DeSantis spune că acuzațiile lui Trump "au aspirat mult oxigen" din cursa primară

DeSantis a declarat într-un interviu cu CBN News publicat joi că el crede că acuzațiile cu care se confruntă Trump l-au ajutat în cursă și, de asemenea, "au aspirat mult oxigen" de la restul candidaților.

"Aș spune că, dacă aș putea schimba un singur lucru, mi-aș dori ca Trump să nu fi fost pus sub acuzare pentru niciunul dintre aceste lucruri. Adică, sincer, cred că de la Alvin Bragg încoace, am criticat cazurile. Cred că, știți, cineva ca un Bragg nu ar fi intentat acel caz dacă ar fi fost altcineva în afară de Donald Trump, așa că cineva ca el distorsionează justiția, ceea ce este rău. Dar cred, de asemenea, că a denaturat alegerile primare și cred că a fost - acestea au fost cam acestea au fost principalele probleme care s-au întâmplat", a declarat DeSantis.

Când a fost întrebat în mod specific dacă simte că acuzațiile l-au ajutat pe Trump, DeSantis a spus că simte că "este vorba atât de asta", cât și de faptul că vestea inculpării unui fost președinte domină conversația din jurul alegerilor primare.

"Este atât asta, dar apoi, de asemenea, a sufocat cred că atât de multe alte lucruri și a aspirat o mulțime de oxigen", a spus el.

DeSantis a spus că, în timp ce Trump ar putea beneficia de acuzațiile din cadrul alegerilor primare, democrații ar putea folosi acuzațiile fostului președinte în avantajul lor în alegerile generale.

"Acum, la alegerile generale, cred că democrații au un plan în acest sens", a spus DeSantis. "Cred că dacă se ajunge la punctul în care peste șase luni, Trump este candidatul prezumtiv și trebuie să treacă prin toate acestea, ei au un plan pentru cum vor trece peste asta".

Comentariile sincere ale lui DeSantis fac aluzie la dinamica de bază care a condus până acum alegerile primare republicane, în care rivalii care încearcă să coaguleze sprijinul alegătorilor care l-au abandonat pe Trump se luptă să taie din avantajul impunător al fostului președinte. Sondajele publicate după punerea sub acuzare a lui Trump au sugerat că sprijinul său s-a consolidat în urma acestora, complicând și mai mult dinamica alegerilor primare.

Trump deține un avans masiv față de competitorul său pentru nominalizarea prezidențială republicană în sondajele naționale. De asemenea, el păstrează un avans semnificativ în rândul alegătorilor potențiali din cadrul alegerilor primare republicane prezidențiale din NewHampshire, potrivit unui sondaj CNN realizat luna trecută de Universitatea din New Hampshire. Avantajul său în New Hampshire rămâne însă departe de sprijinul majoritar pe care îl obține în sondajele privind alegerile primare la nivel național, 42% dintre votanții potențiali spunând că ar opta pentru Trump.

DeSantis a denunțat în mod repetat acuzațiile împotriva lui Trump.

Fostul președinte a fost implicat în patru inculpări în acest an. El a fost pus sub acuzare pentru prima dată în martie de către procurorul districtului Manhattan pentru acuzații de stat legate de o plată de bani pentru tăcere către o vedetă de film pentru adulți în 2016.

Trump a fost pus din nou sub acuzare în iunie de un mare juriu federal din Miami pentru că a luat documente clasificate de apărare națională de la Casa Albă după ce a părăsit funcția și a rezistat încercărilor guvernului de a recupera materialele.

Celelalte două puneri sub acuzare au venit ca urmare a anchetei avocatului special Jack Smith privind presupusele eforturi ale fostului președinte și ale aliaților săi de a anula alegerile din 2020 și ca urmare a unei investigații de amploare condusă de procurorul districtului Fulton County, Fani Willis, care a acoperit unele dintre cele mai evidente eforturi ale fostului președinte și ale aliaților săi de a se amesteca în alegerile prezidențiale din 2020.

Sursa: edition.cnn.com