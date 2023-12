Diplomația tăițeilor la Yaoji Chaogan: clienții se înghesuie la restaurantul popular din Beijing pe care Biden l-a vizitat în 2011

Printre aceștia se pare că se numără și proprietarul Yaoji Chaogan, un restaurant din Beijing care l-a primit pe Biden în 2011.

La scurt timp după ce Biden a fost declarat câștigător al alegerilor prezidențiale americane din 2020, restaurantul a atras cozi de cinători chinezi curioși care sperau să guste ceea ce a mâncat președintele ales în urmă cu nouă ani.

"Cred că reflectă parțial modul în care oamenii au un oarecare interes pentru campania lui Biden", a declarat proprietarul Yao Yan pentru CNN Travel.

"Acum, când oamenii vin la Beijing, fie că vin la muncă sau în călătorie, nu vor doar să vadă câteva locuri pitorești sau situri istorice, ci vor să experimenteze și cultura culinară din Beijing. Când oamenii au auzit că Biden a fost la restaurantul nostru, au venit aici pentru a vedea ce a încercat înainte."

Celebra vizită din 2011

Biden, care se afla la acea vreme în vizită la Beijing în calitate de vicepreședinte al SUA, a făcut o oprire neanunțată la restaurantul de familie fără pretenții pe 18 august 2011.

"Sosirea sa i-a surprins și încântat pe cei care mâncau", își amintește Yao.

"Vicepreședintele Biden a fost foarte dezinvolt și plin de umor. Oamenii îl aplaudau din când în când. Era bucuros să fie alături de cinele chinezești. Și-a prezentat nepoata, iar apoi a făcut fotografii cu clienții și a avut câteva schimburi cu aceștia. A gustat din preparatele noastre și a făcut și câteva comentarii bune despre mâncarea noastră. I s-a părut delicioasă."

Yaoji Chaogan (tradus ca "ficații prăjiți ai lui Yao") este specializat în chaogan, o tocană populară din Beijing care conține ficat și intestine de porc.

Cu toate acestea, Biden nu a îndrăznit să înfrunte felul de mâncare cu măruntaie.

El și echipa în vizită - un grup de cinci persoane - au comandat cinci farfurii de zha jiang mian (tăiței cu pastă de fasole), 10 chifle aburite, castraveți zdrobiți, cartofi rași și salate de yam de munte.

În urma mesei sale, "Setul Biden" - care cuprinde produsele pe care le-a gustat - a fost adăugat la meniu în onoarea sa.

"Nu am fost dezamăgit [de faptul că nu a încercat Chaogan]", spune Yao. "Chaogan este unic. Locuitorii locali din Beijing cunosc gustul mâncării încă din copilărie și sunt mai obișnuiți să o mănânce. Dar pentru prietenii din alte locuri, s-ar putea să nu fie obișnuiți să o mănânce. De asemenea, a fost dorința lui Biden să vină la Yaoji, iar noi nu i-am făcut nicio recomandare.

"Dar totuși, Biden cunoaște foarte bine cultura culinară chineză, pentru că a comandat tăiței cu pastă de fasole, care este un fel de mâncare autentic care reprezintă Beijingul."

Presa locală a precizat că Biden și-a cerut scuze pentru că a deranjat prânzul colegilor săi de masă și a plătit 100 de yuani (15 dolari) pentru masa de 79 de yuani a echipei sale. Se pare că a cerut restaurantului să păstreze restul, deoarece este un obicei american de a lăsa bacșiș, precum și un gest pentru a plăti pentru neplăcerile pe care le-a stârnit.

Oprirea foarte mediatizată a fost supranumită "diplomația tăițeilor" de către presa chineză.

"Ca afacere, am fost, de asemenea, fericiți că am prezentat cultura alimentară a țării noastre prietenilor străini", spune Yao. "Ne-am simțit foarte onorați că am putut să le permitem să guste din mâncarea noastră chinezească."

"Îi urăm bun venit în orice moment"

Deși vizita a durat doar 20 de minute, a fost suficientă pentru a impulsiona afacerile lui Yaoji Chaogan. Magazinul, fondat în urmă cu mai bine de 30 de ani, a deschis o a doua filială în 2012. În prezent, au trei puncte de vânzare.

Iar acum, victoria lui Biden a adus un nou val de interes pentru restaurantul original de 40 de locuri al lui Yaoji Chaogan, situat în apropierea istoricului Gulou (Turnul Tobei) din capitala chineză.

În urma recentei sale victorii, localnicii și mass-media înfometați au venit să facă poze la un perete acoperit cu fotografii ale vizitei președintelui ales și să comande "Biden Set".

"Când Biden a vizitat-o, eram încă în universitate. Cine ar fi crezut că nouă ani mai târziu, acest domn mai în vârstă și-a îndeplinit visul prezidențial din SUA. Sper că relația sino-americană ar putea ieși în curând din troaca erei Trump", a declarat un client, potrivit unui raport publicat în Taiwan's China Times.

Un alt client a comentat creșterea prețurilor de-a lungul anilor, menționând că un bol de tăiței costă acum 18 yuani (2,70 dolari). În urmă cu nouă ani, acesta era de 9 yuani (1,40 dolari).

Yaoji Chaogan a adunat recenzii decente de-a lungul anilor și are un rating de 3,94 din cinci stele pe Dianping, cel mai popular site de recenzii despre mâncare din China.

Cei mai mulți recenzenți merg la Yaoji pentru chaogan, precum și pentru micul dejun în stil Beijing - jiaoquan (inele de aluat prăjit) cu lapte de fasole mung.

"Dacă Biden va avea ocazia să vină la Beijing când va deveni președinte al SUA, sper să se întoarcă la restaurantul nostru pentru a gusta din nou mâncăruri din Beijing", spune Yao.

"În calitate de vechi prieten și de bucătar, îi urăm bun venit în orice moment".

Aceasta nu este prima dată când o figură politică a pus în lumina reflectoarelor mâncărurile locale de stradă din China.

Xi Jinping a stârnit, de asemenea, câteva nebunii alimentare.

Un "set al președintelui" a fost creat la Qing-Feng Steamed Dumpling Shop din Beijing după ce a stat la coadă, a plătit și și-a luat singur prânzul cu găluște de 21 RMB (2 dolari) în 2013.

Xi a contribuit, de asemenea, la impulsionarea vânzării de tăiței cu sânge de porc, vizitând un magazin de tăiței din Fuzhou, în urmă cu mai bine de două decenii. El s-a întors într-o altă vizită în 2014.

Sursa: edition.cnn.com