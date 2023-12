Fat Joe se ocupă de o mare problemă în domeniul sănătății

Legea în cauză este un ordin executiv care a intrat în vigoare în 2021, la sfârșitul administrației Trump, și care de atunci a obligat spitalele să facă publice prețurile serviciilor medicale, pe care le negociază în privat cu asiguratorii. Obiectivul este de a le oferi pacienților puterea de a face cumpărături pentru serviciile medicale și de a evita facturile surpriză. Spitalele care nu se conformează riscă o amendă de la 300 la 5.500 de dolari pe zi.

Înainte ca regula privind transparența prețurilor să intre în vigoare, asociația comercială a asigurătorilor a ripostat, susținând că este neconstituțională și că ar "submina negocierile competitive și ar împinge prețurile la sănătate mai mari - nu mai mici - pentru pacienți, consumatori și contribuabili". Patru asociații de spitale au intentat un proces comun împotriva administrației Trump pentru a împiedica intrarea în vigoare a regulii și au pierdut.

Dar, potrivit unei analize realizate în februarie de organizația non-profit Patient Rights Advocate, spitalele au ignorat în mare parte regula, iar amenzile pentru nerespectarea acesteia sunt extrem de rare.

Artistul în vârstă de 52 de ani, cunoscut mai ales pentru melodiile sale "Lean Back", "What's Luv" și "All The Way Up", trage un semnal de alarmă cu privire la lipsa continuă de transparență a prețurilor în domeniul medical, despre care spune că îi face pe mulți din întreaga națiune - și în special pe cei din comunitatea sa din South Bronx, New York, cel mai sărac district urban din Congresul SUA - să se teamă să apeleze la asistență medicală.

"Dacă ați putea să stați în South Bronx și să vă uitați la acești oameni care muncesc din greu și care merg șchiopătând, șchiopătează pentru că le este frică de prețurile de la spital", spune el. "O femeie poate fi bolnavă și poate să nu se ducă la spital decât în ultimul moment. Și, înainte de a-ți da seama, ea are cancer de sân în stadiul III sau IV".

În 2021, Fat Joe a devenit ambasador al organizației Power to the Patients, o organizație nonprofit de advocacy asociată cu Patient Rights Advocate. Luna trecută, în calitate de reprezentant al organizației, el și-a dus mesajul la Capitol Hill.

Iar legislatorii încep să ia în considerare apelul la reformă, făcând din transparența prețurilor din domeniul sănătății subiectul audierilor din Congres și al proiectelor de lege la nivel de stat .

Punerea în aplicare a normelor deja în vigoare este esențială pentru a le da oamenilor din întreaga națiune posibilitatea de a obține asistență medicală atunci când au nevoie și de a face alegeri în cunoștință de cauză cu privire la locul în care să caute îngrijire, susține Fat Joe. "Încercăm doar să creăm o atmosferă de concurență în spitale, astfel încât, în cele din urmă, în calitate de consumator, să poți alege orice spital îți oferă un preț corect. Acesta este scopul".

Următorul interviu a fost editat pentru lungime și claritate:

CNN: În activitatea dvs. de advocacy pentru transparența prețurilor în domeniul sănătății, ați vorbit despre comunitatea dvs. din Bronx. Puteți să-mi spuneți cum a afectat această problemă comunitatea dumneavoastră?

Fat Joe: În Bronx, ai femei care au două, trei locuri de muncă, bărbați care au două, trei locuri de muncă și, din păcate, facturile la spital sunt atât de mari încât oamenilor le este frică să meargă la spital.

Și nu e vorba doar de frica de prețuri. Ci de faptul că vor să știe care sunt prețurile. Vreau să știu cât mă taxează un spital pentru un RMN, pentru că s-ar putea să vreau să mă duc la spitalul din cartierul vecin care mă taxează cu 2.000 de dolari mai puțin pentru același RMN. Orice altă afacere - Burger King, McDonald's, Baskin-Robbins, Carvel - are concurență. Singurul loc care nu are concurență și unde nu îți prezintă prețurile este spitalul.

