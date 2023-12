Poveste evidențiată

Esteban Ocon visează la podiumuri la reluarea sezonului de Formula 1 la Spa

Esteban Ocon a avut un mare impact în 2017

Francezul a obținut puncte în 10/11 curse

Pilotul Force India țintește acum primul podium

Cu o serie de clasări în top 10 în ceea ce este primul său sezon complet în Formula 1, francezul își câștigă rapid reputația de a fi una dintre viitoarele vedete ale sportului.

În acest weekend, Ocon va încerca să continue de unde a rămas înainte de pauza de vară din F1, când echipele și piloții se vor întoarce pentru Marele Premiu al Belgiei.

Doar Sebastian Vettel, Lewis Hamilton și Valtteri Bottas au obținut mai multe clasări în puncte decât Ocon în acest sezon - o statistică care ar putea surprinde unii observatori, dar nu și pe tânărul de 20 de ani, liniștit și încrezător.

"Mă așteptam să am o primă jumătate de sezon puternică... obiectivul meu era să înscriu puncte la fiecare cursă", a declarat Ocon pentru CNN's The Circuit.

"Încă nu am reușit să obțin podiumul și asta vreau să realizez până la finalul sezonului".

O clasare în primele trei locuri într-una dintre cele nouă curse rămase poate suna puțin fantezist, dar după ce a concurat în F1 în a doua jumătate a anului 2016 - l-a înlocuit pe Rio Haryanto la Manor Racing în august anul trecut - Ocon poate adăuga o notă de experiență la eforturile sale tinerești.

"Când ajungi pe o pistă unde ai o experiență anterioară din anul precedent, te ajută - este normal, intri mai repede în ritm... și pare mai ușor", a spus el.

Conflict între coechipieri

Directorul adjunct al echipei Force India, Bob Fernley, a declarat pentru Sky F1 că Ocon are același potențial ca Max Verstappen, dar tânărul francez nu a avut parte de toate lucrurile în felul său în 2017.

În timp ce Ocon a acumulat 45 de puncte în campionatul piloților, care este încă la nouă puncte în spatele coechipierului Sergio Perez. Cei doi s-au ciocnit pe pistă și la Marele Premiu al Azerbaidjanului din iunie - terminând prematur cursa lui Perez când Ocon l-a strâns pe mexican în bariere.

Tânărul francez insistă că nu există niciun fel de sânge rău persistent între cei doi în urma accidentului.

"A fost un incident de cursă. Am discutat cu echipa. Am discutat și eu cu 'Checo' și știți că se mai întâmplă", a declarat Ocon. "Cu siguranță nu este plăcut... am pierdut multe (puncte), dar știți că vom trece peste asta și acum ne gândim la viitor.

"Politica echipei este doar să continuăm să concurăm. Nu putem pierde nicio oportunitate pentru echipă de a obține puncte mari, așa că da, vom continua să concurăm, dar corect."

Acel viitor, în ceea ce-l privește pe Ocon, va implica să termine înaintea coechipierului său mexican mai experimentat la sfârșitul sezonului.

"Nu sunt aici pentru a fi tot timpul în spatele lui", a spus el. "Este un pilot foarte foarte puternic, unul dintre cei mai buni din grilă, dar vreau să-l înving și acesta este și obiectivul meu."

Toți ochii vor fi ațintiți asupra lui Hamilton și Vettel la reluarea sezonului de Formula 1 la Spa Francorchamps - germanul îl conduce pe britanic cu doar 14 puncte - dar lupta dintre cele două Force Indias este o intrigantă subplot care pare, de asemenea, să se ducă până la capăt.

Marele Premiu al Belgiei 2017 are loc duminică, 27 august.

