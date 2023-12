Fetterman respinge eticheta de progresist, în timp ce aripa stângă îl atacă pentru poziția sa privind Israelul și imigrația

După ce s-a autointitulat un democrat progresist timp de mai mulți ani, senatorul democrat John Fetterman din Pennsylvania renunță la această etichetă, deoarece a fost atacat de aripa stângă a partidului său în ultimele luni.

"M-aș numi doar un democrat", a declarat el pentru Jake Tapper de la CNN la începutul acestei luni. "Și cred că sunt de partea bună a problemelor, fie că sunt foarte pro-alegere, poate că eu cred că asta înseamnă să fiu pro-sindicate, și dacă cred că asta înseamnă să fiu și pro-Israel".

Comentariile lui Fetterman vin în contextul în care acesta s-a confruntat cu atacuri din partea aripii stângi a partidului său din cauza retoricii sale pro-Israel, în contextul războiului țării cu Hamas, și a sprijinului său pentru negocierile din Senat privind imigrația, pe care progresiștii le-au respins.

Deși a subliniat recent pe X că au existat momente în timpul campaniei sale din 2022 când a spus: "Sunt doar un democrat" și nu un progresist, el și-a însușit acest titlu atunci când a candidat pentru funcția de locotenent guvernator al Pennsylvaniei în 2018.

"Retorica progresistă este grozavă, dar rezultatele progresiste sunt 100", a scris pe Twitter în timpul acelei campanii, cerând donatorilor să contribuie la "impulsul progresist" într-o altă postare.

Mai recent, în 2020, el a răspuns în glumă la acuzațiile potrivit cărora contul Room Rater de pe X este partizan, scriind că, deși este un "democrat progresist", a primit un scor mic.

Fetterman i-a spus lui Tapper: "Există absolut diferite tipuri de opinii în Partidul Democrat, iar eu am fost întotdeauna foarte clar că voi sta de partea corectă a ceea ce cred eu că este, și am fost foarte direct și în această privință".

Comentariile vin în contextul în care The New York Times a reluat remarcile făcute de Fetterman în campania electorală, declarând în 2022 pentru Jewish Insider: "Aș spune, de asemenea, cu respect, că nu sunt cu adevărat un progresist în acest sens", în ceea ce privește democrații de extremă stânga care au criticat dur Israelul.

Senatorul din Pennsylvania păstrează un steag israelian și postere cu ostaticii răpiți pe pereții biroului său din Senat. În timpul unui moment viral, la începutul lunii noiembrie, Fetterman a fluturat un mic steag israelian în fața protestatarilor pro-cezariană, în timp ce ieșea din clădirea birourilor Russell din Senat, potrivit unei înregistrări video postate de protestatari. Videoclipul nu a fost verificat în mod independent de CNN.

"Ceea ce este foarte clar este că Hamas a început acest lucru, și de fapt au încălcat încetarea focului și au atacat și au ucis bebeluși, copii, femei, au atacat un concert de muzică și tot", a declarat Fetterman pentru Tapper. "Este revoltător, iar de acum încolo a fost foarte clar că Israelul și-ar dori foarte mult să existe pace, dar au spus foarte clar că după 7 octombrie acest lucru nu este posibil atâta timp cât Hamas are voie să existe."

Într-un interviu separat în cadrul emisiunii "The View" de la ABC, Fetterman a reiterat că nu susține o încetare a focului între Israel și Hamas, "în primul rând pentru că eu cred că Israelul are dreptul, dar cred că are și imperativul de a distruge Hamas". El a adăugat că nu susține nicio condiție suplimentară pentru ajutorul acordat Israelului, menționând: "Cred că este, de asemenea, o condiție tacită că trebuie să se reducă la minimum suferința, moartea și daunele provocate civililor".

De asemenea, senatorul democrat și-a exprimat clar opinia despre conflict în postări pe rețelele de socializare, subliniind momente de antisemitism, precum hărțuirea unui restaurant deținut de evrei în Philadelphia.

"Ar putea să protesteze împotriva Hamas. Ar putea protesta împotriva violului sistematic al femeilor și fetelor israeliene de către Hamas sau ar putea cere ca ostaticii rămași să fie eliberați imediat.", a scris el. "În schimb, au vizat un restaurant evreiesc. Este patetic și antisemitism de rang".

Opoziția sa față de mișcarea de încetare a focului nu a fost singurul obstacol între el și progresiștii din Congres. Fetterman a declarat că susține eforturile bipartizane ale negociatorilor din Senat de a ajunge la un acord privind politica de imigrație, care a fost legat de ajutorul pentru Ucraina și de ajutorul pentru Israel. Cu toate acestea, progresiștii din Hill susțin că latino-americanii au fost excluși din discuții și că negocierile ar putea duce la politici draconice.

"Dacă aproximativ de mărimea orașului Pittsburgh se prezintă la graniță, dacă de asta ai nevoie pentru a spune: "Este în regulă, nu este chiar o problemă", ca progresist, atunci cred că acesta este motivul pentru care eu nu aș fi un progresist", a declarat Fetterman pentru Tapper. "Dar am rămas și voi fi întotdeauna foarte, foarte pro-imigrație, poate la fel de mult ca oricine de acolo".

La o conferință de presă la începutul acestei luni, președinta grupului progresist, Pramila Jayapal, a susținut: "Republicanii aleg să țină ostatică finanțarea Ucrainei în schimbul unor cereri crude și nefuncționale privind politica de imigrare. Democrații din Senat și Casa Albă nu trebuie să fie de acord cu aceste cereri extreme".

Senatorul democrat Bob Menendez din New Jersey a fost de acord, comparând acest lucru cu încercarea de a scrie o legislație privind drepturile de vot sau drepturile civile fără a discuta cu legislatorii de culoare. El a calificat propunerea drept "moartă la sosire" dacă va ajunge în legislație.

"Când am citit rapoartele de aseară despre modificările abominabile ale politicii de imigrare pe care le are în vedere administrația Biden, am crezut că am intrat într-o mașină a timpului înapoi în epoca Trump", a declarat Menendez. "Nu am putut înțelege cum un președinte democrat, care a combătut cu vehemență politicile lui Trump în calitate de candidat, prezintă în mod serios cea mai trumpiană și antiimigrație propunere pe care președintele Trump ar fi putut doar să viseze să o realizeze."

Fetterman a cerut expulzarea lui Menendez din Senat, din cauza acuzațiilor potrivit cărora democratul din New Jersey a acționat ca agent străin pentru guvernul egiptean și a acceptat mită. Menendez a susținut că este nevinovat și că va fi exonerat de acuzații.

Sursa: edition.cnn.com