Până la urmă, provin dintr-o comunitate de oameni care m-au susținut și au stat alături de mine și m-au ajutat să ajung unde sunt. Așa că trebuie să mă gândesc mereu la ei și să fiu conștientă de cei fără voce. Este vorba despre comunitatea mea. Este vorba de a ajuta oamenii.

CNN: Ce anume v-a deschis ochii asupra acestei probleme și v-a făcut să realizați că nu așa ar trebui să fie sistemul de sănătate?

Fat Joe : Am un prieten de peste 20 de ani. Numele lui este Kevin Morra. Este unul dintre fondatorii organizației Power to the Patients. Și mi-a spus: "Trebuie să stai de vorbă cu această femeie, Cynthia Fisher". Și când am stat de vorbă cu ea, era atât de pasionată și atât de inteligentă, și mi-a povestit despre familii care au pierdut totul din cauza facturilor medicale.

Când nu-ți poți plăti facturile și nu poți avea grijă de familia ta, ce se întâmplă? Familia se destramă. Aceasta este o problemă americană. Nu este doar o problemă a rapperului Fat Joe sau o problemă a negrilor și negrilor. Este vorba de albii, de nativii americani, de asiatici, de Amish, de America rurală.

CNN: Din 2021, spitalele au fost obligate să dezvăluie tarifele lor...

Fat Joe: Da, fostul președinte Donald Trump a făcut asta. (Președintele Joe Biden a semnat, de asemenea, un ordin executiv prin care a instruit Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al SUA să susțină regula existentă privind transparența prețurilor). Dar nimeni nu o pune în aplicare. Dintre miile de spitale care au încălcat regulile, patru dintre ele au fost amendate. Boom. Imaginați-vă dacă am putea scăpa de încălcarea a mii de semafoare și doar patru persoane ar primi o amendă.

Nu trebuie să reinventezi roata, ci doar să aplici legea. Nu am crezut niciodată că voi striga: "Aplicați legea!". Ha! Dar da, trebuie să începem să facem niște schimbări pentru poporul american.

CNN: Asta pare atât de simplu. De ce credeți că nu este aplicată?

Fat Joe : Este simplu, dar este și foarte complicat. Există lobbyiști din domeniul sănătății la Washington și, bineînțeles, aceștia se vor lupta pentru profiturile lor. Este nevoie de politicieni curajoși care să meargă cu adevărat acolo și să aplice acest lucru pentru poporul american.

Peste 100 de milioane de americani suferă de datorii medicale. Avem puțin peste 300 de milioane de persoane în SUA, dar asta înseamnă că aproximativ 1 din 3 persoane suferă de datorii medicale. Este mult mai frecventă decât ați putea crede. Chiar și cei mai sănătoși oameni, mai devreme sau mai târziu, vor ajunge în spital.

Eu sunt pentru capitalism. Sunt de acord cu obținerea de profit. Dar cât de mult este suficient? Spun doar atât: Arată-ne prețurile.

Această problemă este mai importantă decât orice ideologie, orice democrat, orice republican. Este ceva ce trebuie rezolvat pentru poporul american. Se va întâmpla. Fie că se va întâmpla repede sau încet, schimbarea va veni.

CNN: Ați înrolat alți artiști, precum French Montana, Busta Rhymes și Rick Ross, pentru a vă ajuta să conștientizați nevoia de transparență a facturilor medicale. De ce credeți că este important ca artiștii, sau oricine are o platformă, să vorbească despre astfel de probleme?

Fat Joe: Ei bine, fiecare are un lucru care îi este cel mai drag. Jay-Z, Meek Mill,Kim Kardashian, ei au o reformă a justiției. Elizabeth Taylor pentru HIV și SIDA. Este o obligație a noastră să vorbim pentru oamenii care ne-au făcut ceea ce suntem.

M-am lăsat atrasă când am început să aud despre oameni care își pierd familiile, care își pierd casele, care trebuie să aleagă între a trăi sau a muri și a nu-și îndatora familia. Acest lucru m-a lovit la suflet. Și nu mă simt singur; simt întotdeauna că am o armată alături de mine. Mă gândesc la toți acești oameni care trec prin probleme de sănătate și se confruntă cu aceste facturi. Vreau ca ei să știe că Fat Joe luptă pentru ei, Fat Joe își împrumută vocea pentru ei.

