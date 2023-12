Doi străini s-au întâlnit când zborul lor a fost întârziat în ajunul Crăciunului 1975. Iată cum au devenit prieteni pe viață

Era în ajunul Crăciunului din 1975. Aeroportul LAX. Cathy, care se mutase în Los Angeles la începutul acelui an, era disperată să se întoarcă în orașul ei natal, Yakima, Washington.

Cathy plecase din Washington spre California plină de speranță și entuziasm. Pentru Cathy, în vârstă de 23 de ani, Yakima părea limitată. Ea dorea să experimenteze viața într-un oraș mare.

"Am crescut într-un oraș mic, am vrut să fiu undeva unde să am mai multe de făcut", a declarat Cathy pentru CNN Travel astăzi.

Ea a găsit un apartament mic în San Fernando Valley pe care și l-a făcut al ei. Slujba ei era bună, colegii ei mult mai în vârstă decât ea - dar toți prietenoși și primitori.

Dar Cathy nu avea niciun prieten de vârsta ei. Se simțea singură și izolată în marele oraș. Se tot întreba dacă nu cumva relocarea singură în Los Angeles a fost o greșeală.

"Începusem să mă simt cu adevărat că poate nu aici trebuia să fiu", spune Cathy.

În timp ce se pregătea să se întoarcă acasă la părinții ei de sărbători, Cathy a decis că, atunci când va ajunge acolo, le va spune că se mută înapoi pentru totdeauna.

Când Cathy s-a alăturat cozii pentru a se înregistra și a descoperit că zborul avea întârziere, a simțit că este ultima picătură - nimic nu părea să meargă bine.

Încerca să se scuture de sentimentul de descurajare când femeia de la coadă din fața ei s-a întors, a zâmbit și a început o conversație.

Avea în jur de 40 de ani, cu un aer prietenos și cald, care i-a plăcut imediat lui Cathy. Alături de ea se afla o femeie care părea de o vârstă asemănătoare cu cea a lui Cathy - și ea a zâmbit, dar puțin mai timid.

"Eu sunt Millie", a spus femeia mai în vârstă. "Ea este fiica mea, Debbie. Încotro vă îndreptați?"

"Eu sunt Cathy", a spus Cathy. "Mă duc la Yakima, Washington."

"Ei bine, noi încercăm să mergem la Eugene, Oregon", a spus Millie. "Dar nu mergem nicăieri în acest moment. Așa că ce-ar fi să mergem să bem ceva?"

Era ora 11 dimineața, dar Cathy a ezitat doar o clipă. Prezența prietenoasă a lui Millie și a lui Debbie a fost un confort imediat. Cele trei femei s-au îndreptat spre barul din aeroport.

Prietenie la aeroport

În timp ce Millie comanda pentru ele, Debbie și Cathy discutau. Debbie a explicat că avea 24 de ani și era din California - locuia într-un oraș numit Norwalk, care se află la aproximativ 15 mile est de Los Angeles, iar ea și mama ei călătoreau în Oregon pentru a-și vizita familia de sărbători.

Cathy a constatat că Debbie era ușor de discutat cu ea. Era amuzantă și prietenoasă. Iar când Millie s-a întors la masă cu un rând de băuturi, personalitatea vioaie și vorbăreață a lui Millie a făcut ca discuția să continue.

Se părea că Millie recunoștea singurătatea lui Cathy. Ea, crede Cathy astăzi, îi "făcea prieteni" cu Debbie.

"Până când ne-am îmbarcat în avion, câteva ore mai târziu, Millie a făcut să ne schimbe locurile, astfel încât să putem sta împreună și să continuăm să discutăm", spune Cathy.

În timp ce Cathy avea un punct final diferit de Millie și Debbie, toate zburau cu aceeași aeronavă și prin aceeași companie aeriană - Hughes Airwest, o companie aeriană regională, acum dispărută, legată de miliardarul Howard Hughes. Avionul urma să zboare de-a lungul coastei de vest, făcând câteva escale pe traseu.

