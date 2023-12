"Există poezie în apa potabilă": Michael Mann pune Modena în lumina reflectoarelor cu drama curselor de mașini "Ferrari

Cu Adam Driver și Penelope Cruz în rolurile principale, filmul biografic al lui Mann abordează viața tumultoasă a lui Enzo Ferrari, fondatorul producătorului de automobile. Acțiunea are loc în 1957, în perioada premergătoare cursei Mille Miglia din Italia, iar evenimentele de pe pistă se îmbină cu dramele de familie de acasă, când Enzo și soția sa, Laura, plâng pierderea fiului lor, iar Enzo se confruntă cu viața sa dublă de tată al unui copil cu o altă femeie. După ce a fost prezentat în premieră la Festivalul de Film de la Veneția în august, filmul lui Mann ajunge în cinematografe în perioada sărbătorilor de Crăciun, cu un ochi la Oscaruri.

Driver, americanul Driver, și Cruz, spaniolul Cruz, se aruncă în la vita Italiana, dar când a fost vorba de locație, Mann a decis că nu va exista un înlocuitor.

Modena, în inima regiunii Emilia-Romagna, Italia, face parte integrantă din povestea Ferrari. Enzo s-a născut în micul oraș și a construit un atelier acolo când fostul pilot de curse a început să producă propriile automobile. Până în anii 1950, Ferrari s-a extins în orașul din apropiere, Maranello, devenind o forță de luat în seamă, iar Modena a fost inima sporturilor cu motor italiene, fiind, de asemenea, reședința Maserati. Dar, în timp ce mașinile sale au străbătut Italia și, mai târziu, întreaga lume, Enzo a fost reticent în a se îndepărta de Modena. Așa că era normal ca atunci când Mann a înființat "Ferrari", să aducă producția la el.

Mann, în vârstă de 80 de ani, are propriile sale legături profunde cu Ferrari. Regizorul născut la Chicago, care a realizat "Heat" și "The Last of the Mohicans", se gândea de mai mulți ani la un film despre fondator și l-a numit prieten de zeci de ani pe Piero Ferrari, actualul vicepreședinte al companiei (tânărul Piero joacă un rol important în film).

Producția a descins la Modena timp de șase luni în 2022. "Este un oraș foarte mic, așa că am devenit cunoscuți", a declarat Mann pentru CNN. "Când mergeam la cumpărături la Mercado Benelli - care este o piață deschisă construită în 1865 - eram "soțul doamnei Mann". Așa că a fost foarte respectuos".

Din fericire, Modena, ca multe locuri din Emilia-Romana, nu și-a schimbat atât de mult înfățișarea din 1957. Catedrala ciudată a orașului încă se ridică în picioare, Palatul Ducal baroc se profilează mare, iar o mulțime de străzi sunt încă acoperite de pavele. (O excepție notabilă este Muzeul Enzo Ferrari Modena, un complex hibrid de pavilioane moderne și spații renovate, inclusiv casa din copilărie a lui Enzo, care a fost deschis în 2012 - în mod normal, acesta nu apare în film).

Cel mai important, Modena este încă plină de oameni care lucrează pentru și iubesc Ferrari. "Ferrari este echipa de acasă", a spus Mann. "Mulți dintre oamenii care lucrează la fabrică (sunt acolo de) două generații. Există un dialect foarte puternic al curselor auto".

"Când ești acolo, devine dureros de evident ce înseamnă Ferrari nu numai pentru țară, ci și pentru acel loc în special", a declarat Driver pentru CNN. "Există un element și o atitudine de "homegrown-ness" la Modena pe care nu cred că ai fi reușit să o filmezi (în altă parte)."

"Decorul nostru a fost populat cu orașul", a adăugat el. "Cei mai mulți oameni erau plecați în luna august, când am filmat, dar aveam pe cineva care începea să facă catering într-un minut și două săptămâni mai târziu era în film."

Producția a angajat foști mecanici șefi Ferrari de Formula 1 pentru Michael Schumacher și Niki Lauda pentru mici roluri în film, a spus Mann, și a procurat blocuri de motor de la departamentul de restaurare Ferrari Classiche. Frizeria pe care Enzo urma să o viziteze zilnic apare în film, cu proprietarul acesteia din a doua generație interpretându-l pe tatăl său, bărbierindu-l pe Driver.

"A fost foarte, foarte local în acest mod minunat", a spus Mann. "Ajungeai să înțelegi inteligența, acest tip de atitudine dură, care nu este prea diferită de cea din centrul orașului Chicago, unde am crescut."

