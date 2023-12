Economie, tehnologie și afaceri: 6 experți oferă previziunile lor

Între timp, unii economiști se pregăteau pentru o recesiune, descurajați de prețurile ridicate ale bunurilor de consum și de câștigurile nu prea mari ale companiilor. Ca urmare a efortului lui Jay Powell de a învinge inflația, rata dobânzii de creditare a Rezervei Federale se află în prezent la cel mai ridicat nivel din ultimii 22 de ani. Ratele ipotecare s-au apropiat de 8%. Și totuși, inflația a continuat să se răcească după ce anul trecut a atins un maxim al ultimilor 40 de ani. Iar companiile au continuat să angajeze, iar consumatorii au continuat să cheltuiască. Și nu putem uita de ChatGPT, care a explodat în popularitate și i-a determinat atât pe experți, cât și pe entuziaști să se întrebe ce va însemna această tehnologie pentru locurile de muncă din întreaga lume.

Pentru a ne face o idee mai clară despre ceea ce ar putea aduce anul viitor, am rugat mai mulți colaboratori să ne spună cum se gândesc la anul 2024 în ceea ce privește economia, inteligența artificială și afacerile. Punctele de vedere exprimate aici le aparțin.

Inteligența artificială va crește vertiginos, sporind riscurile

Johnny C. Taylor, Jr. este președintele și directorul general al SHRM și autorul cărții "Reset: Ghidul unui lider pentru muncă într-o epocă de agitație".

Johnny C. Taylor, Jr.

Pe măsură ce intrăm în anul 2024, peisajul de afaceri trece printr-o schimbare seismică, determinată de convergența inteligenței artificiale, de o societate din ce în ce mai diversă și de nevoia unei forțe de muncă globale rezistente.

Inteligența artificială evoluează de la o tehnologie de explorare la un motor de afaceri esențial într-un moment critic. Productivitatea în scădere, deficitul de forță de muncă și creșterea salariilor au contribuit la o piață a muncii instabilă, ceea ce a condus la incertitudine economică. O creștere a costurilor cu forța de muncă poate fi deosebit de problematică dacă nu este însoțită de o creștere proporțională a productivității, secătuind profiturile sau determinând inflația.

Folosirea inteligenței artificiale poate elibera timp și energie pentru ca angajații să se concentreze asupra unor sarcini mai valoroase la locul de muncă, ceea ce va fi crucial în următorul an, în condițiile în care angajatorii caută să extindă productivitatea fără a escalada costurile relative ale forței de muncă.

Cu toate acestea, va fi primordial pentru companii să atenueze riscurile asociate cu implementarea și operarea IA. Chiar și cu toate promisiunile pe care le are AI, aceasta poate moșteni prejudecățile existente, poate pune în pericol datele de proprietate sau poate propaga și mai mult decalajul digital dacă nu este utilizată corespunzător. Companiile care implementează IA la locul de muncă ar trebui să instituie cadre etice solide, asigurând transparența, responsabilitatea și corectitudinea sistemelor de IA.

Întreprinderile se vor confrunta, de asemenea, cu provocarea unor alegeri prezidențiale încărcate în 2024, care amenință să divizeze și mai mult o națiune fracturată. Apelul la civilizație la locul de muncă are ecou pe fundalul unui climat politic controversat. În această societate diversă, găsirea unui teren comun devine crucială pentru o forță de muncă coerentă și poate contribui la stimularea colaborării. Va fi imperativ pentru companii să creeze locuri de muncă incluzive în care oamenii să se simtă integrați - iar acest lucru începe cu promovarea respectului reciproc la nivel general.

Construirea unei forțe de muncă rezistente și incluzive la nivel global, echipată cu strategii inovatoare de inteligență artificială, va permite întreprinderilor să navigheze cu succes printre provocările și incertitudinile anului viitor.

Sus, dar nu departe

Mark Zandi este economist-șef al Moody's Analytics.

Mark Zandi

Investitorii în acțiuni sunt pe cale să aibă un an excelent. Randamentele pentru 2023, inclusiv creșterea prețurilor acțiunilor și a dividendelor, sunt pe cale să se apropie de 15%. Acest lucru este chiar mai bun decât am anticipat la începutul anului.

Dar nu vă bazați pe astfel de câștiguri anul viitor, sau oricând în viitorul apropiat. Un planificator prudent ar trebui să se aștepte la câștiguri în concordanță cu randamentele istorice pe termen lung, care sunt mai aproape de jumătate din ceea ce vedem acum.

Economia a evitat o recesiune anticipată pe scară largă, iar ușurarea investitorilor determină creșterea prețurilor acțiunilor. În urmă cu un an, consensul (din carenu făceam parte și eu) era că, pentru a înăbuși inflația dureros de ridicată, Rezerva Federală va trebui să majoreze ratele dobânzilor până când ocuparea forței de muncă va scădea și șomajul va crește.

