De la Berlin la Cisiordania - de ce construim ziduri

Într-un moment de teamă, determinare, mândrie sau sfidare, ridicăm bariere - mai întâi emoționale și apoi, adesea, fizice.

Apoi, trebuie să trăim cu ele, în jurul lor și prin ele. Le privim cum se prăbușesc, devin instrumente pentru alții sau doar un alt loc în peisajul nostru aglomerat și frenetic.

În noiembrie, pentru a comemora cea de-a 30-a aniversare a căderii Zidului Berlinului, am organizat o expoziție pentru Annenberg Space for Photography din Los Angeles, intitulată "W|ALLS: Defend, Divide, and the Divine".

Ideea a venit de la directoarea instituției, Katie Hollander, care a fost inspirată de aniversarea Zidului Berlinului și fascinată în același timp de evidența faptului că lumea, încă o dată, părea obsedată de ziduri, dar de ridicarea lor în loc să le dărâme.

Zilele din jurul datei de 9 noiembrie 1989 au marcat un moment definitoriu pentru oamenii dintr-o anumită generație.

Desigur, faptul că a fost televizat și documentat de atât de mulți ne-a ajutat pe toți să ne simțim ca și cum am fi fost acolo, în centrul acțiunii. "Reunificarea" nu a fost doar o abstracțiune politică sau o descriere editorială; a fost o cacofonie emoțională a unui popor care se unea, așa cum a transmis fotograful Carol Guzy de la Washington Post, care a surprins oameni sărbătorind în acea zi (inclusiv imaginea de sus). "Prăbușirea Zidului Berlinului a fost cu siguranță un moment uimitor de o bucurie atât de incredibilă pentru ambele părți care fuseseră separate atât de mult timp", a declarat Guzy.

În acel moment, în noiembrie 1989, existau 15 ziduri de frontieră în întreaga lume. În mai 2018, existau peste 77, potrivit lui Elisabeth Vallet, profesor de geografie la Universitatea din Quebec-Montreal.

Anul 2020 marchează cea de-a 35-a aniversare a Acordului Schengen, care a condus majoritatea țărilor europene spre eliminarea frontierelor interne. Acum, chiar și aceste ziduri sunt reconstruite - din punct de vedere ideologic, emoțional și fizic. Kai Wiedenhöfer, student la Berlin în 1989, a documentat - sistematic, panoramic, frumos - această explozie a construcției de ziduri în întreaga lume, ca și cum ar încerca să înțeleagă cum acest exemplu monumental al eșecului unui zid a putut fi uitat aproape imediat.

După zeci de ani de muncă, Wiedenhöfer concluzionează: "Este o idee primitivă de a rezolva problemele cu un zid. Oamenii nu pot discuta sau găsi o soluție, ci construiesc un zid. Dar, în timp, acesta cauzează mai multe probleme". După cum observă politologul Wendy Brown în cartea sa "Walled States, Waning Sovereignty", "Se pare că am intrat într-o eră de reîmpădurire naționalistă intensă, asigurată prin zidirea statelor naționale atât la propriu, cât și la figurat".

Fotografii - comerciali, fotojurnaliști, conceptuali și amatori - au surprins această proliferare de ziduri care definesc rapid liniile de orizont ale vieții noastre. Atunci când am căutat imagini pentru a umple expoziția, am putut să mă inspir din toate aceste surse, deoarece, oriunde am călători, se pare că găsim ziduri care se ridică sau rămășițele lor de moloz undeva în peisaj, confirmând că oamenii au construit întotdeauna ziduri, indiferent de cultură sau de epocă. În mod similar, oamenii au găsit întotdeauna modalități de a sparge barierele.

Există escaladarea sau desființarea la propriu, dar intervențiile artistice pot fi la fel de puternice.

Există multe exemple de graffiti și picturi murale care transformă un zid într-o pânză sau un panou de mesaje, iar apoi, există spectacole și sculpturi care utilizează chiar și cel mai utilitar gard ca dispozitiv poetic.

