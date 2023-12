Fostul antrenor NWSL numit "prădător", în timp ce jucătoarele vorbesc despre acuzațiile de comportament sexual nepotrivit

Riley afost concediat de North Carolina Courage săptămâna trecută, după un reportaj de investigație realizat de The Athletic, care citează jucătoare care au declarat că, timp de ani de zile, Riley și-a folosit influența și puterea pentru a hărțui sexual jucătoarele și, într-un incident, a constrâns o jucătoare să facă sex cu el.

Riley a negat acuzațiile din raportul Athletic. CNN nu a reușit să ia legătura cu Riley pentru a face un comentariu.

Comisarul NWSL, Lisa Baird, a demisionat, iar liga a anulat toate meciurile programate la sfârșitul săptămânii trecute, ca urmare a raportului care detaliază acuzațiile de constrângere sexuală și comportament nepotrivit la adresa lui Riley, care a antrenat trei francize NWSL de-a lungul a opt sezoane.

În raportul Athletic, fosta jucătoare Sinead Farrelly a descris modul în care un Riley căsătorit a constrâns-o să intre în camera sa de hotel pentru a face sex. Un alt incident raportat descrie faptul că Riley le-a constrâns pe Farrelly și pe coechipiera Shim să se întoarcă în apartamentul său și le-a presat pe cele două să se sărute.

The Athletic i-a cerut lui Riley să comenteze presupusul său comportament nepotrivit, la care acesta a răspuns că afirmațiile foștilor jucători sunt "complet false". Potrivit The Athletic, Riley le-a spus într-un e-mail: "Nu am făcut niciodată sex cu acești jucători și nici nu le-am făcut avansuri sexuale".

Vorbind marțila NBC alături de Shim și de atacantul echipei naționale feminine a SUA Alex Morgan, Farrelly a declarat că daunele provocate de Riley "se infiltrează în fiecare parte" a vieții lor.

"Cred că este foarte important și motivul pentru care am vrut să ne împărtășim povestea și să împărtășim cu atâtea detalii daunele care au fost aduse carierelor noastre, dar și cine suntem noi ca oameni", a explicat Farrelly, care a jucat pentru Riley la trei echipe diferite.

"Daunele aduse încrederii mele în mine însumi și modului în care mă vedeam pe mine însumi și modul în care abordez viața, se infiltrează în fiecare parte a vieții tale", a declarat Farrelly pentru NBC.

"Există o mulțime de pierderi care vin odată cu asta și lucruri pe care nu le voi mai recupera și cred că atunci când putem atinge impactul emoțional al faptului de a te prezenta doar pentru a încerca să fii tu însuți autentic, poate atinge cu adevărat casa pentru mulți oameni, deoarece este mai mare decât sportul. Este vorba despre siguranța în propriile noastre vieți și în corpurile noastre, iar jucătorii merită asta. Noi toți merităm asta. Și este ceva pentru care vom lupta."

Meciurile NWSL programate pentru miercuri se vor desfășura conform planului, a anunțat marți sindicatul jucătorilor.

Steve Baldwin, directorul general și partenerul de management al echipei Washington Spirit din NWSL, a demisionat marți pe fondul consecințelor. Declarația lui Baldwin pe Twitter a făcut referire la o cerere recentă a jucătorilor ca parte a motivului pentru care a demisionat.

Și în timp ce Shim a declarat la NBC că a fost "atât de pur și simplu copleșită de recunoștință față de toți cei care au vorbit și ne-au susținut", ea spune că vrea "mai multă dreptate".

"Vreau mai mult", a declarat ea pentru NBC. "Vreau mai multă dreptate, vreau politici mai bune, vreau ca jucătorii să fie protejați".

The Athletic a relatat că a intervievat peste o duzină de jucătoare care au jucat sub comanda lui Riley începând cu 2010 și alte persoane care sunt implicate în fotbalul feminin.

Shim a spus că sprijinul prietenilor ei este ceea ce a ajutat-o să treacă peste.

"Încă de la început, a existat o posesie, nu doar din partea lui Paul, ci și a echipei pentru care jucam", a declarat ea pentru NBC. "M-au redus la tăcere cu privire la mai multe probleme, sexualitatea mea fiind cea mai importantă.

"Și pur și simplu am fost foarte, foarte inconfortabil tot timpul și în fiecare zi în care mă prezentam la muncă, în fiecare zi în care mă antrenam, în fiecare meci pe care îl jucam, nu aveam încredere și eram speriată. Eram speriat și singurul lucru care m-a ajutat să trec peste a fost colegii mei de echipă. Iar Alex și Sinead, sunt doi dintre cei mai buni prieteni ai mei. Mulțumesc lui Dumnezeu că le-am avut.

"Nu știu ce m-aș fi făcut fără ele. Alex a fost prima persoană căreia i-am spus: "Voi face orice pentru a te susține". A fost loială din prima zi. Acesta este într-adevăr singurul mod în care am reușit să trec peste asta. Și încă sunt afectat".

Morgan, o fostă colegă de echipă atât a lui Shim, cât și a lui Farrelly, a declarat că va "continua să le amplifice vocile și să arate doar acest eșec sistemic din partea ligii și cât de greșit au procedat în gestionarea cazului Mana și a plângerii și apoi a anchetei".

"Cred că, atunci când privesc în urmă, am încercat să fiu un prieten și un coechipier cât mai bun pentru Mana, ajutând-o să depună o plângere, când la acea vreme nu exista o politică anti-hartuire, nu exista un departament de resurse umane al ligii, nu exista o linie telefonică anonimă, nu exista nicio modalitate de a raporta", a declarat Morgan pentru NBC.

"Acum am început să punem în aplicare aceste lucruri la cererea jucătorilor, nu fiind - nu prin faptul că liga a fost proactivă. Așa că un lucru pe care îl cerem este ca liga să înceapă să fie proactivă, nu reactivă. Cerem transparență."

NWSL nu a răspuns imediat la solicitarea CNN de a comenta comentariile făcute de Shim, Farrelly și Morgan.

Într-o declarație publicată duminică, NWSL a anunțat că "lansează imediat mai multe inițiative critice de investigație și reformă pentru a proteja jucătorii și personalul, precum și mediile în care sportivii trăiesc, se antrenează și concurează pentru a le oferi sportivilor agenția și capacitatea de a raporta în siguranță orice formă de comportament necorespunzător".

