Federația britanică de triatlon rezervă probele feminine "pentru cele care au sexul feminin la naștere

Organismul de conducere al sportului din Marea Britanie a făcut această schimbare de politică "pentru a se asigura că reflectă nevoile sportului nostru, protejează corectitudinea în competiție și servește dorinței noastre de a face triatlonul cu adevărat incluziv".

Decizia a fost anunțată prin intermediul unei declarații publicate miercuri pe site-ul BTF.

Guvernul britanic definește sexul unei persoane ca fiind cel atribuit la naștere, potrivit ghidului politic al BTF.

Potrivit declarației, politica "confirmă faptul că triatlonul este un sport afectat de gen și, prin urmare, pentru evenimentele competitive (acele curse care au premii, timpi și/sau clasamente) pentru sportivii cu vârsta de peste 12 ani, vor exista două categorii; o categorie feminină, (pentru cei care au sexul feminin la naștere) și o categorie deschisă, (pentru toate persoanele, inclusiv bărbați, transsexuali și non-binari care au fost de sex masculin la naștere)".

British Triathlon, din ghidul lor de politici, consideră că știința din spatele avantajelor biologice de performanță sportivă pe care bărbații le au față de femei este "fără echivoc".

"În cazul în care este vorba de o activitate competitivă, corectitudinea este primordială", a declarat pentru BBC Andy Salmon, directorul executiv al British Triathlon. "Sportul nostru este afectat de gen".

În declarație, BTF și-a afirmat, de asemenea, angajamentul față de incluziune, menționând că "triatlonul este un sport pentru toată lumea și că nu va fi tolerat un comportament transfobic".

"Triatlonul britanic vrea să fie clar, că nu tolerează comportamentul transfobic, hărțuirea, intimidarea sau discursul de ură de orice fel."

BTF a prezentat în declarație procesul care a dus la luarea deciziei.

"Am început acest proces la sfârșitul anului 2021 și am trecut printr-o perioadă de consultări independente la începutul acestui an pentru a explora opțiunile de categorisire în competiția de triatlon din Marea Britanie", se arată în comunicat.

"Acest lucru a asigurat că, împreună cu cele mai recente cercetări, am auzit de la comunitatea noastră, grupurile cheie și indivizii despre opiniile și experiențele lor".

În cadrul politicii în sine, BTF notează că noile reguli se vor aplica în competițiile internaționale pentru cei care concurează în numele Marii Britanii sau al oricăreia dintre națiunile de origine.

"Pentru a fi selectate pentru Marea Britanie, Anglia, Scoția sau Țara Galilor în cadrul evenimentelor internaționale la categoria feminină, vor fi eligibile doar persoanele care sunt de sex feminin la naștere", se arată în document.

Politica intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.

CNN a contactat World Triathlon, organismul internațional care guvernează acest sport, și Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru a comenta noua politică a BTF, dar nu a primit încă un răspuns.

La 20 iunie, CIO a emis o declarație pentru CNN în care a precizat că "sporturile de la Jocurile Olimpice sunt guvernate de federațiile internaționale (FI)".

Aceasta a continuat: "În ceea ce privește criteriile de eligibilitate pentru competițiile segregate pe sexe, Cadrul oferă îndrumări pentru FI-uri, fără a fi obligatoriu. Declarația de consens anterioară publicată de CIO pe tema eligibilității pentru sportivii trans și sportivii cu variații de sex în 2015 a fost, de asemenea, neobligatorie pentru FI.

"CIO consideră că organismele sportive sunt bine plasate pentru a defini factorii care contribuie la avantajul performanței în contextul propriului lor sport.

"De asemenea, acestea sunt bine plasate pentru a determina pragul la care un avantaj poate deveni disproporționat, pentru a elabora criterii relevante și pentru a dezvolta mecanismele necesare pentru a compensa avantajul disproporționat atunci când se stabilește că acesta este prezent."

Între timp, ca reacție la declarația BTF, organizația caritabilă LGBTQ+ Stonewall a declarat că "incluziunea ar trebui să fie întotdeauna punctul de plecare" în sport.

"Toată lumea merită să beneficieze de sentimentul de bunăstare și de comunitate pe care îl aduce sportul - și asta include persoanele trans", a declarat un purtător de cuvânt al Stonewall într-un comunicat.

"Retorica incendiară din jurul problemei incluziunii trans în competițiile de elită nu face decât să perpetueze o atmosferă în care persoanele trans nu se simt binevenite să practice sportul comunitar cu prietenii sau să meargă la sală.

"Incluziunea trans în sport este un domeniu complex, în evoluție, care necesită o discuție nuanțată, bazată pe dovezi. O discuție înarmată de cei care urmăresc eliminarea totală a persoanelor trans din viața publică nu servește bine nici sportului, nici persoanelor trans."

Sursa: edition.cnn.com