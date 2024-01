De ce coasta Arabiei Saudite de la Marea Roșie ar putea fi următoarea mare destinație turistică de lux

Coasta Arabiei Saudite de la Marea Roșie se întinde pe mai mult de o mie de mile, de la granița nordică cu Iordania, în Golful Aqaba, până în Yemen, în sudul îndepărtat.

O mare parte din această zonă, în afara orașelor mari precum Jeddah, este o coastă nedezvoltată, cu apă turcoaz, insule în larg, plaje virgine și recife de corali.

Acum, ca parte a planului saudit Vision 2030 de diversificare a economiei, de reducere a dependenței de veniturile din petrol și de implementare a reformei sociale, pe țărmurile Mării Roșii sunt în curs de realizare o serie de proiecte ultra-luxoase, prezentate de dezvoltatorii finanțați de guvern ca fiind culmea conștiinței ecologice.

"Este foarte interesant să vedem că acest lucru se deschide către lume", spune Firas Jundi, manager regional pentru Orientul Mijlociu al PADI, Asociația profesională a instructorilor de scufundări.

"Am crescut în Arabia Saudită și am început să fac scufundări acolo în 1989, iar pe atunci nordul era accesibil doar cu mașini cu tracțiune integrală.

"Când ajungi la țărm, vezi că este imaculat, neatins, cu o vizibilitate clară, ca o piscină imensă plină de pești.

"Aceasta nu a fost o destinație de scufundări, așa că vă puteți imagina cât de protejat este coralul."

Multe nuanțe de albastru

Regiunea Mării Roșii cuprinde 28.000 de kilometri pătrați de coastă și 90 de insule din larg, la aproximativ 500 km nord de Jeddah, iar AMAALA, mai la nord, în Rezervația naturală Prințul Mohammed bin Salman, fac parte din așa-numitele proiecte giga ale Arabiei Saudite.

Acestea vor cuprinde stațiuni de tip boutique care vor oferi o multitudine de sporturi nautice și alte activități, inclusiv artă, cultură și educație, bazate pe mare, deșert, dune și munți, spun dezvoltatorii.

Ambele vor fi deservite de viitorul aeroport internațional de la Marea Roșie, care este programat să se deschidă pentru zborurile interne în 2023.

"Când am venit aici pentru prima dată și am mers pe insule și am văzut aproximativ șapte nuanțe de albastru, m-am gândit: "Câte nuanțe de albastru poți obține în mare?"", spune Rosanna Chopra, director executiv pentru dezvoltarea destinației pentru Red Sea Global, compania de dezvoltare a proiectelor, deținută de Fondul de investiții publice (PIF) controlat de guvernul saudit.

"Chiar și acum mă gândesc: "Ce naiba este acest loc glorios și de ce a fost un secret atât de mult timp?".

"Insulele, viața marină și delfinii, este ca un fel de lume fantastică. Devii cu adevărat copleșit de responsabilitatea de a încerca să o păstrezi, pentru că există un motiv pentru care este atât de uimitor, atât de prețios și atât de frumos.

"Nu putem grăbi acest lucru, trebuie să o facem în mod responsabil, trebuie să o facem bine."

Jundi a făcut scufundări de-a lungul și de-a latul coastei saudite a Mării Roșii și crede că potențialul turistic este vast.

"Când viața s-a oprit în timpul Covidiei, coralii [din alte părți] au avut o pauză, iar acum am început să fac din nou scufundări și văd mult mai multă viață marină, animale marine mai mari", a spus el.

"Asta vă dă o idee despre cum ar putea arăta un loc care nu a fost deschis pentru niciun fel de activitate.

"Ceea ce este interesant este că nu vor să se grăbească. Nu vor să fie o altă destinație aglomerată precum Egiptul.

"Nu este vorba doar de scufundări, există atât de multe alte lucruri frumoase în Arabia Saudită, care sunt pline de situri istorice și deșerturi. Simt că scufundările sunt doar un vârf al icebergului pe care Arabia Saudită încearcă să îl promoveze."

Hiperlux

Proiectul de la Marea Roșie, între orașele Umluj și Al-Wajh, va dezvolta 22 dintre cele 90 de insule și va fi alimentat cu energie 100% regenerabilă, spune dezvoltatorul. Până în 2030, se așteaptă să cuprindă 50 de hoteluri, 8.000 de camere și până la 1.000 de proprietăți rezidențiale.

