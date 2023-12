Personal

Fred Haise fapte rapide

Data nașterii: 14 noiembrie 1933

Locul nașterii: Biloxi, Mississippi

Nume la naștere: Fred Wallace Haise Jr.

Tată: Fred Haise Sr.

Mamă: Lucille (Blacksher) Haise

Căsătorii: Frances Patt (Price) Haise (1979 - 7 februarie 2022, decesul ei); Mary Griffin Grant (4 iunie 1954-1978, divorțată).

Copii: cu Mary Grant: Thomas Jesse, 1970; Stephen William, 1961; Frederick Thomas, 1958; Mary Margaret, 1956

Educație: Universitatea din Oklahoma, licențiat în inginerie aeronautică, 1959

Serviciul militar: US Navy, 1952-1954, cadet de aviație navală; US Marine Corps, 1954-1956; Oklahoma Air National Guard, 1957-1963; US Air Force, 1961-1962, căpitan.

A făcut parte din echipajul de rezervă pentru Apollo 11, alături de Jim Lovell și William Anders.

Pilot de încercare al navetei spațiale Enterprise.

Foarte implicat în strângerea de fonduri și în construirea Infinity Science Center din Mississippi.

Cronologie

1952 - Se înrolează în Marina SUA ca cadet de aviație navală la stația navală aeriană din Pensacola, Florida.

1954-1956 - Este repartizat în US Marine Corp ca pilot de vânătoare.

1957 - Se înrolează în Garda Națională Aeriană din Oklahoma.

1961-1962 - Este chemat în serviciul activ de către US Air Force.

1956-1966 - Pilot de cercetare și testare.

Aprilie 1966 - Haise face parte din cel de-al cincilea grup de bărbați aleși de NASA pentru a deveni astronauți.

11-17 aprilie 1970 - Servește în calitate de pilot al modulului lunar al misiunii Apollo 13 , alături de comandantul Jim Lovell și de pilotul modulului de comandă John L. Swigert Jr. Misiunea durează cinci zile, 22 ore, 54 minute și 41 de secunde. O explozie a rezervorului de oxigen după două zile și jumătate de zbor face ca misiunea să fie întreruptă, iar restul timpului rămas este petrecut lucrând pentru întoarcerea în siguranță a echipajului.

17 aprilie 1970 - Echipajul se întoarce pe Pământ în siguranță, stropind în Oceanul Pacific de Sud.

18 aprilie 1970 - Primește Medalia Prezidențială a Libertății din partea președintelui Nixon.

23 august 1973 - Se prăbușește cu un avion de antrenament din Al Doilea Război Mondial și suferă arsuri de gradul doi pe 65% din suprafața corpului.

12 august 1977 - Pilotează primul zbor de test al navetei spațiale Enterprise.

29 iunie 1979 - Se retrage de la NASA.

1979-1996 - Lucrează pentru Grumman Aerospace Corporation.

4 octombrie 1997- Este introdus în US Astronaut Hall of Fame.

17 aprilie 2021 -Ostatuie de bronz a celor trei astronauți de pe Apollo 13 este dezvelită oficial în Houston, surprinzând momentul în care Haise, Lovell și Swigert au pășit în siguranță pe USS Iwo Jima. Statuia face parte dintr-o expoziție mai amplă la Space Center Houston intitulată "Apollo 13: Eșecul nu este o opțiune".

13 februarie 2022 - O statuie a lui Haise este dezvelită în orașul său natal, Biloxi, Mississippi.

5 aprilie 2022 - Cartea sa de memorii, "Never Panic Early: An Apollo 13 Astronaut's Journey", scris împreună cu Bill Moore, este publicat.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com