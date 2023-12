Poveste evidențiată

Fanny Sunesson: Femeia caddy de golf care a cucerit Augusta

Legendara femeie caddy de golf vorbește la CNN Living Golf

Suedeza a intrat în istorie fiind prima femeie caddy care a câștigat un turneu major

Sunesson a lucrat cu Nick Faldo de-a lungul anilor 1990

Dar dacă ne amintim de suedeza Fanny Sunesson doar ca fiind prima, înseamnă că trecem cu vederea faptul că a fost și cea mai bună pentru o perioadă.

Aflată alături de Nick Faldo de-a lungul anilor 1990, Sunesson l-a ghidat pe legendarul jucător de golf englez la patru titluri majore.

Caddy a continuat să lucreze cu alte vedete europene, printre care Sergio Garcia și compatriotul său Henrik Stenson - ghidându-l pe suedez la Campionatul Mondial Match Play din 2007 și la Campionatul Jucătorilor din 2009 - înainte de a se retrage în 2012.

Ea a inspirat o întreagă generație nouă de femei să poarte geanta, de la fostele profesioniste Meaghan Francella și Michelle Simpson, până la Brittany Henderson - sora lui Brooke, câștigătoarea PGA 2016 .

La capătul adâncului

După mai bine de două decenii în vârf, este greu de crezut că o adolescentă Sunesson a avut inițial în vedere să fie caddy pentru câteva luni, gândindu-se la asta "ca la o șansă de a vedea lumea".

Totul s-a schimbat la sfârșitul anului 1989, când Faldo, unul dintre cei mai buni jucători, a decis că vrea să aibă alături de el pe cineva la fel de hotărât ca și el.

Sunesson, care își croise drum alături de spaniolul Jose Rivero și de englezul Howard Clark în circuitul european, a profitat de ocazie.

La doar câteva luni de la preluarea noului său rol, fata născută în Göteborg mergea la Augusta National pentru Mastersul din 1990.

"A fost ca un basm, un vis pentru jucătorii de golf", a declarat Sunesson pentru CNN Living Golf într-un interviu rar. "Arhitectura și aura de acolo - a fost uimitor să fiu acolo, și nici să fiu caddy pentru campionul în exercițiu nu a fost rău."

Faldo a continuat să câștige un meci de baraj împotriva lui Raymond Floyd pentru al doilea său titlu de Masters, ceea ce a făcut din Sunesson prima femeie caddy din istoria jocului care a câștigat un turneu major.

La doar trei luni mai târziu, duo-ul a adăugat titlul de la Open Championship la St Andrews, casa golfului.

Iar Sunesson se îneacă în timp ce își amintește cum a urcat pe locul 18 cu Faldo alături de ea.

"Când am dat lovitura de start pe locul 18, am știut că vom câștiga", spune Sunesson. "Sunt atât de recunoscătoare pentru ceea ce a făcut Nick la ieșirea de pe tee: s-a întors spre mine și mi-a spus "savurează acest moment!"."

CITEȘTE: Brooke și Brittany Henderson: Actoria surorilor din golf

'Una dintre cele mai bune runde pe care le-am văzut'

Sunesson a crescut în orașul port baltic Karlshamn și a fost o jucătoare de golf amatoare pasionată, care a nutrit visul de a juca ea însăși la nivel profesionist. Poate că aceste ambiții nu s-au materializat, dar parteneriatul ei câștigător cu Faldo a compensat mai mult decât dezamăgirea.

O altă victorie la Open a venit doi ani mai târziu, dar cel mai emblematic moment dintre toate avea să vină la Masters 1996 - un turneu intrat pentru totdeauna în folclorul golfului.

Totul s-a decis între Faldo și australianul Greg Norman în ultima zi. Și, când au început jocul de duminică, Norman avea un avans aparent insurmontabil de șase lovituri.

Sunesson nu și-a pierdut niciodată speranța.

"Din punct de vedere istoric, îl învinsesem pe Greg aproape de fiecare dată, cu excepția unei singure ocazii", spune ea, amintindu-și de spectaculoasa eventuală leapșă de 11 lovituri.

Jocul lui Norman s-a prăbușit în mod faimos - australianul s-a împiedicat la un scor de 78 de puncte peste par - în timp ce Faldo, mereu de încredere, a înregistrat o rundă aproape perfectă de 67 de lovituri, reușind să facă birdie la ultima lovitură pentru a-și adjudeca al șaselea și ultimul titlu major cu cinci lovituri.

"Am fost foarte concentrat pe ceea ce făceam. Nu puteai să ratezi ce se întâmpla cu Greg, desigur, dar apoi tot trebuie să o faci. Este un drum lung înapoi.

"Să tragi 67 în acea zi? Cred că Nick merită mai mult credit pentru acea rundă. Au spus că Greg a pierdut turneul, dar cred că este puțin nedrept. A fost una dintre cele mai bune runde, dacă nu cea mai bună pe care am văzut-o."

"Un caddy grozav, o fată grozavă

Preferând să ignore genul, Faldo o creditează pe Sunesson pentru cea mai reușită perioadă a carierei sale.

"Nu am înțeles relevanța de a o avea pe Fanny Sunesson - o doamnă în geanta mea de golf", a declarat Faldo pentru CNN Living Golf. "Am crezut că era un caddy grozav, o fată grozavă, o distracție bună.

"Știți, cel mai important lucru este că trebuie să poți comunica. Era foarte profesionistă, își făcea cărțile de măsurare a distanței, care durează opt ore, așa că primeai fiecare informație. Am avut o relație grozavă".

Câștigând un salariu plus un procent semnificativ din premiile în bani - se pare că are o valoare cuprinsă între 5 și 10% - activitatea de caddy i-a adus lui Sunesson mult peste 1 milion de lire sterline (1,35 milioane de dolari).

Dar relația unică cu Faldo este cea mai prețioasă pentru ea - o relație care durează până în prezent.

"Cred că am fost o echipă fantastică", spune ea. "Am lucrat atât de bine împreună; era aproape ca și cum am fi fost o singură persoană care gândea".

Această legătură inextricabilă a fost poate cel mai bine rezumată de faptul că Faldo și Sunesson s-au căsătorit pe 28 iulie 2001 - deși nu unul cu celălalt.

La mulți kilometri depărtare, cu parteneri de nuntă separați, Faldo a abordat coincidența la momentul respectiv spunând: "Ne gândeam să avem o legătură pe internet pentru a râde".

Vizitați CNN.com/golf pentru mai multe știri și reportaje

Pentru Sunesson, în prezent singura femeie din Caddy Hall of Fame, multe altele ca ea ar putea într-o zi să pășească pe alei, dar un lucru nu se va schimba niciodată.

"Știi, suntem prieteni și astăzi", spune ea. "Este ca un frate pentru mine".

Sursa: edition.cnn.com