Turismul "regenerativ" este cuvântul la modă, proiectele vizând călătoria responsabilă, conservarea și îmbunătățirea comunității locale și a mediului înconjurător, precum și oferirea de experiențe transformatoare pentru vizitatori, potrivit lui Chopra.

"Cred că turismul de lux este redefinit", spune Chopra.

Așchiile de nisip ale Insulelor Ummahat vor întâmpina primul dintre dezvoltările The Red Sea, care se va deschide la sfârșitul anului 2023. The St. Regis Red Sea Resort va fi un centru de sporturi nautice proiectat de arhitectul japonez Kengo Kuma, cu cazare în vile pe uscat și deasupra apei.

Nujuma, o rezervație Ritz-Carlton de pe Ummahat, va avea un centru de scufundări.

InsulaShura va fi la 30 de minute de mers cu mașina de la aeroport, conectată de un pod de 1,2 kilometri, și va acționa ca o insulă centrală, cu 11 resorturi de mică înălțime, proiectate să arate ca niște corali eșuați pe plajă.

Vor exista un teren de golf, un port de agrement, magazine și restaurante.

Două stațiuni interioare, Desert Rock și Southern. Dunes, vor profita la maximum de peisajul natural al coastei.

Sheybarah, la 45 de minute cu barca de continent, este prezentată de dezvoltatori ca o stațiune de hiper-lux, autosuficientă, cu un șir de poduri deasupra apei, despre care firma de arhitectură Killa Design spune că reflectă bulele unui scafandru.

"Provoc pe oricine să nu se uite la acea apă și să nu-și pună întrebarea: "Cum aș putea să intru în ea, sub ea, deasupra ei?" - va dori să facă parte din ea", spune Chopra.

Dezvoltarea la AMAALA va începe cu Triple Bay, un "hub" de wellness și un centru pentru sporturi nautice și alte activități.

Un port de agrement se va adresa celor care practică yachtingul internațional, iar un Institut al Vieții Marine va fi atât un centru de cercetare științifică, cât și o destinație turistică cu 10 zone, de la experiențe de realitate augmentată la pasarele subacvatice, submersibile și scufundări nocturne.

"Oamenii vor fi uimiți

Triple Bay ar trebui să se deschidă în 2024, urmând să se dezvolte o altă insulă offshore și o zonă de coastă. Când va fi finalizat, AMAALA va oferi peste 3.000 de camere de hotel în 25 de hoteluri și aproximativ 900 de vile și apartamente, toate alimentate de ceea ce dezvoltatorii spun că este energie 100% regenerabilă și care funcționează cu o amprentă de carbon zero.

Atât pentru The Red Sea, cât și pentru AMAALA, hidroavioanele, bărcile și vehiculele electrice vor transfera oaspeții de la noul aeroport la stațiunea lor, cu bagajele înregistrate până la destinație.

"Treaba noastră este să îl deschidem în mod inteligent", spune Chopra. "Nu este vorba doar de a învăța cum să navighezi cu vele sau să faci kite surf sau foile, ci de respectul pentru mare. Mama Natură este mai mare decât noi toți și cu cât o respecți mai mult, cu atât te bucuri mai mult de locul de joacă care este apa.

"Vrem să plecați de la noi cu sentimentul că nu numai că ați contribuit la regenerarea recifelor de corali și a planetei noastre, dar v-ați regenerat ca om, iar acesta este un lucru foarte greu de fabricat sau de adaptat într-o altă destinație. A putea explora această zonă sub puterea naturii va fi o experiență cu adevărat copleșitoare pentru oameni."

Dezvoltatorii au stabilit un plafon de un milion de vizitatori pe an la Marea Roșie și de 500.000 la Amaala, dar întrebarea este dacă acest plafon va fi chiar necesar. Având în vedere situația drepturilor omului din Arabia Saudită, vor veni măcar turiștii?

"Absolut, cred că turiștii vor veni", spune Jundi, care s-a născut în Siria, dar este stabilit în Emiratele Arabe Unite.

"Călătoresc în Arabia Saudită de trei ori pe an și veți începe să simțiți diversitatea care se întâmplă cu această nouă viziune."

Chopra a adăugat: "La fel ca multe țări care au avut perioade de timp care au fost tulburătoare și derutante pentru alte țări, trebuie să trăim cu toții într-o lume în care oamenii pot evolua, iar eu nu pot să susțin îndeajuns tineretul regatului.

"Oamenii vor fi uimiți când vor veni. Ospitalitatea saudiților îi va da peste cap."

