De la interzicerea îngrijirii de gen la creșterea salariului minim, aceste noi legi intră în vigoare la 1 ianuarie

În timp ce multe state conduse de democrați și republicani au adoptat măsuri pentru a atenua efectele inflației, în timp ce economia rămâne o preocupare de top pentru alegători înainte de alegerile din 2024, statele au fost împărțite pe linie de partid în privința unor probleme de marcă, cum ar fi dreptul la avort și îngrijirea minorilor pentru afirmarea sexului.

Iată câteva dintre măsurile statale și federale care intră în vigoare la 1 ianuarie.

Îngrijirea pentru afirmarea sexului

Una dintre chestiunile de marcă în legislativele statelor în 2023 a fost îngrijirea minorilor pentru afirmarea sexului, mai multe state conduse de republicani trecând la adoptarea de restricții.

Îngrijirea de afirmare a genului se întinde pe o gamă de tratamente și abordări bazate pe dovezi care sunt în beneficiul persoanelor transsexuale și nonbinare. Tipurile de îngrijire variază în funcție de vârsta și obiectivele beneficiarului și sunt considerate standardul de îngrijire de către multe asociații medicale tradiționale.

Printre statele care au trecut la adoptarea unei interdicții privind astfel de tratamente pentru minori se numără Idaho și Louisiana, iar interdicțiile vor intra în vigoare de luni.

În conformitate cu legea din Idaho, medicii sau practicienii care oferă medicamente care blochează pubertatea, operații de afirmare a sexului sau alte tratamente minorilor ar putea fi pasibili de o amendă de 5.000 de dolari și de o acuzație de infracțiune.

În Louisiana, celor sub 18 ani li se va interzice să primească operații de afirmare a sexului, medicamente care blochează pubertatea și tratamente hormonale, iar profesioniștii din domeniul sănătății care le furnizează ar putea fi pedepsiți cu retragerea licenței pentru cel puțin doi ani.

Pe de altă parte, Maryland a fost unul dintre cele câteva state conduse de democrați care au adoptat protecții pentru îngrijirea pentru afirmarea sexului pentru toate vârstele. Începând de luni, statul va cere ca Medicaid să asigure acoperirea acestor îngrijiri.

Protecții pentru avort

În timp ce mai multe interdicții aproape totale în state conduse de republicani au intrat în vigoare în 2023, multe state albastre au adoptat legi care protejează dreptul la avort, inclusiv două care vor intra în vigoare luni.

O lege a statului Washington încearcă să facă procedurile de avort mai accesibile prin modificări ale acoperirii de asigurare. Orice plan de asigurare de sănătate emis sau reînnoit începând cu 1 ianuarie va avea interdicție de a solicita participarea la costuri pentru avorturi, care include în general costuri din buzunar, cum ar fi deductibilitățile și coplățile.

Între timp, luni va intra în vigoare în California o lege scut care va proteja furnizorii locali de servicii medicale de litigii din afara statului dacă oferă servicii de avort pacientelor din state cu legi restrictive în materie de avort. Protecția se va extinde, de asemenea, la cei care oferă îngrijiri de afirmare a sexului pacienților din afara statului.

Creșterea salariului minim

Aproape jumătate dintre statele americane își vor majora salariul minim în 2024.

Creșterile vor intra în vigoare la 1 ianuarie în următoarele state: Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Rhode Island, Dakota de Sud, Vermont și Washington, plus Washington, DC.

Unele state, precum Nevada și Oregon, au majorări stabilite pentru 1 iulie. Salariul minim din Florida va crește la 30 septembrie.

Odată cu această majorare, Washington va continua să aibă cel mai mare salariu minim dintre toate statele, de 16,28 dolari, față de 15,74 dolari. Între timp, Hawaii va avea cea mai mare creștere a salariului minim - de la 12 la 14 dolari.

Cu toate acestea, Washington, DC, va continua să aibă cel mai mare salariu minim din țară, de 17,05 dolari, în ușoară creștere față de vara trecută, când a fost majorat la 17. O altă creștere salarială în Washington, DC, este programată pentru luna iulie.

Împrumuturi pentru studenți, 401(k) și ajutor financiar

Plățile pentru împrumuturile studențești pot afecta cât de mult pot economisi oamenii pentru pensie, dar începând cu 1 ianuarie, o nouă lege privind pensiile va permite ca plățile pentru împrumuturile studențești să sporească 401(k) pentru unii lucrători. În conformitate cu noua lege, Secure 2.0, angajatorii pot egala plățile pentru împrumuturi studențești eligibile ale angajaților lor cu o contribuție în contul de pensie sponsorizat de angajator al angajatului.

De asemenea, Departamentul Educației a actualizat recent aplicația gratuită pentru ajutor federal pentru studenți, mai bine cunoscută sub numele de FAFSA. Formularul este utilizat pentru a determina eligibilitatea pentru ajutor financiar pentru anul universitar 2024-2025, iar versiunea actualizată, care se așteaptă să fie publicată duminică, este mai scurtă și mai ușor de completat. Se așteaptă, de asemenea, ca mulți debitori cu venituri mici să fie eligibili pentru mai mult ajutor financiar.

Sursa: edition.cnn.com