start, aici este foarte mult un joc de echipă."

Secretul succesului lui Hamilton, potrivit jurnalistului tehnic Craig Scarborough, constă în modul în care Mercedes a adunat o galactică de creiere inginerești la operațiunea lor.

"Mercedes este o echipă de ingineri vedetă fără orgolii", a spus Scarborough despre motivul numărul din spatele dominației lor continue. "Toți sunt ingineri foarte buni și ar putea fi directori tehnici de sine stătători la alte echipe. S-au descurcat foarte bine împreună".

Cheia acestei adunări a fost Paddy Lowe, predecesorul lui Allison înainte de a se muta la Williams, care a fost vital în alcătuirea echipei de vis de ingineri, care îi include în special pe Aldo Costa și Geoff Willis.

Scarborough susține, de asemenea, că și Toto Wolff merită laude.

"El îi lasă să își facă treaba fără interferențe", a spus el. "Este ușor pentru cineva ca Toto să încerce să controleze echipa, dar acest lucru ar fi deplasat. El îi ține pe ingineri departe de asta. Nu îi vezi la cameră sau în garaj. Dacă încerci să îi gestionezi excesiv, atunci ai probleme. El pur și simplu nu face asta".

"Vedete de la oameni din domeniul financiar la curățenie

Este un sentiment împărtășit de Allison, care evită orice laudă individuală și se concentrează pe efortul colectiv al Mercedes.

"Să mă comport ca o primadonă ar fi atât de în dezacord cu ethosul echipei", a spus el. "Pur și simplu nu există orgolii și asta nu înseamnă că oamenii sunt fade și autohtoni. Există caractere uriașe în sus și în josul echipei.

"Nu există falsă modestie, oamenii vor spune doar că se trag unii pe alții. Ceea ce îmi place este că, atunci când există piedici, toată lumea de aici ridică mâna pentru a spune "ce pot face pentru a ajuta?".

"Lewis este un fenomen absolut și este un pilot cu adevărat remarcabil. Dar când vorbim despre echipă nu este vorba doar de pilot sau de șuruburile mașinii.

"Toată lumea joacă un rol: oamenii de la finanțe, oamenii comerciali, oamenii de presă, cei de la curățenie, băieții de la atelier, toată lumea. Este un efort egal din partea tuturor."

La Abu Dhabi, victoria nu a fost decât cireașa de pe tort, deoarece Hamilton a dominat din nou atât calificările, cât și victoria în cursă.

Deja pentru Mercedes sărbătorile începuseră serios după cursa precedentă din Mexic, care a consfințit titlul constructorilor într-o luptă palpitantă cu Ferrari de-a lungul sezonului.

Deși este relativ nou la echipă - Allison a sosit în 2017 după o perioadă anterioară la Ferrari - el susține că succesul din acest an a fost totuși cel mai dulce de până acum.

"Toată lumea a fost unită de faptul că acest an a fost o încercare adevărată", a spus el. "A fost atât de multă bucurie, satisfacție și ușurare pe fețele tuturor. Sunt atât de bucuros că am fost o mică parte din asta și că Toto m-a sunat în primul rând."

În casa Allison, fiul său vorbește despre două tipuri de distracție: tipul unu și tipul doi. Tipul unu este amuzant pe tot parcursul, în timp ce tipul doi este nefericit în timp ce se face, dar mai memorabil după aceea.

"Acest sezon a fost foarte mult distracție de tipul doi", a spus Allison. "În timp ce poate suferi, nu poți să nu fii conștient de oportunitatea de la final. Am trecut prin încercări, am fost testați, dar nu am fost găsiți deficitari."

Povestea sezonului 2018 de F1 de până acum

"Încă cel mai bun motor din F1

În centrul vitezei lui Hamilton și a celor de la Mercedes se află motorul, care a stabilit de mult timp punctul de referință în Formula 1.

Pentru o perioadă în acest an, Ferrari părea să aibă unitatea de propulsie mai rapidă, doar pentru ca Mercedes să recupereze avantajul pe parcursul ultimei părți a sezonului.

"Unitatea de propulsie este, probabil, în continuare cel mai bun motor de facto din Formula 1, dar mai este vorba și de fiabilitate și de cât de multă performanță obțin din ea în calificări", a declarat Scarborough. "Pentru că, în realitate, nu este un șasiu cu un aspect excepțional în comparație cu rivalii lor".

În centrul mașinii se află un ampatament mai lung decât cel al lui Ferrari și Red Bull și o rake mult mai mică - efectiv înălțimea de rulare a mașinii din față spre spate. O astfel de abordare de proiectare este cea care a adus anomalii pe anumite circuite, dar a fost cheia dominației lor pe alte circuite.

Pentru Allison, stabilitatea în special a inginerilor săi a oferit echipei o "bază bună pentru a îndrepta greșelile".

Privind spre 2019, Scarborough crede că Mercedes este din nou echipa de bătut, deși Allison nu va spune acest lucru în mod public, chiar dacă este de acord.

"Este cu totul prezumțios să spunem că suntem echipa care trebuie învinsă", a spus el, "iar Ferrari și Red Bull vor fi în căutare de sângele nostru. Ceea ce voi spune este că această echipă este cea în care m-am simțit cel mai energizat de un rezultat bun. Sunt oameni talentați la fiecare nivel și sper să continui să fac asta cât timp mă vor avea aici."

