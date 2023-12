Poveste evidențiată

Formula 1: Daniel Ricciardo a obținut primul pole position la Monaco

Daniel Ricciardo va pleca din pole position în Marele Premiu al Principatului Monaco

Liderul campionatului, Nico Rosberg, a terminat al doilea cel mai rapid

Campionul mondial Lewis Hamilton, împiedicat de probleme tehnice

Max Verstappen a suferit un accident puternic

Pilotul echipei Red Bull a fost cu 0,169 secunde mai rapid decât liderul campionatului, Nico Rosberg, iar Lewis Hamilton, coechipierul său de la Mercedes, a terminat al treilea.

Este pentru prima dată de la Marele Premiu al Braziliei din 2013 când echipa a obținut pole position-ul, iar Ricciardo a fost încântat că a reușit să rupă răbdarea pe unul dintre cele mai pline de farmec și de stil circuite din circuit.

"Este cu siguranță un loc special", a declarat Ricciardo reporterilor.

"Am știut că venind în weekend vom avea o șansă. A arătat bine încă de joi. Am avut în minte și după Barcelona că am pilotat bine, dar nu am obținut recompensele maxime, așa că am venit în acest weekend cu multă încredere și cu multă convingere că aș putea fi în această poziție.

"Întotdeauna mi-a plăcut acest loc. Avem un pachet bun în spatele nostru și este frumos să putem profita la maximum de el."

Ricciardo sărbătorește după ce s-a clasat pe primul loc în calificări.

Este pentru prima dată din 2011 încoace când Mercedes nu reușește să stabilească cel mai rapid timp la Monaco.

În timp ce Ricciardo a sărbătorit, Hamilton, aflat deja la 43 de puncte în urma coechipierului și liderului Rosberg înaintea cursei de duminică, a fost lăsat să se confrunte cu o dezamăgire și mai mare.

Hamilton, care nu a câștigat încă nicio cursă în acest sezon, a trebuit să fie dus cu rotile înapoi în garaj după ce mașina sa a pierdut putere la începutul tragerii pentru primele 10 locuri.

El a reușit doar un singur tur, care l-a propulsat de pe locul 10 pe locul 3, chiar în fața lui Sebastian Vettel de la Ferrari.

Chinuit de probleme tehnice în primele trei curse ale sezonului, a fost apoi implicat într-un accident la Marele Premiu al Spaniei, în urmă cu două săptămâni, care l-a scos din cursă atât pe el, cât și pe Rosberg.

Acest ultim incident nu va face decât să sporească frustrarea lui Hamilton pe un circuit în care depășirile sunt notorietate ca fiind dificile.

"A fost o calificare dificilă", a declarat Hamilton la o conferință de presă.

"Nu prea știu ce să spun în acest moment, dar partea bună este că am ieșit să fac cel puțin un tur.

"A fost la fel de rău ca unele dintre curse în ceea ce privește problemele de motor, așa că sunt recunoscător că sunt pe locul trei.

"Pole a fost acolo pentru a fi luat, dar voi face tot ce pot în cursă pentru a salva ce pot din rezultatul de astăzi."

Hamilton a fost nemulțumit de performanța mașinii sale în calificări.

În timp ce într-o jumătate de paddock era bucurie, în cealaltă jumătate a padocului era disperare, deoarece Max Verstappen, primul câștigător al unui mare premiu la debutul său la Red Bull, s-a prăbușit în prima sesiune de sâmbătă.

Sportivul de 18 ani, care a câștigat în Spania la debutul său la Red Bull, va pleca de pe locul 21 după ce și-a rupt suspensia față în urma coliziunii cu o barieră.

"Bineînțeles că nu așa vrei să începi pentru mâine", a declarat el reporterilor.

"Am virat un pic prea devreme, am rupt suspensia și apoi nu am putut să-mi revin. Este un caz de eroare de judecată - asta este tot. O eroare de calcul - am judecat puțin greșit aderența".

Între timp, Kimi Raikkonen, care se află pe locul doi în cursa pentru campionat, va pleca de pe poziția a 11-a după ce a primit o penalizare de cinci locuri pentru o schimbare a cutiei de viteze.