În ciuda întârzierii și a frustrărilor multora dintre pasageri, la bordul avionului era o atmosferă veselă.

"Ne-am urcat în avion și toate însoțitoarele de bord aveau pălării de Moș Crăciun", își amintește Cathy.

De fiecare dată când aeronava ateriza, debarca pasagerii și apoi se întorcea în aer, călătorilor rămași li se oferea un rând de băuturi gratuite pentru a-și cere scuze pentru întârziere.

"De fiecare dată când urcam, mai aveam câte o băutură pe tavă", spune Cathy. "Eram într-o dispoziție foarte festivă".

Când aeronava s-a oprit la Eugene, Millie și Debbie au debarcat, dar nu înainte de a face schimb de date de contact cu Cathy.

"Am întrebat-o: "Aveți planuri pentru noaptea de Anul Nou?". Ea a spus 'Nu'. Așa că i-am spus: 'Uite numărul meu de telefon, nu ezita să mă suni și ești binevenită să vii să stai la mine acasă'", își amintește Debbie.

"Dintr-o dată aveam o prietenă care era de vârsta mea", spune Cathy.

Crăciunul și Anul Nou

La Yakima, familia lui Cathy a luat-o pe Cathy de la aeroport. Era încântată să-i vadă, dar și băutura din timpul zilei își pusese amprenta.

"Nici măcar nu-mi amintesc să mă fi dat jos din avion", spune ea râzând. "Mă simțeam rău când am ajuns acasă".

Când Cathy s-a întors acasă la părinții ei, fratele și cumnata ei erau și ei acolo, cu copiii lor mici. Familia așteptase sosirea lui Cathy și sperau să facă schimb de cadouri.

Dar Cathy a adormit imediat în autocar.

"Îmi amintesc că unul dintre băieți - aveau, nu știu, patru și șase ani pe atunci. A venit și a stat lângă mine și tot încerca să mă trezească", își amintește Cathy.

În dimineața următoare, în ziua de Crăciun, Cathy s-a așezat la masa din bucătărie cu mama ei. Ea dormea de orice potențială mahmureală și se simțea din nou mai umană.

"Ei bine, cum a fost zborul tău, în afară de băutură?", a întrebat mama lui Cathy, ridicând o sprânceană.

"Am cunoscut niște oameni foarte drăguți", a explicat Cathy. "Mi-au dat numerele lor de telefon. Cred că o să-i sun când mă întorc".

Ea a menționat că Debbie o invitase la ea în seara de Anul Nou.

"Asta e grozav", a spus mama lui Cathy, încurajatoare. "Ar trebui să o accepți."

"Da, cred că așa voi face", a spus Cathy. "Chiar mi-a plăcut de ea".

Restul vacanței festive a lui Cathy la Washington a trecut într-o ceață fericită de familie, mâncare și sărbători.

Iar când a venit momentul să se întoarcă în California, Cathy s-a trezit mai degrabă entuziasmată, decât îngrijorată.

"Plecasem cu câteva zile înainte cu gândul că s-ar putea să vorbesc cu părinții mei despre mutarea acasă. Iar acum chiar mă gândeam să cunosc pe cineva și să am un prieten acolo", spune Cathy.

Și Debbie a fost încântată să o revadă pe Cathy. Nu s-a îndoit niciodată că Cathy va lua legătura cu ea.

"Am avut un sentiment cald în legătură cu întâlnirea noastră. Și, cumva, știam că Cathy va suna", spune ea.

Devenind prieteni

Cathy a sunat și a participat la petrecerea de Revelion a lui Debbie. După aceea, Cathy a rămas peste noapte, iar a doua zi a trăit primul ei cutremur. Cutremurele sunt evenimente mai obișnuite în California decât în Washington - și Cathy a fost uimită că Debbie era atât de relaxată în legătură cu toată chestia asta.

"Ea se întreabă: "Ce să fac? Unde să mă duc?" Iar eu i-am spus: "Cathy, dragă, nu a fost nimic. S-a terminat. Stai jos și relaxează-te'", își amintește Debbie. "De atunci, suntem conectate".

