Personal

Dolly Parton fapte rapide

Data nașterii: 19 ianuarie 1946

Locul nașterii: Locust Ridge, Sevier County, Tennessee

Numele la naștere: Dolly Rebecca Parton

Tată: Robert Lee Parton, fermier

Mamă: Avie Lee (Owens) Parton.

Căsătorie: Carl Dean (mai 1966-prezent)

A primit 54 de nominalizări la Premiile Grammy și a câștigat zece premii competitive. A primit, de asemenea, premiul pentru întreaga carieră.

A fost nominalizat la două premii Oscar și un premiu Tony . Nominalizat la cinci premii Emmy și a câștigat unul.

A vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume.

Fondator al Dollywood Foundation, care finanțează Dolly Parton's Imagination Library - un program care a început în Sevier County, Tennessee, și care oferă copiilor de vârstă preșcolară câte o carte în fiecare lună, de la naștere până la grădiniță. Programul s-a răspândit în alte părți ale țării și la nivel internațional.

S-a născut al patrulea din 12 copii. Șase dintre frații ei au lucrat ca muzicieni profesioniști.

Cronologie

1957 - Înregistrează primul ei cântec, "Puppy Love", la Goldband Records.

1959 - Prima apariție ca invitată la Grand Ole Opry, la vârsta de 13 ani.

1964 - Se mută în Nashville după ce a absolvit liceul.

1967 - Se alătură emisiunii "The Porter Wagoner Show".

1967 - Primul album complet intitulat "Hello, I'm Dolly", este lansat la Monument Records.

1968 - Câștigă premiul Country Music Association, alături de Porter Wagoner, pentru Grupul vocal al anului.

4 ianuarie 1969 - Devine membră a Grand Ole Opry.

1971 - "Joshua" devine primul single solo al lui Parton care ajunge pe primul loc în topurile country din SUA.

Aprilie 1974 - Pleacă de la "The Porter Wagoner Show". Parton scrie piesa "I Will Always Love You" în onoarea despărțirii profesionale de partenerul de duet și mentorul ei de șapte ani.

1975 și 1976 - Primește premiul Country Music Association pentru vocalista feminină a anului.

1976-1977 - Spectacolul ei de varietăți sindicalizat "Dolly!" rulează la televiziune.

1978 - Primește premiul Asociației de muzică country pentru interpretul anului.

15 februarie 1979 -Câștigăun premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală country, feminină, pentru piesa "Here You Come Again".

1980 - Apare în primul ei film, "9 to 5", alături de Jane FondașiLily Tomlin. Parton a scris tema originală a melodiei și a fost ulterior dată în judecată în instanța federală de către un cuplu care susținea că înregistrarea a fost copiată din cântecul lor din 1976, "Money World". Un juriu a dat ulterior dreptate lui Parton.

24 februarie 1982 - Câștigă două premii Grammy pentru melodia "9 to 5": Cea mai bună interpretare vocală country, feminin și Cel mai bun cântec country.

3 mai 1986 - Se deschide parcul tematic Dollywood în Pigeon Forge, Tennessee.

2 martie 1988 - Câștigă un premiuGrammy, alături de Emmylou Harris și Linda Ronstadt, pentru cea mai bună interpretare country a unui duo sau grup, pentru albumul "Trio".

1987-1988 - Emisiunea ei de varietăți în prime-time pe ABC, "Dolly", difuzată timp de un sezon.

1988 - Înființează Fundația Dollywood.

1992 - Whitney Houston lansează versiunea sa a cântecului "I Will Always Love You" al lui Parton, care se află în fruntea topului Billboard Hot 100 timp de 14 săptămâni, un record la acea vreme.

1994 - A apărut autobiografia lui Parton, "Dolly: My Life and Other Unfinished Business", este publicată.

1999 - Este inclusă în Country Music Hall of Fame.

23 februarie 2000 -Câștigăun premiu Grammy, alături de Harris și Ronstadt, pentru cea mai bună colaborare country cu voce pentru piesa "After the Gold Rush".

21 februarie 2001 -Câștigăun premiu Grammy, împreună cu Gary Paczosa și Steve Buckingham, pentru cel mai bun album Bluegrass pentru piesa "The Grass is Blue".

27 februarie 2002 -Găseșteun premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală country feminină pentru piesa "Shine".

19 mai 2001 -Se deschide parcul acvaticSplash Country de laDollywood în Pigeon Forge, Tennessee.

14 aprilie 2004 - Biblioteca Congresului SUA îi acordă lui Parton medalia Living Legend.

