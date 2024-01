De ce este nevoie pentru a câștiga Open-ul? Psihologul de golf "Dr. Mo" a antrenat doi campioni

În timp ce se uita la televizor pentru o seară de baschet, adolescentul Pickens privea uimit la televizor, în timp ce un bărbat discuta cu Karl Malone și John Stockton, figuri emblematice ale NBA, în sala de sport a echipei Utah Jazz.

Același bărbat, care s-a dovedit a fi un psiholog sportiv al echipei, a fost apoi arătat urcând la bordul avionului privat al celor de la Jazz, în timp ce echipa se ducea la meciul cu Los Angeles Lakers, unde a stat lângă terenul de la The Forum - chiar în spatele băncii de rezerve - mâncând popcorn și sorbind un suc.

"Ca un puști de 17 ani din zona rurală a Carolinei de Sud, mă gândeam: "îl plătesc pe tipul ăsta?"". a declarat Pickens pentru CNN.

"'Este ridicol. Vreau să fac asta, pentru că nu pare a fi o slujbă'".

Și așa a început o călătorie care l-a văzut pe "Dr. Mo" ajutând la antrenarea sportivilor profesioniști într-o serie de sporturi - de la NFL la Nascar. Dar adevărata lui casă a fost întotdeauna pe terenul de golf.

Jucător pasionat de golf în tinerețe, Pickens a scris o disertație despre "Achiziționarea încrederii în jocul de golf", în drum spre obținerea doctoratului în psihologia sportului de la Universitatea din Virginia. De atunci, și-a făcut un nume ca unul dintre cei mai buni psihologi de golf, lucrând cu unele dintre cele mai mari vedete ale jocului de-a lungul unei cariere de 27 de ani.

Presiune

O clientelă plină de vedete a adunat 28 de victorii în PGA Tour în timp ce lucra cu Pickens, în frunte cu patru victorii majore obținute de Zach Johnson, Lucas Glover și Stewart Cink.

În contextul în care cel de-al 150-lea Open Championship de la St Andrews, Scoția, care va începe pe 14 iulie, Pickens este bine plasat pentru a oferi o perspectivă asupra a ceea ce este necesar pentru a ridica ulciorul Claret Jug.

La doar câteva luni după ce a început să lucreze cu Pickens în 2009, Cink a câștigat primul său turneu major la cea de-a 138-a ediție a evenimentului. Șase ani mai târziu, Johnson - un client de 16 ani al lui Pickens - a câștigat la St Andrews pentru al doilea său triumf major.

În mod corespunzător, ambii jucători au câștigat prin intermediul unor meciuri de baraj cu patru găuri, care au fost foarte dureroase. Pentru Pickens, încercarea de a reproduce presiunea din ziua meciului este cea mai mare provocare cu care se confruntă ca psiholog sportiv. Oricât de mult ar încerca - să vorbească și să facă exerciții solicitante - Pickens pur și simplu nu are cum să simuleze tensiunea psihologică a unui eveniment, cu atât mai puțin a unui meci de baraj decisiv.

"Este aproape imposibil - pentru că este un lucru fiziologic - să le faci adrenalina să meargă așa cum va merge duminică", a spus Pickens.

Și totuși, eforturile psihologului par să scoată tot ce e mai bun din Johnson, un individ hipercompetitiv declarat care savurează pariurile de antrenament ale lui Pickens care mizează sume mici pe rezultat.

"Pur și simplu îmi place să concurez, îmi place tot ceea ce mă determină să încerc să mă perfecționez", a declarat Johnson într-un videoclip de pe site-ul lui Pickens .

"Întotdeauna încerc ceva ce fac în antrenamentele mele, astfel încât, atunci când vine vorba de concluzia de a concura, săptămână de săptămână în turneu, știu că am mai fost acolo. Am văzut, am simțit și pot avea succes."

Managementul minții

Capacitatea de a se antrena eficient atinge ceea ce Pickens consideră a fi cele două trăsături mentale critice necesare jucătorilor de golf de elită: disciplina și capacitatea de a-și controla mintea.