"Restul, așa cum se spune, este istorie", spune Cathy. "Am continuat să ieșim împreună.

După ce a cunoscut-o pe Debbie, lumea californiană a lui Cathy s-a deschis. Debbie i-a făcut cunoștință cu gașca ei de prieteni, pentru început.

"Apoi, la scurt timp după aceea, au început să lucreze acolo unde lucram eu, în primăvară, câteva persoane care erau cam de vârsta mea, iar eu m-am împrietenit cu ele", își amintește Cathy.

"Dar, sincer, Debbie și mama ei au fost probabil cel mai mare motiv pentru care am ajuns să rămân în sudul Californiei, pentru că Millie m-a cam adoptat. Obișnuiam să le spun tuturor că ea a fost mama mea din California".

Millie o suna pe Cathy și o invita la cină, fără să o lase pe Cathy să plece până când nu-i strângea în mâini Tupperwares pline de mâncare pe care să le ia acasă.

Între timp, Cathy și Debbie se întâlneau în mod regulat ca o pereche și vorbeau regulat la telefon între întâlniri.

"Întotdeauna exista o scuză pentru a merge la cumpărături. Nu ne păsa unde mergeam. Mergeam chiar și pe Rodeo Drive - nu cumpăram nimic", spune Debbie.

"Nu ne puteam permite nimic, dar era distractiv să ne întrebăm", adaugă Cathy.

Unul dintre locurile lor preferate era Dodger Stadium, casa echipei LA Dodgers. Cele două prietene ar fi cheltuit 4 dolari pe locuri în tribune și își cheltuiau restul banilor pe hot-dog-urile de 15 cm care poartă numele echipei de baseball.

"Ne-au plăcut acele meciuri ale celor de la Dodger - dar, mai important, ne-au plăcut acei câini Dodger", spune Debbie, râzând.

La sfârșitul anului 1976, Cathy a plănuit o altă călătorie în orașul ei natal. A decis să nu mai zboare cu avionul de data aceasta - în parte pentru a evita mai multe întârzieri de zbor, în parte pentru a economisi bani.

"Așa că am întrebat-o pe Deb dacă vrea să facă o excursie cu mașina și să vină cu mine la Washington pentru a-mi cunoaște familia", își amintește Debbie.

Cele două prietene au pornit la drum, plănuind să conducă toată noaptea. Dar a început să plouă atât de tare încât abia puteau vedea drumul din față. Apoi au făcut pană de cauciuc.

"Am ieșit pe marginea drumului. Ploua cu găleata, nu existau telefoane mobile în acele zile, nimic. Se întuneca", își amintește Cathy.

Din fericire, un trecător prietenos a oprit și i-a ajutat să schimbe roata. Nu a vrut să accepte bani, așa că Debbie și Cathy au insistat să ia câteva dintre multele sandvișuri și prăjituri pe care Millie le pregătise pentru călătoria lor.

Pentru Debbie și Cathy, toate acestea făceau parte din aventură - incidente de călătorie care au fost îmbrățișate, mai degrabă decât disperate. La urma urmei, asta le adusese împreună de la bun început.

Când cele două prietene au ajuns în sfârșit la Washington, Debbie a fost primită cu brațele deschise de părinții lui Cathy.

Tatăl lui Debbie murise când era adolescentă, iar tatăl lui Cathy a devenit rapid un fel de figură paternă surogat pentru ea.

"I-am iubit de moarte pe părinții ei. Prima dată când l-am întâlnit pe tatăl ei, mi-a spus: 'Vino aici, puștoaico. Îmbrățișează-mă'. Erau pur și simplu o familie minunată", spune Debbie.

Mai târziu, Millie, mama lui Debbie, a ajuns și ea să-i cunoască pe părinții lui Cathy. Ori de câte ori familia lui Cathy era în oraș, se întâlneau cu Millie.

"Mama ei chiar s-a legat de părinții mei, iar ei s-au legat de ea", spune Cathy.

"Așa a fost să fie", spune Debbie.