În ultimii ani, la gardul de la granița dintre SUA și Mexic au avut loc o serie de astfel de evenimente. "Teeter Totter Wall", realizat de studioul de arhitectură Rael San Fratello, a unit oamenii de pe ambele părți prin trecerea unor balansoare roz printre lamelele gardului, astfel încât locuitorii de pe ambele părți să poată face o plimbare, dezvăluind interconectivitatea acestor comunități.

Artista Tanya Aguiñiga a inițiat proiectul AMBOS, o serie multianuală și multidimensională care conține mai multe niveluri de angajament cu comunitățile de la granița dintre SUA și Mexic, de la dialog la intervenții artistice.

În lucrarea lor "Tensión", Aguiñiga și Jackie Amézquita au creat o variație a țesutului backstrap, o tehnică precolonială care creează tensiune în firele de urzeală prin folosirea corpului țesătoarei cu o ancoră staționară, precum un stâlp de pat.

În loc de un obiect inanimat, cele două femei servesc drept structură a războiului de țesut și își pasează naveta înainte și înapoi pentru a țese țesătura. Acest act de a trece un obiect prin gard este interzis, iar acest lucru, împreună cu actul de a crea prin contact, oglindește în mod elegant dependența legată a orașelor de frontieră și problemele fundamentale introduse în stabilitatea economică atunci când contactul devine militarizat.

Aceste comunități și țările lor sunt unite cel mai mult prin pământ și cel mai practic prin economie, chiar dacă un zid le desparte.

Dar apoi, am găsit exemple de ziduri care îi coagulează pe oameni într-o comunitate, așa cum este atât de frumos surprins în fotografia lui Ami Vitale a două femei care se întâlnesc la un puț în trepte în Jaipur, India.

La fel ca toate fotografiile din expoziția "W|ALLS", aceasta ilustrează natura multivalentă a unui zid - de la simpla inginerie, la estetica superficială și la simbolismul subiectiv.

SHAN Wallace a găsit o poveste similară și surprinzătoare atunci când a mers în Detroit pentru a fotografia așa-numitul "Zid de 8 mile", un caz rar în care politicile de creditare discriminatorie ("redlining") se manifestă într-un cartier și nu pe harta unei bănci. Pentru expoziție, Wallace a scris: "Zidul de 8 mile a creat o comunitate foarte unită, care rămâne unită și sărbătorește împreună. Înrădăcinată în rasism și discriminare, această barieră cunoscută sub numele de Zidul Detroitului, Zidul Plângerii din Detroit, Zidul Birwood sau Zidul Berlinului din Detroit, este doar un mic segment din istoria continuă a acestui cartier.

"Acest cartier rezilient 8-Mile - plin de familii de negri, bătrâni de 90 și ceva de ani care își amintesc cu claritate zilele de glorie, tați cu mașini pictate cu bomboane de școală veche cu jante de 22 de inci, mătuși cu unghii lungi și valuri de degete, copii care râd - se angajează să îmbrățișeze istoria Zidului din Detroit, creând și reimaginând în același timp o comunitate mai echitabilă și mai sigură, definită de ei în termenii lor."

Anul trecut, pe vremea aceasta, când am început să securizăm fotografiile pentru "W|ALLS", noi, în Statele Unite, am privit, șocați și rușinați, cum Donald Trump a închis guvernul și a ținut ostatice salariile angajaților federali, încercând să forțeze Congresul să-i dea bani pentru un zid de-a lungul graniței de sud. În timp ce tenorul - anxietate ridicată și dezbinare deraizantă - ar putea fi același în acest sezon de sărbători, zidul de la granița dintre SUA și Mexic pare o amintire îndepărtată, înlocuită de un cor de strigăte împotriva abuzurilor de putere de la și de la ambele părți ale culoarului. În mod clar, zidurile continuă să se ridice.

Imaginea de sus: Fotografia fotografului Carol Guzy arată oameni sărbătorind pe zidul Berlinului demontat la 9 noiembrie 1989.