Poate părea paradoxal, dar Pickens spune că cea mai mare provocare psihologică cu care se confruntă jucătorii de golf în timp ce fac swing este pur și simplu faptul că mingea este staționară.

În timp ce la fotbal sau tenis, gândurile jucătorilor și acțiunile corespunzătoare sunt ocupate instinctiv de mingea în mișcare, jucătorii de golf - forțați să umple conștient această tăcere mentală - trebuie în schimb să se antreneze pentru a-și "ocupa mintea". Comparații trans-sportive pot fi găsite în aruncarea liberă din baschet și în aruncarea din baseball.

În esență, la asta se rezumă rolul lui Pickens - să-i ajute pe jucători să-și gestioneze mintea, în special în cele cinci-șase secunde critice dinaintea loviturii. Ca o formă de meditație, jucătorii trebuie să știe exact ce gânduri le trec prin cap.

"Unii jucători numără", explică Pickens. "Intră. Unu, crosa din spatele mingii. Doi, picioarele în jos. Trei, priviți ținta. Patru, înapoi la minge. Cinci, leagănul din spate. Șase, leagănul de trecere.

"Dacă ai consecvență în ceea ce privește intrarea din gândire, ai mai multe șanse să ai consecvență în ceea ce privește ieșirea pentru a lovi lovitura."

Pentru Johnson, care bănuia că ceva "nu era în regulă" în jocul său înainte de a lucra cu Pickens în 2006, sfatul a rămas imediat și a rezistat de-a lungul celor 24 de ani de carieră profesionistă.

"Credeam că am o rutină bună, credeam că este consecventă, credeam că se poate repeta, dar era orice altceva în afară de asta", a spus Johnson într-un videoclip de pe site-ul lui Pickens.

"A fost extrem de inconsecventă, nu a fost gândită, nu mi-a permis să joc la cel mai bun nivel al meu și nici nu mi-a dat încredere și consistență de la o lovitură la alta".

Tehnici similare l-au ajutat pe Cink să își limpezească mintea de o fixație excesivă pe rezultate, spune americanul într-un videoclip de pe site-ul lui Pickens. În vârstă de 49 de ani, Cink continuă să își adauge la cele opt victorii din PGA Tour, obținând un al treilea titlu RBC Heritage în aprilie 2021.

Între timp, gestionarea minții a fost o lecție pe care tânărul Glover - campion la US Open în 2009 - a învățat-o rapid atunci când a început să lucreze cu Pickens după ce a absolvit Universitatea Clemson în 2001.

"Am învățat imediat că temperamentul meu îmi afecta puțin prea mult rundele", a spus Glover într-un videoclip pe site-ul psihologului. "Dr. Mo m-a învățat, practic, că este în regulă să mă supăr și să mă enervez, dar să renunț repede și să nu las să afecteze următoarea lovitură."

Disciplină

Cu toate acestea, abilitatea de a ocupa mintea nu este nimic fără o practică disciplinată, afirmă Pickens.

Mai degrabă decât să iasă pe teren și să lovească pur și simplu câteva mingi, profesioniștii de top trebuie să fie concentrați cu laser în antrenamentul lor. În mod crucial, ca și în cazul rutinei de dinaintea loviturii, jucătorii ar trebui să elimine emoțiile din antrenamentul lor - nu doar reflectând asupra unei zile bune sau rele, ci analizându-și în mod nepasional performanța.

Pentru Pickens, acesta este unul dintre cele mai exemplare - deși adesea neînțeles - atuuri ale lui Johnson.

"Nu este vorba că Zach nu are emoții. Uneori oamenii interpretează greșit și cred că nu le-a avut", explică Pickens. "Doar că este foarte bun în a le gestiona și a se concentra pe ceea ce vrea să se concentreze.

"Și este incredibil la a spune 'ok, asta este ceea ce vreau să fac și iată cum voi merge să o fac'.

"O mulțime de oameni se numesc profesioniști, dar tot se duc doar să joace golf. Băieții care reușesc, ei înțeleg: "Trebuie să tratez asta ca pe o slujbă"."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com