Conectați pe viață

Cathy a locuit în California în următorii 17 ani, rămânând prietenă apropiată cu Debbie pe tot parcursul acestei perioade. La începutul anilor 1990, ea s-a mutat înapoi în Washington. Compania ei deschidea o nouă divizie în Seattle - era o oportunitate excelentă de angajare și, de asemenea, îi permitea lui Cathy să fie cu câteva ore mai aproape de părinții ei.

"Părinții mei îmbătrâneau în acel moment", spune Cathy.

După mutare, Cathy a rămas bună prietenă cu Debbie. Ea continua să se deplaseze regulat în California pentru muncă și vorbea adesea cu Debbie la telefon. De asemenea, cele două prietene mergeau în aventuri dincolo de orașele lor natale.

"Au fost excursii la Disneyland, la Knott's Berry Farm și o excursie memorabilă la Las Vegas pentru a-l vedea pe Paul Anka", spune Cathy.

Astăzi, Debbie și Cathy au amândouă 70 de ani. Nu au mai locuit una lângă cealaltă de peste 30 de ani. Dar au rămas apropiate și s-au sprijinit una pe cealaltă de-a lungul deceniilor care au trecut.

"Cred că trebuie să muncești pentru asta", spune Cathy, despre prietenie. "Nu poți să o iei de bună. Și cred că oamenii care au rămas în viața mea sunt cei care sunt meniți să fie acolo. Cred că Debbie a fost mereu menită să fie acolo. Și de aceea ne-a fost ușor să menținem prietenia."

"Poate că nu este întotdeauna o dată pe săptămână, dar ne conectăm întotdeauna", spune Debbie. "Ne amintim de zilele de naștere ale celuilalt - o voi suna și îi voi cânta foarte urât la telefon. Trebuie să faci un efort, dar eu cred că nu trebuie să fie acest lucru masiv pentru a rămâne conectată. Trimite-i prietenului tău o felicitare de ziua de naștere - sau cântă-i rău la telefon."

În ultimii ani, celor două femei le-au murit prieteni apropiați, ceea ce le-a făcut să fie cu atât mai recunoscătoare pentru cei dragi care sunt încă în viața lor - precum și pentru rolurile jucate de cei care nu mai sunt cu ele.

Le lipsește în special Millie, mama lui Debbie, pe care o apreciază întotdeauna pentru rolul ei în întâlnirea lor de la aeroport.

"Am trecut prin moartea mamei lui Deb și a ambilor mei părinți și a altor membri ai familiei de care eram apropiate și amândouă am avut probleme de sănătate de-a lungul anilor", spune Cathy, care a mers să o viziteze pe Debbie și să o înveselească după o înlocuire de șold.

"Întotdeauna știu că pot să o sun pe Deb și să vorbesc cu ea. Și probabil că vom râde până când vom termina conversația, ceea ce este întotdeauna un lucru bun de avut la un prieten, care să te scoată din orice situație proastă în care te afli."

Din cauza problemelor de sănătate - ca să nu mai vorbim de pandemie - cele două prietene nu s-au mai văzut în persoană de câțiva ani. Dar Cathy plănuiește o călătorie în California în primăvara anului viitor.

"Pot să garantez că atunci când ne vom vedea, va fi la fel ca și cum am fi fost împreună cu o lună înainte și vom aluneca din nou în conversații ușoare și râsete", spune ea.

Între timp, cele două prietene se vor asigura că vor sta de vorbă în ajunul Crăciunului. Este un fel de tradiție pentru ele să vorbească la telefon în acea zi - în parte pentru a transmite urări de sărbători, iar în parte pentru a-și aminti.

"Cathy va suna și va spune: 'Crăciun fericit'. La mulți ani din noaptea în care ne-am cunoscut, în Ajunul Crăciunului", spune Debbie.

Anul acesta se vor împlini 48 de ani de la acea întâlnire.

"Este clar că a fost cel mai bun zbor întârziat din timpul zborului meu", spune Cathy.

"A fost o prietenie minunată", este de acord Debbie.

Sursa: edition.cnn.com