F1: Nico Rosberg obține titlul mondial într-un final tensionat de GP Abu Dhabi

Rosberg câștigă primul titlu mondial în F1 la Abu Dhabi

Sezonul recordurilor s-a decis la ultimul GP

Având nevoie să termine pe podium pentru a-și garanta primul său titlu la piloți și pentru a-l înfrânge pe coechipierul său de la Mercedes, Lewis Hamilton, Rosberg s-a clasat pe locul al doilea, în spatele britanicului, într-un final tensionat al cursei de duminică, pe circuitul Yas Marina.

Hamilton a sugerat înainte de cursă că șansele sale de a răsturna avansul de 12 puncte al lui Rosberg înainte de Abu Dhabi erau "destul de imposibile" și așa s-a dovedit, dar triplul campion mondial a încercat până la final.

Conducând cursa de la început până la sfârșit, Hamilton a încetinit ritmul în ultimele etape, împotriva dorinței echipei sale Mercedes, permițând unui grup de urmăritori condus de Sebastian Vettel și Max Verstappen să îl ajungă din urmă pe Rosberg, aflat pe locul doi.

Hamilton avea nevoie ca marele său rival să termine pe locul patru sau mai jos pentru a-și păstra titlul, dar Rosberg a rezistat - respingând un Vettel care avansa în ultimele trei tururi ale cursei, cu Max Verstappen de la Red Bull, care nu era prea departe, pe locul patru.

Pentru Rosberg, care în ultimele două sezoane a jucat rolul de vioară a doua în fața lui Hamilton, un prim titlu mondial a fost o recompensă bogată pentru perseverența sa.

Germanul a câștigat primele patru curse ale sezonului pentru a deschide un avans de 43 de puncte în fața lui Hamilton, dar britanicul a ripostat - până la pauza de vară, Hamilton a transformat deficitul într-un avans de 19 puncte.

Când piloții au revenit pentru partea a doua, în septembrie, Rosberg a fost cel mai rapid, câștigând primele trei curse și apoi Marele Premiu al Japoniei, pentru a se apropia de titlu, însă Hamilton a reușit să se impună în final, câștigând ultimele patru curse ale sezonului.

Povestea sezonului 2016 de Formula 1

Rosberg a sărbătorit pe podium, dar și o ușurare palpabilă, în timp ce reflecta asupra emulației tatălui său, Keke Rosberg, care a câștigat singurul său titlu mondial în 1982.

"Ultimele câteva tururi nu au fost plăcute", a declarat Rosberg înainte de a aduce un omagiu soției sale, Vivian, și fiicei sale de un an, Alaia, pentru sprijinul lor.

"Sunt foarte, foarte mândru că am reușit aceeași performanță ca și tatăl meu - va fi emoționant să îl văd", a adăugat el.

Doar o altă familie din Formula 1 se poate lăuda cu un tată și un fiu campioni mondiali - în 1996, britanicul Damon Hill a călcat pe urmele tatălui său Graham, dublu campion mondial (1962 și 1968).

"Fenomenal

Pentru Rosberg, a fost, de asemenea, un moment de savurat după ani de zile în care a ieșit al doilea după Hamilton - datând din perioada copilăriei lor, când făceau curse de karting.

"Am concurat cu el dintotdeauna și întotdeauna a reușit să mă devanseze la titlu, chiar și atunci când eram mici în karting", a declarat Rosberg reporterilor.

"Este pur și simplu un pilot uimitor și unul dintre cei mai buni din istorie. Este incredibil de special să îl învingi pentru că nivelul lui este atât de ridicat și asta face ca (câștigarea titlului mondial) să fie mult mai satisfăcătoare... iar eu i-am luat campionatul mondial. Este pur și simplu fenomenal".

Hamilton, între timp, și-a apărat tactica de a nu concura întotdeauna la viteză maximă în timpul cursei decisive de duminică.

"Am încercat să mă ajut pe mine însumi pentru că nu primeam niciun ajutor în altă parte", a declarat Hamilton reporterilor.

"Din fericire, nu l-am pus pe Nico sau pe altcineva în pericol, nu am făcut niciun rău echipei - încă avem un un-doi - așa că toată lumea ar trebui să fie fericită și cred că am făcut tot ce am putut în limitele unui motiv corect".

Deși britanicul nu a câștigat titlul, a terminat cu 10 victorii față de cele nouă ale lui Rosberg în 2016, ajungând la un total de 53 de victorii în carieră - al doilea după cele 91 ale lui Michael Schumacher.

Button și Massa se retrag

Nu a fost un final de poveste pentru Jenson Button, care a participat la cel de-al 305-lea și probabil ultimul său Mare Premiu.

O defecțiune a suspensiei față dreapta în primele etape a pus capăt cursei pilotului McLaren în turul 12, trăgând cortina peste lunga și distinsa carieră de F1 a campionului mondial din 2009.

"Am avut o defecțiune pe partea dreaptă față. Este atât de neobișnuit pentru noi să avem o defecțiune. Dar nu-mi pasă cu adevărat. Nu-mi schimbă sentimentul de a-mi încheia cariera. Sunt foarte mulțumit", a declarat Button pentru postul britanic de televiziune Channel 4 după ieșirea din cursă.

Între timp, brazilianul Felipe Massa a avut o ultimă zi ceva mai bună la birou, terminând pe locul nouă în cea de-a 250-a și ultima sa cursă de F1.