Dar nu asta s-a întâmplat. În schimb, inflația a scăzut pe măsură ce efectele pandemiei s-au estompat, inclusiv întreruperile lanțului de aprovizionare și ale pieței muncii, iar impactul războiului rusesc din Ucraina asupra prețurilor la petrol și alimente s-a diminuat. Fed a încetat să majoreze ratele dobânzilor și, odată ce factorii de decizie politică sunt siguri că inflația se apropie de ținta lor, vor începe să reducă ratele. Acesta va fi catalizatorul pentru următoarea mișcare semnificativă de creștere a prețurilor acțiunilor, deși probabil că aceasta nu va avea loc până la o bună parte a anului viitor.

Cu toate acestea, orice revenire a prețurilor acțiunilor va fi limitată de evaluările ridicate. Prețurile acțiunilor sunt ridicate în comparație cu profiturile corporative, sursa finală a valorii unei acțiuni. Acest lucru este valabil mai ales pentru câteva acțiuni tehnologice de mare valoare care sunt propulsate de promisiunea inteligenței artificiale (gândiți-vă la Microsoft și Nvidia). Dar nici restul pieței bursiere nu este ieftin.

Bineînțeles, prognozarea prețurilor acțiunilor este o afacere îndrăzneață. Prețurile ar putea sfârși prin a crește mai mult dacă euforia IA este mai mult reală decât exagerată. Iar prețurile ar putea fi mai slabe dacă inflația se dovedește mai încăpățânată și dacă Fed va avea nevoie de mai mult timp pentru a reduce ratele sau chiar îi va forța pe factorii de decizie să le majoreze din nou.

Această incertitudine crescută pledează pentru a nu încerca să vă sincronizați investițiile în acțiuni sau pentru a avea un orizont pe termen scurt. Cel mai bine este să investiți în mod constant cu gândul la termen lung. Și nu vă așteptați ca randamentele extraordinare din ultimul an să continue. Nu vor continua.

Sindicatele pot menține salariile ridicate

Dana Peterson este economist-șef la The Conference Board.

Dana Peterson

Influența reînnoită a sindicatelor pe piețele de forță de muncă restrânse ar putea menține salariile la un nivel ridicat până în 2024 și după.

Creșterea rapidă a salariilor pe fondul penuriei galopante de forță de muncă au fost factorii-cheie care au stimulat inflația din SUA în timpul pandemiei. Pe măsură ce lucrătorii au renunțat la locurile de muncă prost plătite pentru altele mai profitabile, iar companiile au consolidat remunerațiile pentru a atrage și a păstra lucrătorii, salariile au crescut la niveluri nemaiîntâlnite în ultimele decenii. Salariile mai mari, ratele scăzute ale dobânzilor și economiile excedentare provenite din cecurile de stimulare au contribuit la alimentarea cheltuielilor de consum care au alimentat și mai mult inflația. Datorită prețurilor mai mari, gospodăriile au văzut că banii în plus sunt mai puțin valoroși, iar Rezerva Federală a răspuns cu o serie de creșteri ale ratelor dobânzii care au ridicat rata fondurilor federale la un nivel maxim al ultimilor 22 de ani.

După pandemie, răcirea cererii de forță de muncă din partea întreprinderilor contribuie la dezumflarea bulei salariale. Acest lucru este evident în mai puține anunțuri de locuri de muncă și un număr mai mic de angajări - cu excepția industriilor care se confruntă cu deficit de forță de muncă, cum ar fi asistența medicală, agrementul și ospitalitatea, guvernul și anumite tipuri de producție. Multe industrii cu deficit de forță de muncă necesită muncă în persoană. Industriile care nu suferă de deficit de forță de muncă înregistrează o creștere mai lentă a salariilor.

Numărul de membri ai sindicatelor este la un minim istoric de 10% - jumătate din cât era în urmă cu 40 de ani. Dar industriile puternic sindicalizate - cum ar fi construcțiile, industria prelucrătoare și asistența medicală - continuă să înregistreze creșteri salariale puternice, ceea ce menține creșterea generală a salariilor la un nivel ridicat în raport cu normele din ultimii 40 de ani.

Deficitul continuu de lucrători se datorează constrângerilor legate de oferta de forță de muncă cauzate de pensionările tot mai multe ale generației din anii 'boom-ului demografic' și de ratele scăzute de natalitate. Sindicatele pot negocia pachete de compensații mai bune atunci când disponibilitatea lucrătorilor calificați este redusă. Salariile mai mari cresc costurile de producție pentru firme, care transferă această povară asupra clienților.

