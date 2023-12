Efectele aspartamului asupra sănătății fac obiectul unei noi examinări din partea experților OMS

Agenția Internațională pentru Cercetare a Cancerului din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății a analizat luna aceasta potențialele efecte cancerigene ale îndulcitorului. Un comitet separat al OMS și al Națiunilor Unite, Comitetul mixt de experți pentru aditivi alimentari, își actualizează acum evaluarea riscurilor, inclusiv ceea ce consideră a fi o doză zilnică acceptabilă. Constatările lor nu au fost făcute publice; acestea vor fi publicate împreună la 14 iulie.

Aspartamul este un îndulcitor comun utilizat în băuturi precum Coca-Cola Zero Zahăr, Coca-Cola dietetică, Sprite Zero, Pepsi Zero Zahăr și Mountain Dew Zero Zahăr. Se găsește, de asemenea, în guma de mestecat, dropsurile pentru tuse și chiar în unele paste de dinți, printre alte produse. Îndulcitorul a fost revizuit de mai multe ori de către US Food and Drug Administration, care spune că aspartamul este sigur pentru populația generală.

FDA și-a actualizat site-ul web privindaspartamul și alți îndulcitori înainte de analiza OMS; aceasta spune că monitorizează cele mai recente date științifice și nivelurile de expunere a consumatorilor la îndulcitori și numește aspartamul "unul dintre cei mai studiați aditivi alimentari din alimentația umană".

Ambele comitete ale OMS sunt alcătuite din experți independenți în domeniul sănătății din întreaga lume. Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului a analizat cercetările existente pentru a evalua dacă aspartamul este periculos, iar raportul Comitetului mixt de experți pentru aditivi alimentari va oferi recomandări cu privire la cantitatea de aspartam pe care o persoană o poate consuma în siguranță.

Gama de substanțe cancerigene ale comitetului de cercetare a cancerului este largă, potrivit lui Qi Sun, profesor asociat de nutriție și epidemiologie la Harvard's T.H. Chan School of Public Health. De exemplu, acesta consideră dispozitivele mobile "posibili agenți cancerigeni", a spus el, o clasificare care indică faptul că un produs are legături "limitate"cu cancerul la om.

Dar Sun spune că consumatorii nu trebuie neapărat să fie îngrijorați. Dacă aspartamul poate fi considerat cancerigen "se rezumă la ce fel de dovezi avem", a spus el.

"Simt că dovezile sunt destul de puține pentru a spune în ambele sensuri "aspartamul este cancerigen" sau pentru a sugera că aspartamul nu este la fel de cancerigen", a spus el.

"Cred că trebuie doar să fiți conștienți de faptul că există o întrebare în legătură cu acest lucru", a declarat James Farrell, un oncolog gastrointestinal de la Școala de Medicină din Yale, despre siguranța aspartamului. "Iar persoanele care au ridicat această întrebare au un motiv obiectiv pentru a ridica această întrebare. Ei au analizat-o dintr-o perspectivă medicală și științifică... așa că eu cred că ar fi o prostie să o ignorăm".

Oficialii americani din domeniul sănătății și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că OMS a efectuat două revizuiri separate cu mult înainte de reuniunile din această lună.

Într-o scrisoare din luna august, Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al SUA a declarat că revizuirile simultane ale OMS privind aspartamul ar putea atrage potențial determinări contradictorii care ar "submina serios" încrederea în procesul științific și "ar inflama climatul actual de scepticism public cu privire la validitatea științei și a procesului științific".

HHS a argumentat în scrisoarea sa că Comitetul comun de experți pentru aditivi alimentari ar trebui să fie singurul evaluator al riscului de cancer al aspartamului din alimente.

Ca răspuns, OMS a declarat că revizuirile grupurilor vor fi complementare. Comitetul de cercetare a cancerului, care nu a analizat anterior aspartamul, ar evalua potențialul său risc de cancer. Comitetul pentru aditivi alimentari și-ar actualiza evaluarea riscului, inclusiv ceea ce consideră a fi un aport zilnic acceptabil de aspartam. Concluzia primului grup "reprezintă doar o parte" din evaluarea celui de-al doilea grup, a precizat OMS.

Ambele scrisori au fost postate online de către FDA.

Comitetele OMS sunt organisme internaționale, dar FDA va lua propria decizie privind orientările privind aspartamul. După publicarea rapoartelor în iulie, agenția va lua probabil în considerare dovezile, a declarat Sun, dar nu are "nicio obligație" de a-și modifica reglementările actuale.

American Beverage Association - un grup care reprezintă producătorii de băuturi precum Coca-Cola și PepsiCo - a declarat joi, într-o declarație, că siguranța este o prioritate.

"Faptul că agențiile de siguranță alimentară din întreaga lume, inclusiv FDA, continuă să considere că aspartamul este sigur ne face să fim încrezători în siguranța produselor noastre", a spus aceasta.

Luna trecută, OMS a declarat că oamenii nu ar trebui să folosească înlocuitori de zahăr pentru a pierde în greutate, spunând că aceștia ar putea avea un impact pe termen scurt, dar nu duc la o reducere susținută a obezității.

"Ca orice în viață, trebuie să începi cu totul cu moderație", a spus Farrell. "Dacă se publică date care sugerează sau pun la îndoială siguranța [aspartamului]... dacă sunteți în măsură să vă limitați consumul, de ce nu ar fi un lucru rezonabil la care să vă gândiți?".

Din punctul de vedere al lui Sun, îndulcitorii artificiali precum aspartamul pot fi temporar o alegere bună pentru persoanele care încearcă să își reducă aportul de zahăr. Pe termen lung, a spus el, există opțiuni mult mai bune pentru consumul de băuturi, inclusiv apa, ceaiurile neîndulcite sau laptele cu conținut redus de grăsimi, ale căror beneficii pentru sănătate sunt susținute de numeroase cercetări.

"Cred că consumatorii ar putea trece cu ușurință la aceste băuturi de uz casnic pentru a-și îmbunătăți sănătatea, mai degrabă decât să fie îngrijorați de consumul de băuturi îndulcite artificial și de cancer", a spus Sun. "Nu avem dovezi în niciun caz".

