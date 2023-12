Fetița de aur a Nigeriei, Tobi Amusan, provoacă agitație după ce a obținut un record mondial la Campionatele Mondiale de Atletism

Amusan a venit cu un timp record de 12,12 secunde, depășind cu 0,8 secunde recordul lui Kendra Harrison din 2016, de 12,20 secunde.

Ea a continuat să culeagă aurul în finală, deși timpul ei inițial de 12,06 a fost eliminat din cauza vitezei puternice a vântului.

Recordul mondial al lui Amusan a provocat o undă de șoc în lumea atletismului.

"Uau", a scris pe Twitter marele jamaican Usain Bolt, în timp ce campionul de la 200 m și deținătorul recordului american Noah Lyles a scris pe Twitter: "12.12, îți bați joc de mine?" Amândoi au felicitat-o pe Twitter.

În noiembrie 2016, tânăra, acum în vârstă de 25 de ani, a scris pe Twitter: "Necunoscută acum, dar în curând voi fi de neuitat, voi persista până când voi reuși".

"Nu mi-a venit să cred când am văzut-o pe ecran după semifinale. Dar era doar o chestiune de timp", a declarat Amusan duminică reporterilor.

Victoria ei - primul aur al Nigerieila un astfel de eveniment - a fost întâmpinată cu bucurie, felicitările curgând din partea unui guvernator de stat și a unui candidat la alegerile prezidențiale din 2023.

Însă unii și-au exprimat scepticismul față de această cursă, în care numeroase concurente au realizat cei mai buni timpi din istorie.

"Nu cred că timpii de 100h sunt corecți. Record mondial doborât cu 0,08! 12 PB-uri stabilite. 5 recorduri naționale stabilite", a scris pe Twitter Michael Johnson, cvadruplu medaliat cu aur la Jocurile Olimpice și comentator BBC, adăugând că britanica Cindy Sember a comentat că a alergat lent în momentul în care a realizat recordul personal și recordul național.

"Toți sportivii păreau șocați", a spus fostul alergător de 200 și 400 de metri.

"În seria 2 ni s-a arătat primul timpul câștigător de 12,53. Câteva secunde mai târziu se arată 12,43. Rotunjirea în jos cu 0,01 este normală. 0,10 nu este", a spus el.

Johnson a primit reacții rapide și vehemente pentru comentariile sale, iar mai târziu a revenit pe Twitter pentru a face mai multe precizări, subliniind că a prezis că Amusan va câștiga.

"În calitate de comentator, treaba mea este să comentez. Punând sub semnul întrebării timpii a 28 de atleți (nu a unui singur atlet), întrebându-mă dacă sistemul de cronometrare a funcționat greșit, am fost atacat, acuzat de rasism și de faptul că am pus la îndoială talentul unui atlet pe care îl respect și căruia i-am prezis că va câștiga. Inacceptabil. Merg mai departe", a declarat el.

CNN a contactat World Athletics pentru comentarii.

Sursa: edition.cnn.com