Având în vedere că pensionările sunt pe cale să continue, lipsa forței de muncă și salariile mai mari care le însoțesc vor persista probabil. Forța de muncă organizată va juca un rol vital în blocarea creșterilor salariale pentru următorii ani pentru industriile sindicalizate. Deși acest lucru înseamnă mai mulți bani în buzunar pentru unii lucrători, probabil că înseamnă, de asemenea, prețuri mai mari la casa de marcat și un motiv pentru ca Fed să mențină ratele mai ridicate decât se așteaptă mulți.

O recesiune iminentă?

Desmond Lachman este cercetător senior la American Enterprise Institute. El a fost director adjunct în cadrul Departamentului de Dezvoltare și Revizuire a Politicilor al Fondului Monetar Internațional și strateg economic șef al piețelor emergente la Salomon Smith Barney.

Desmond Lachman

În 2008, Rezerva Federală a fost prinsă pe picior greșit de criza creditelor ipotecare subprime și de criza imobiliară care a declanșat Marea Recesiune. Astăzi, Fed pare să facă o greșeală similară.

Aceasta continuă să insiste asupra necesității unor rate ridicate ale dobânzii pentru mai mult timp pentru a învinge inflația, chiar și în condițiile în care există semne clare de probleme majore în sectorul imobiliar comercial. Este foarte probabil ca aceste probleme să ducă la un val de falimente ale băncilor regionale până la mijlocul anului viitor, ceea ce ar putea precipita o nouă recesiune economică.

Ar fi puțin spus că pandemia Covid a bulversat sectorul imobiliar comercial. A făcut acest lucru prin schimbarea permanentă a obiceiurilor de muncă și de cumpărături; angajatorii nu mai cred că angajații lor trebuie să lucreze de la birou cu normă întreagă și nici oamenii nu mai au nevoie să facă cumpărături în mall-uri.

Ca urmare, ratele de neocupare a birourilor au crescut vertiginos la nivel național, ajungând la peste 16% - un nivel care depășește vârful din 2008. Acest lucru, împreună cu ratele ridicate ale dobânzilor, face dificil de văzut cum vor reuși dezvoltatorii imobiliari să rostogolească cele 1 500 de miliarde de dolari în credite imobiliare scadente în următorii doi ani.

La începutul acestui an, am avut o criză bancară regională centrată pe Silicon Valley Bank și First Republic Bank. Anul viitor, un val de neplată a creditelor imobiliare comerciale are potențialul de a provoca falimentul multor bănci regionale, precipitând astfel o recesiune economică. Când se va întâmpla acest lucru, Fed va fi obligată să facă o întoarcere bruscă pentru a sprijini o economie care se clatină. Aceasta va face acest lucru prin reducerea ratelor dobânzilor și prin trecerea de la o politică de înăsprire cantitativă la una de relaxare.

Pregătiți-vă pentru câștiguri mai mari

Savita Subramanian este șefa departamentului US Equity & Quantitative Strategy la BofA Securities.

Savita Subramanian

În ciuda unei economii americane rezistente în acest an, câștigurile corporative au fost în recesiune, înregistrând trei trimestre consecutive de creștere negativă de la sfârșitul anului 2022. Investitorii pesimiști indică drept motive de prudență cererea slabă, puterea de stabilire a prețurilor în scădere, salariile încă ridicate, creșterea rapidă a ratelor dobânzilor și răcirea economiei. Dar noi, la BofA Global Research, suntem mai optimiste. Profiturile au început să se redreseze în al treilea trimestru al acestui an pentru companiile din S&P 500 și ne așteptăm la o creștere continuă a profiturilor până în 2024.

De ce? Pentru început, un sondaj efectuat în rândul analiștilor noștri fundamentali relevă așteptări extinse pentru ceea ce unii au definit ca fiind "goldenilocks": prețuri în scădere, dar nu în declin, și marje mai mari în cazul în care inflația salarială continuă este compensată de creșteri ale productivității și de scăderea costurilor în alte părți.

În plus, corporațiile americane s-au adaptat prin reducerea costurilor și prin faptul că au profitat de ratele scăzute ale dobânzilor din ultimul deceniu pentru a bloca datoriile pe termen lung la rate atractive. În prezent, observăm structuri de costuri mai reduse și o concentrare reînnoită asupra eficienței, după ani de zile în care a fost mai ușor, cu presiuni limitate asupra salariilor, a costurilor de producție și a ratelor dobânzilor.

Concentrarea reînnoită a companiilor asupra eficienței nu ar trebui să ne surprindă. Perioadele de inflație prelungită a salariilor au stimulat în mod istoric companiile să cheltuiască pentru măsuri care le permit să facă mai mult cu mai puțini oameni, fie că este vorba de eficientizarea proceselor sau de automatizarea acțiunilor repetitive (cum ar fi transformarea tranzacțiilor în activități electronice, automatizarea bucătarilor de la linia de fast-food sau informatizarea operatorilor de call center).

