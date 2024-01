Faceți cunoștință cu mixologii din spatele "celui mai sustenabil bar din Asia

Dar există și câteva părți nu atât de convenționale ale acestui bar. Intrarea sa albă, îmbrăcată în faianță, servește drept "laborator", unde mixologii experimentează noi arome, iar în spate, o "cameră de fermentare" găzduiește borcane de bere de casă.

Totul face parte dintr-un concept mai larg - de la băuturi la mobilier - construit în jurul reducerii deșeurilor și a minimizării emisiilor de carbon.

"Ceea ce facem aici este puțin diferit față de alte baruri și restaurante din Hong Kong", spune Agung Prabowo, care a cofondat barul în noiembrie 2020 împreună cu partenerul de afaceri de lungă durată și colegul mixolog Roman Ghale, și soțiile lor, Laura Prabowo și, respectiv, Katy Ghale.

La nici șase luni de la începerea operațiunilor, barul a debutat pe locul 30 pe lista celor mai bune 50 de baruri din Asia 2021 și a câștigat premiul Sustainable Bar Award.

Descriindu-se ca fiind primul "bar cu circuit închis" din Hong Kong, Penicillin se străduiește să ajungă la zero deșeuri și speră să inspire și alte localuri să facă același lucru.

O cultură a confortului

De asemenea, creierele din spatele The Old Man, cel mai bun bar din Asia în 2019, barmanii veterani Agung și Roman au fost martori la prima mână a risipei din industria ospitalității pe parcursul celor patru decenii de experiență combinată. Obiectivul lor la Penicilina este să se apropie cât mai mult de zero deșeuri, spune Roman.

Hong Kong nu este cel mai ușor loc pentru a începe o afacere ecologică; are o cultură a comodității care creează o criză de sustenabilitate.

În 2019, doar 29% din cele aproape 5,7 milioane de tone de deșeuri din Hong Kong au fost reciclate - și se pare că este o tendință descendentă. Datele guvernamentale arată că ratele de reciclare din Hong Kong au scăzut în ultimul deceniu, ceea ce înseamnă că, deși au fost produse mai puține deșeuri, cantitatea care ajunge la groapa de gunoi a crescut totuși cu 21%.

Pentru echipa de la Penicillin, obiectivul este de a da peste cap cultura de unică folosință, iar echipa caută în mod constant noi modalități de reutilizare, reciclare și minimizare a deșeurilor. Lămâile, de exemplu, sunt stoarse pentru suc, iar pulpa, semințele și coaja rămase sunt separate pentru a fi transformate în "vin" de lămâie spumant în camera de fermentare a barului sau uscate pentru a fi folosite ca garnituri de cocktail, spune Agung.

"Trebuie să ne gândim de două ori înainte de a arunca ceva la coșul de gunoi", spune el. "Poți să colectezi lucruri pentru următorul ingredient, mai degrabă decât să le cumperi noi".

Nu este vorba doar de băuturi - proiectată de firma de arhitectură Collective, sustenabilitatea a fost integrată în bazele barului, cu mobilier și accesorii realizate la nivel local din materiale reciclate.

Copacii dezrădăcinați în timpul taifunului Mangkhut din 2018 au fost transformați în mese și finisați cu cutii de suc din aluminiu reciclate, în timp ce luminile de perete cu LED sunt tuburi salvate de la indicatoarele stradale iconice de neon din Hong Kong. Fiecare detaliu, de la cărțile de vizită din hârtie reciclată până la uniformele din bumbac reciclat făcute la comandă, a fost atent analizat.

"Există de fapt moduri amuzante de a face sustenabilitate", spune Agung.

O soluție eco-spirit

Penicilina nu este singura afacere care lucrează pentru a curăța industria băuturilor. În timp ce barurile și restaurantele din întreaga lume încearcă să recicleze și să reducă deșeurile, multe dintre cele mai nesustenabile elemente ale industriei se regăsesc în fabricarea și transportul alcoolului.

În acest sens, EcoSPIRITS, o firmă nou înființată în Singapore, a văzut un gol pe piață. Sistemul său de distribuție în circuit închis procesează băuturile spirtoase premium direct de la distilerii în EcoTOTE, o sticlă de 4,5 litri, reîncărcabilă și inviolabilă. Barurile își pot reumple apoi sticlele de băuturi spirtoase de marcă la fața locului, iar odată ce recipientul este gol, acesta este preluat la sosirea noii comenzi.

Acest lucru elimină necesitatea de a crea noi sticle de sticlă de marcă, care necesită o cantitate mare de carbon, spune fondatorul EcoSPIRITS, Paul Gabie.

"Nu numai că reduceți costurile pentru lanțul de aprovizionare, ci și locurile de desfășurare a evenimentelor primesc aceeași băutură spirtoasă la un cost mai mic", spune Gabie. "Aveți această reducere foarte puternică și cuantificabilă a deșeurilor fizice și a amprentei de CO2, iar acestea sunt propuneri ușoare pentru industrie."

EcoSPIRITS susține că procesul său poate economisi 90% din amprenta de CO2 a ambalării și livrării băuturilor spirtoase, ceea ce ajută, de asemenea, linia de fund. Gabie estimează că barurile economisesc între 10 și 25% din prețul băuturilor spirtoase, deoarece producătorii economisesc în timpul producției și distribuției - ceea ce înseamnă că pot oferi localurilor un preț mai competitiv.

Penicillin este unul dintre cele aproape 700 de baruri din regiunea Asia-Pacific care lucrează cu EcoSPIRITS, ceea ce îi ajută să economisească 150 de grame de emisii de carbon per cocktail, potrivit Penicillin. Una dintre băuturile sale - "One Penicillin, One Tree" - contribuie de fapt la protejarea mediului înconjurător, cu un copac plantat în Borneo pentru fiecare băutură cumpărată.

Un efort comunitar

În timp ce unele afaceri sunt reticente în a adopta soluții durabile din cauza cheltuielilor percepute, Roman spune că costurile de instalare sunt comparabile cu cele ale oricărui alt bar, cu un potențial mai mare de economii pe termen lung. "Oamenii vorbesc mereu despre faptul că sustenabilitatea costă mult, dar de fapt nu este așa", spune el. "Consumă însă timp - trebuie să ai multă autodisciplină".

Penicilina încearcă acum să includă comunitatea în soluțiile sale sustenabile prin colaborări cu întreprinderi locale - ceea ce include colectarea cochiliilor de stridii de la un restaurant local de fructe de mare pentru a le redistila cu whisky pentru tincturi de cocktail și reutilizarea sâmburilor de avocado de la un restaurant mexican ca cuburi de gheață. De asemenea, acum se produc săpunuri și dezinfectanți pentru mâini la nivel intern cu alcool rezidual și coajă de lămâie, spune Agung.

Echipa speră că și alte persoane din industria alimentară și a băuturilor din Hong Kong vor fi inspirate să facă schimbări pozitive și durabile.

"Vrem să facem ceva pentru natură care nu este despre noi înșine - ceva pentru copiii noștri, un pas înainte", spune Roman. "De aceea vrem să facem aceste lucruri sustenabile".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com