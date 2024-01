Euro 2020: Anglia, amendată cu peste 35.000 de dolari pentru incidentul cu laserul din timpul semifinalei cu Danemarca

Portarul Danemarcei, Kasper Schmeichel, a avut un laser în față în momentul în care căpitanul Angliei, Harry Kane, s-a ridicat pentru a executa un penalty în prelungiri.

Schmeichel a apărat penalty-ul, dar Kane a sărit pe reluare, iar golul său s-a dovedit a fi decisiv în victoria cu 2-1, care a asigurat Angliei calificarea în finala de duminică împotriva Italiei.

Corpul de Control Etic și Disciplinar al UEFA (CEDB) a confirmat sâmbătă că amenda a luat în calcul și "tulburările" provocate de suporterii englezi în timpul imnurilor naționale și aprinderea de artificii de către fanii săi.

Postul de televiziune ITV, care a transmis meciul în Marea Britanie, a prezentat imagini cu un laser verde îndreptat spre fața lui Schmeichel.

"Oricine ar fi, sunt niște idioți... este o prostie și el nu merită asta", a declarat Mark Pougatch, prezentatorul ITV. "Genul ăsta de lucruri, nimeni nu vrea să vadă".

După incident, echipa de la fața locului a Federației Engleze de Fotbal a colaborat cu UEFA pentru a încerca să afle cine a folosit dispozitivul cu laser.

"Reprezentantul Federației daneze de fotbal a confirmat managerului de meci al UEFA că nu dorește să meargă mai departe", potrivit Federației engleze de fotbal. federația daneză de fotbal nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii a CNN Sport.

Boris Johnson felicită echipa Angliei

Între timp, premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a transmis felicitări jucătorilor englezi și managerului echipei, Gareth Southgate.

"Ei bine, cred că a fost cel mai extraordinar meci și, evident, nu cred că am mai văzut vreodată o echipă a Angliei să joace cu atâta creativitate, fler, versatilitate și să continue așa", a declarat Johnson reporterilor joi.

"A fost un meci total încleștat. Nu știu ce părere aveți voi, dar când am încasat acel gol la începutul meciului și apoi am egalat, iar apoi am alergat până în prelungiri.

"Ar fi putut merge prost în orice moment, dar nu a fost așa și a fost pur și simplu euforic. Absolut extraordinar. Așa că îl felicit pe Gareth Southgate și întreaga echipă. Am crezut că au fost extraordinari și, evident, știți, le doresc toate cele bune pentru duminică."

În cursul zilei de joi, Comisia de Arbitri a UEFA a anunțat că olandezul Björn Kuipers va arbitra finala de duminică.

Aceasta va fi cea de-a șaptea finală de competiție UEFA pentru Kuipers, potrivit organismului de conducere al fotbalului european.