De asemenea, este periculos să subestimăm apetitul consumatorului american, mai ales în prezent, când 85% dintre proprietarii de locuințe au blocat ipoteci la rate fixe scăzute și beneficiază de creșterea ratelor prin intermediul unor randamente mai mari ale soldurilor de numerar. Locurile de muncă sunt factorul de urmărit: Consumatorii au tendința de a cheltui până când își pierd sursa de venit. Creșterea reală a salariilor este acum pozitivă (un factor-cheie al consumului), iar concedierile generalizate sunt mai puțin probabile, având în vedere caracterul structural restrâns al pieței muncii din SUA.

Anul viitor, ne așteptăm la o creștere a câștigurilor cu o singură cifră, de nivel mediu spre ridicat, pentru marile companii publice din SUA, în ciuda unei potențiale încetiniri economice. De obicei, câștigurile ating un minim odată cu PIB-ul (cu câteva luni în plus sau în minus), care, potrivit economiștilor BofA, va încetini anul viitor, însă există și excepții. Stabilizarea consumului de bunuri și moderarea consumului de servicii în urma trecerii masive de la bunuri la servicii după Covid ar putea determina câștigurile companiilor (mai legate de bunuri) să depășească creșterea PIB-ului (mai legat de servicii) anul viitor.

Cei care nu folosesc inteligența artificială vor rămâne în urmă

Daniel W. Linna Jr. este lector senior la Universitatea Northwestern, în cadrul Facultății de Drept și al departamentului de informatică al școlii de inginerie. Anterior, Dan a fost partener de capital într-o mare firmă de avocatură și dezvoltator, manager IT și consultant.

Daniel W. Linna Jr.

În 2024, organizațiile și persoanele fizice vor afla și mai multe despre cum să valorifice cel mai bine capacitățile semnificative ale IA.

Instrumentele AI cu scop general, precum ChatGPT, vor spori multe sarcini și vor îmbunătăți eficiența. Dar cele mai semnificative progrese vor veni din partea experților în domeniu care vor proiecta și dezvolta sisteme de IA axate pe probleme specifice. De exemplu, experții în domeniul juridic dezvoltă sisteme de inteligență artificială conversațională care oferă îndrumare întreprinderilor și persoanelor fizice pentru provocări juridice specifice, cum ar fi contractele și litigiile.

Întreprinderile se vor confrunta cu o presiune masivă pentru a adopta instrumente de IA pentru a ține pasul cu concurenții. Dar simpla adoptare și utilizare a instrumentelor de IA nu va fi suficientă pe termen lung. Întreprinderile vor trebui să investească acum în cercetare și dezvoltare în domeniul IA pentru a începe procesul de transformare a produselor și serviciilor lor, altfel riscă să rămână în urmă pe măsură ce piața lor se va schimba dramatic în viitor. Companiile nu se vor distinge prin tehnologiile pe care le utilizează, ci prin modul în care proiectează și utilizează sistemele de IA în mod strategic pentru a-și amplifica punctele forte și a capta oportunitățile de pe piețele lor.

Cele mai de succes organizații vor instrui și împuternici toți angajații să utilizeze IA, nu o vor limita la câțiva selectați care sunt prestabiliți să beneficieze de ea. Angajații care sunt cel mai aproape de muncă vor găsi modalități de a impulsiona inovația.

Indivizii vor folosi IA pentru a automatiza și spori multe sarcini la locul de muncă și în viața personală. De exemplu, IA va ajuta la digerarea e-mailurilor și la redactarea rapidă a răspunsurilor. Mai mult, chatbots, asistenții de inteligență artificială și alte sisteme de inteligență artificială vor înlocui potopul de e-mailuri nestructurate care sunt prea des folosite pentru a gestiona sarcinile profesionale și personale.

Persoanele care vor beneficia cel mai mult vor fi cele care investesc în formare, profitând de educația online gratuită și cu costuri reduse pentru a învăța despre modul în care funcționează sistemele de inteligență artificială la nivel funcțional.

În următorul an, exagerările nejustificate cu privire la IA vor deveni tot mai evidente. De exemplu, ne lipsesc multe descoperiri pentru a ne apropia de ceva care să se apropie de inteligența generală artificială - mașini care pot îndeplini orice sarcină inteligentă pe care o pot îndeplini oamenii. Dar nu vă înșelați, inteligența artificială de astăzi este foarte capabilă, în special atunci când sistemele de inteligență artificială sunt dezvoltate pentru a rezolva probleme specifice.

Multe dintre aceste previziuni sunt ușoare, deoarece sunt lucruri pe care organizațiile și indivizii ar trebui să decidă să le facă. Depinde de organizații și de indivizi să le facă să se întâmple în 2024.

Sursa: edition.cnn.com