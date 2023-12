De ce Stanford vs UConn este adevăratul meci din Final Four pe care ar trebui să-l urmărești

Unul dintre acești antrenori, Mike Krzyzewski de la Duke, a primit cea mai mare parte a atenției, dar, de fapt, este vorba de partea feminină a jocului, unde are loc confruntarea titanilor antrenorilor.

Tara VanDerveer, de la Stanford Cardinal, îl va înfrunta pe Geno Auriemma, de la Connecticut Huskies. Acești doi antrenori își conduc echipele într-un sport care nu sunt sigur că multă lume înțelege că este destul de popular și că a devenit, de fapt, mai interesant din punct de vedere statistic în ultimul deceniu.

În cazul în care nu este deja clar, VanDerveer și Auriemma sunt buni din punct de vedere istoric. VanDerveer a antrenat la nivel universitar timp de peste 40 de ani și are 1.157 de victorii în palmares. Ea a pierdut doar 258 de meciuri, ceea ce înseamnă că echipele sale au câștigat aproape 82% din meciurile pe care le-a antrenat.

VanDerveer, în vârstă de 68 de ani, a fost bună în toate epocile. Primele sale două titluri cu Stanford au venit la începutul anilor 1990 - iar al treilea a venit chiar anul trecut.

Auriemma, care a împlinit 68 de ani luna trecută, are ceva mai puține victorii (1.148), dar se poate spune că a fost chiar mai bună decât VanDerveer. A pierdut doar 149 de meciuri în 37 de sezoane, ceea ce înseamnă că a câștigat aproape 89% din timp! Echipele lui Auriemma au câștigat, de asemenea, un număr record de 11 turnee feminine NCAA.

Și, la fel ca VanDerveer, Auriemma a fost destul de constantă. Prima sa echipă Husky care a câștigat un titlu a făcut-o în 1995, în timp ce ultimul său titlu a fost în 2016.

Este posibil ca unii să nu recunoască măreția lui VanDerveer sau Auriemma, deoarece sportul feminin nu beneficiază în mod tradițional de aceeași recunoaștere în unele cercuri ca și cel masculin.

La rândul său, NCAA, a fost reclamată anterior pentru disparitățile în modul în care amenință jucătorii bărbați vs. jucătoare la turneele NCAA. Abia în acest an, NCAA chiar a atribuit turneului feminin porecla "March Madness", o mișcare căreia organizația i s-a opus anterior.

Cu toate acestea, este important de remarcat că există o mulțime de fani care au văzut cât de bune sunt VanDerveer și Auriemma. Anul trecut, peste patru milioane de oameni au urmărit-o pe VanDerveer pentru a o vedea pe aceasta câștigând al treilea titlu ca antrenor principal. Acesta a fost cel mai bine cotat meci pentru titlul feminin din NCAA din 2014 încoace.

Într-adevăr, într-o epocă în care multe emisiuni - cu excepția NFL - au înregistrat o oarecare scădere a audienței, baschetul universitar feminin și-a menținut audiența. Audiențele de anul trecut au fost mai mari decât cele ale campionatului de acum 20 de ani.

Țineți cont și de faptul că acest meci a fost difuzat pe cablu, ceea ce înseamnă că a avut un bazin mai mic de audiență potențială. Campionatul feminin din 2021 a fost de departe cel mai bine cotat program de cablu din acea seară și a dublat cu ușurință meciul săptămânii de la MLB, desfășurat în aceeași seară.

Campionatul feminin de baschet din NCAA a avut mai mulți telespectatori decât oricare dintre meciurile NHL Stanley Cup din 2021, care a fost difuzat parțial pe cablu și parțial pe rețeaua de televiziune. A avut audiențe doar cu puțin mai mici decât semifinalele baseball-ului profesionist: seria campionatului ligii.

Poate că o parte din motivul pentru care jocul universitar feminin a rezistat chiar dacă tot mai puțini oameni au cablu este că produsul a devenit mai imprevizibil. Oamenii sunt statistic mai predispuși să urmărească un meci în care câștigătorul nu este ușor de prevăzut.

Am vorbit cu Neil Paine de la FiveThirtyEight despre acest fenomen. FiveThirtyEight are o statistică cunoscută sub numele de Elo care, în esență, evaluează cât de bună este o echipă și, apoi, pe baza Elo, cât de mult ar trebui să fie favorizată o echipă față de o altă echipă într-un meci.

Ceea ce dezvăluie datele Elo este că favorita medie în meciurile din turneul feminin NCAA a fost favorizată cu mai puțin acum decât în orice moment din ultimul deceniu. Un alt mod de a privi acest lucru este că echipele în sine au devenit mai echilibrate.

Acest lucru este remarcabil deoarece o critică de lungă durată a turneului feminin este că echipele de top sunt atât de bune decât celelalte echipe, încât se îndepărtează de "nebunia" turneului acum cunoscut sub numele de "March Madness".

Comparați partea feminină cu ceea ce se întâmplă în grupa masculină. Favoritele din turneul masculin sunt, de fapt, favorizate mai mult decât au fost în mod tradițional într-o medie a datelor care datează din 2010. Cu alte cuvinte, meciurile sunt mai previzibile.

Vorbind de jocuri mai puțin previzibile, uitați-vă la Stanford și Connecticut. Potrivit FiveThirtyEight, Stanford are 56% șanse să câștige acest meci. Connecticut se află chiar în apropiere, la 44%.

Ar trebui să fie un meci bun, și cu siguranță este unul greu de prezis. Oricum ar fi, spectatorii câștigă.

