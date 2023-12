"Dumnezeu trebuie să vină să explice": Cum a reacționat lumea fotbalului la victoria extraordinară a lui Real Madrid în semifinala Ligii Campionilor

Ultima dată când cele două echipe s-au confruntat a fost la Kiev, în 2018, când Salah a părăsit terenul în lacrimi după ce a fost accidentat la o intrare a lui Sergio Ramos. Real Madrid s-a impus în cele din urmă cu 3-1 și a ridicat a 13-a sa cupă europeană.

Acum, la Paris - după ce finala a fost mutată de la Sankt Petersburg ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina - Reds și Los Blancos se vor întâlni din nou.

Real Madrid, după ce nu a reușit nici măcar un singur șut la țintă în toată seara, a fost condusă cu 5-3 la scorul general în timp ce ceasul se apropia de minutul 90 miercuri.

Apoi, două goluri - unul în minutul 90 și unul în timpul adițional - marcate de înlocuitorul Rodrygo au lăsat scorul la egalitate la general și au dus meciul în prelungiri.

Purtat de atmosfera zgomotoasă care s-a declanșat în jurul Bernabéu, asaltul Realului a continuat, cedând un penalty în minutul 95. Karim Benzema a intervenit, a transformat și și-a propulsat echipa în finala Ligii Campionilor.

La fel ca fanii de pe stadion, reacția din ziarele spaniole a fost delirantă. "Dumnezeu trebuie să vină și să explice", a declarat ziarul spaniol MARCA.

"Real Madrid este de pe altă planetă", scria pe prima pagină AS.

Mundo Deportivo, un ziar cu sediul la Barcelona, asociat în mod tradițional mai mult cu marele rival al Realului, Barça, a titrat "Ziua cârtiței", cu referire la seria remarcabilă de reveniri de pe Bernabéu a Los Merengues în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor.

În sferturile de finală, un hat-trick al lui Benzema în repriza a doua a meciului retur a învins Paris Saint-Germain și a răsturnat un deficit de 2-0 la general. În semifinala cu Chelsea, un gol târziu al lui Rodrygo a forțat prelungirea meciului, înainte ca Benzema să înscrie golul decisiv în minutul 96.

"Nu pot spune că suntem obișnuiți să trăim acest gen de viață, dar ceea ce s-a întâmplat în această seară s-a întâmplat împotriva lui Chelsea și, de asemenea, împotriva Parisului", a declarat managerul Real Madrid, Carlo Ancelotti, potrivit BBC.

"Dacă trebuie să spuneți de ce, istoria acestui club este cea care ne ajută să continuăm să mergem mai departe atunci când pare că am dispărut.

"Meciul a fost aproape de final și am reușit să găsim ultima energie pe care o mai aveam. Am făcut un meci bun împotriva unui rival puternic. Când am reușit să egalăm, am avut un avantaj psihologic în prelungiri."

A fost "o altă noapte nebună", a declarat mijlocașul Realului, Federico Valverde, potrivit BBC.

"Când City a marcat, am simțit că totul se prăbușește - tot efortul și lupta din fiecare repriză, s-a simțit pierdut.

"Dar fanii ne-au ajutat foarte mult să continuăm să luptăm până la final. Când golurile intră, te gândești că 'vom câștiga astăzi'", a spus el.

Și, fidelă scandărilor pe care fanii Realului le-au făcut în cor pe Bernabéu - "hasta el final, vamos Real" ("Până la final, hai Real") și "sí, se puede" ("da, putem") - echipa madrilenă a reușit un alt rezultat miraculos pentru totdeauna.

Sursa: edition.cnn.com