2005 - Numită laureată a Medaliei Naționale a Artelor.

2006 - Este distinsă la Kennedy Center.

12 februarie 2012 - Primește un premiu Grammy pentru întreaga carieră.

10 decembrie 2015 - NBC difuzează filmul "Dolly Parton's Coat of Many Colors". Filmul este inspirat din viața lui Parton și din cântecul ei "Coat of Many Colors".

2 noiembrie 2016 - Primește premiul Willie Nelson pentru întreaga carieră în cadrul celei de-a 50-a ediții anuale a Premiilor Country Music Awards Show.

30 noiembrie 2016 - NBC difuzează emisiunea "Dolly Parton's Christmas of Many Colors": Circle of Love", o continuare a filmului original care a fost difuzat în 2015.

30 noiembrie 2016 - Într-un mesaj video, Parton anunță că a creat "My People Fund" prin intermediul companiilor sale de la Dollywood și speră să ofere fiecărei familii afectate de incendiile din Great Smoky Mountain câte 1.000 de dolari pe lună, timp de șase luni, pentru a le ajuta să se "pună pe picioare".

15 februarie 2017 - Câștigă un premiu Grammy împreună cu Pentatonix, pentru cea mai bună interpretare country în duo/grup, pentru un remake al piesei sale "Jolene".

27 februarie 2018 - Parton donează cea de-a 100 de milioane de cărți Imagination Library Bibliotecii Congresului.

10 februarie 2019 -Parton este sărbătorită în cadrul unui omagiu al tuturor vedetelor la cea de-a 61-a ediție a Premiilor Grammy . De asemenea, ea cântă la eveniment pentru prima dată în 18 ani, alături de Miley Cyrus, Little Big Town, Katy Perry și alții.

3 mai 2019 - Directorul FBI, Christopher Wray, o onorează pe Parton cu Premiul pentru Leadership Comunitar al Directorului din 2018. Premiul îi este acordat ca o recunoaștere a eforturilor sale de a oferi sprijin financiar familiilor afectate de incendiile care au devastat părți din estul Tennessee în 2016.

5 august 2019 - Primarul orașului Nashville, David Briley, declară data Dolly Parton Day.

26 noiembrie 2019 - NBC difuzează emisiunea "Dolly Parton: 50 de ani la Opry". Emisiunea specială de două ore celebrează piatra de hotar a lui Parton ca membră a celei mai apreciate instituții a muzicii country.

26 ianuarie 2020 - Câștigă un premiu Grammy, alături de duo-ul For King & Country, pentru cea mai bună interpretare/piese de muzică creștină contemporană pentru "God Only Knows".

1 aprilie 2020 -Anunțăcă face o donație de 1 milion de dolari pentru cercetarea coronavirusului de la Universitatea Vanderbilt.

Noiembrie 2020 - Parton află că, după ce a donat 1 milion de dolari pentru Fondul de cercetare COVID-19 al Universității Vanderbilt, ajutorul ei a finanțat parțial vaccinul Moderna Covid-19. Numele lui Parton apare în raportul preliminar privind vaccinul printre sponsori precum Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase.

14 martie 2021 - Câștigă un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare/cântec de muzică creștină contemporană pentru "There Was Jesus".

11 august 2021-Parton și scriitorul de romane polițiste James Patterson anunță că scriu împreună un roman, intitulat "Run, Rose, Run". Cartea de 448 de pagini va fi însoțită de un album bazat pe personajele și situațiile sale. Cartea este publicată pe 7 martie 2022.

29 aprilie 2022 - Într-un interviu acordat NPR, Parton spune că ar "accepta cu grație" dacă ar fi inclusă în Rock & Roll Hall of Fame, la o lună după ce a spus că vrea să își retragă nominalizarea.

4 mai 2022 - Se anunță că Parton va fi inclusă în Rock & Roll Hall of Fame.

15 iunie 2022 - Centrul Medical al Universității Vanderbilt anunță că Parton donează un milion de dolari pentru cercetarea bolilor infecțioase pediatrice la Vanderbilt.

12 noiembrie 2022 - Parton primește un premiu de 100 de milioane de dolari pentru curaj și civilizație din partea lui Jeff Bezos și a partenerei sale de lungă durată, Lauren Sanchez. Banii premiului pot fi folosiți după cum consideră Parton că este necesar. Anul trecut, Bezos a acordat câte 100 de milioane de dolari colaboratorului CNN Van Jones și bucătarului José Andrés.

17 noiembrie 2023-Parton lansează primul ei album rock, "Rockstar".

Sursa: edition.cnn.com