Având în vedere toate acestea, filmările la fața locului l-au ajutat pe Driver să se strecoare în personaj? Și au oferit modenienii - care nu s-au dat înapoi în a se manifesta - propriile lor păreri despre Enzo? "Da și da", răspunde rapid actorul.

Pentru Cruz, Modena a oferit o imagine mai neliniștitoare. Actrița o interpretează pe Laura, soția lui Ferrari și parteneră cu drepturi egale în companie la momentul în care se petrece filmul. Profund îndurerată după pierderea fiului lor Dino din cauza distrofiei musculare, ea află despre infidelitatea soțului ei și caută să își valorifice bunurile în timp ce afacerea este amenințată de insolvență.

"Nu existau prea multe informații despre ea", a declarat Cruz. "Am petrecut ceva timp în Modena cu Michael, cu Adam, iar Michael m-a dus în multe locuri în care ea și-a petrecut timpul. Pur și simplu nu mi-a plăcut reacția oamenilor. Ei voiau doar să o respingă și să spună că era dificilă, că era o vrăjitoare.

"Nimeni nu a vorbit despre durerea prin care a trecut această femeie, care și-a pierdut un copil din cauza unei boli când avea 20 de ani", a adăugat ea.

Adam Driver în rolul lui Enzo Ferrari în "Ferrari". În film, bărbatul supranumit "Il Commendatore" îl vede pe cel poreclit "Il Commendatore" curtând presa, care uneori poate fi vicioasă în schimb. Laura Ferrari, soția lui Enzo, interpretată de Penelope Cruz, într-o scenă care are loc în Modena.

În film, Laura este o forță a naturii. Cruz dă glas pe deplin durerii ei, inclusiv în scenele filmate în mausoleul familiei Ferrari (unde Enzo este îngropat și astăzi). "Ferrari" pătrunde, de asemenea, în relația complexă și, în cele din urmă, durabilă a Laurei și a lui Enzo. Regizorul a declarat că el și Cruz s-au întâlnit cu medicul Laurei, care le-a arătat scrisori de dragoste inedite pe care Enzo le scria soției sale, pe atunci înstrăinată, cu până la doi ani înainte de moartea acesteia, în 1978.

După moartea ei, Enzo avea să îi dea numele fiului Piero, pe care l-a născut cu Lina Lardi, interpretată de Shailene Woodley. Woodley s-a întâlnit cu Piero, acum în vârstă de 70 de ani, pentru a discuta despre mama sa. "Lucrul care m-a afectat cel mai mult nu au fost de fapt poveștile pe care le-a împărtășit sau mărturia lui despre ea, ci modul în care a lăcrimat", a spus ea.

"Faptul că mama lui a fost atât de protectoare cu el și atât de capabilă să îl țină cu picioarele pe pământ, în ciuda haosului în care ar fi putut fi copilăria lui, a fost un lucru minunat", a adăugat ea.

Enzo Ferrari și pilotul Peter Collins la startul cursei Mille Miglia din 1957, în Brescia, în regiunea Lombardia din Italia. Adam Driver în rolul lui Enzo în Brescia, într-o reconstituire a aceluiași eveniment în "Ferrari".

Mann spune că cercetările sale au fost atât de profunde încât a aflat de la nepoata lui Lardi cum pregătea mătușa ei mâncarea și a pus-o pe Woodley să o reproducă în fața camerei.

"Eram atât de implicați în tot", a spus el. "Există atât de multă verosimilitate încât există un fel de osmoză organică minunată care se infiltrează în tine ..... Începi să crezi cu adevărat: 'Sunt acolo, suntem în 1957 și sunt în această lume'.

"Asta creează acea spontaneitate și performanță pe care cred că publicul o simte cu adevărat. Ei cred că este adevărat și că se întâmplă, și se pot transporta în el - ceea ce este, pentru mine, obiectivul suprem."

În film, Enzo, învățându-l pe fiul său, spune: "Când un lucru funcționează mai bine, în mod natural pare mai frumos pentru ochi". Vorbește despre mașinile sale, dar ar putea fi, de asemenea, Mann discutând despre unul dintre filmele sale. Proiectate la cel mai fin nivel, ele ascund multă muncă sub ușurința și grația lor.

Modena a fost sursa de inspirație a lui Enzo, așa cum s-a dovedit a fi și pentru regizor. "Există poezie în apa potabilă", a spus Mann. "Nu prea pot să o explic".

Sursa: edition.cnn.com