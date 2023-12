Poveste evidențiată

Darrell "Bubba" Wallace: Cum l-a inspirat Lewis Hamilton pe starul NASCAR

Wallace a devenit celebru prin intermediul programului Drive for Diversity al Asociației Naționale pentru Curse Auto Stock Car (NASCAR)

Asociația a fost mult timp criticată pentru că nu este suficient de diversă

Wallace a intrat în istorie luna trecută și a devenit primul pilot afro-american cu normă întreagă de stock-car din anii '70 încoace

Dar Hamilton nu s-a limitat la a doborî recorduri. În calitate de prim pilot de culoare din Formula 1, Hamilton a doborât și bariere - și a inspirat tineri piloți în devenire precum Darrell "Bubba" Wallace de la NASCAR.

"Nu aveam cu cine să ne identificăm", a declarat Wallace pentru Don Riddell de la CNN Sport. "Îmi amintesc că jucam mereu jocul F1 2010-11 pe Xbox și îl alegeam de fiecare dată pe Lewis Hamilton. Am devenit un mare fan al lui și văd prin ce trece. Este un model uriaș pentru mine".

În 2010, Wallace nu știa asta, dar și el era destinat să intre în istoria sporturilor cu motor.

Primul pilot afro-american cu normă întreagă din NASCAR de la începutul anilor 1970, Wallace a furat o parte din lumina reflectoarelor de la câștigătorul Daytona 500, Austin Dillon, luna trecută, după ce a terminat pe locul al doilea.

A fost cea mai bună performanță a unui pilot afro-american din istoria cursei.

Spre surprinderea lui Wallace, înainte de a intra pe pistă, eroul său i-a urat noroc.

"Hei @BubbaWallace! Îți doresc tot ce e mai bun astăzi în cursa ta", a scris Hamilton pe Twitter. "Smash it!!!"

"Eram ca și cum m-aș fi speriat ... Să văd acel tweet, să văd acel tip de respect pe care mi l-a acordat a fost ireal", spune tânărul de 24 de ani din Alabama.

'Odată ce îți pui casca pe cap, suntem toți la fel'

Motorsportul - spre deosebire de NFL, NBA și baseball - și NASCAR a avut tendința de a fi dominat de piloți albi.

În anii '50 și '60, Wendell Scott a fost un pionier pentru piloții de culoare, urmându-și pasiunea pentru curse în ciuda amenințărilor cu moartea, a sabotajului din partea altor piloți și a oficialilor care au acordat inițial victoria unui pilot alb care terminase cu două tururi în urmă.

Wallace spune că, deși faptul că este un pilot afro-american reprezintă o parte importantă a identității sale, nu a fost niciodată motivația sa.

"Nu am acordat niciodată atenție acestui aspect", spune Wallace. "Întotdeauna am spus că odată ce îți pui casca pe cap nu știi cine este cine - suntem toți la fel, suntem toți piloți la sfârșitul zilei.

"Am continuat să muncesc din greu, nu atât de mult pentru a le dovedi oamenilor că aparțin, ci doar pentru a câștiga."

Inspirându-i pe tinerii afro-americani

Deși nu s-a concentrat niciodată asupra originii sale etnice în timp ce își croia drum în ierarhie, Wallace este conștient de impactul pe care îl are asupra piloților mai tineri. Unii dintre ei l-au abordat deja pe Wallace pentru a-i spune că a devenit un model pentru ei.

"A fost un copil mixt, la fel ca mine, și asta a fost ceva special cu care m-am putut întâlni", spune el. "Cred că este o șansă pentru mine să îmi arăt asemănarea și să îmi arăt natura mea competitivă, să îmi arăt emoțiile și cum sunt în fiecare zi."

Dar, după Daytona 500 din 2018, Wallace poartă cu mândrie noul titlu de unic pilot de culoare, dovadă fiind tweet-ul agățat pe contul său de Twitter:

"Există un singur pilot de origine afro-americană la nivelul cel mai înalt al sportului nostru... Eu sunt alesul. Nu veți înceta să auziți ani de zile despre 'șoferul de culoare'. Îmbrățișați-o, acceptați-o și bucurați-vă de călătorie".

Și, deși NASCAR nu este cunoscut în mod tradițional pentru diversitate, unde timp de decenii - până în 2015 - nu era neobișnuit să vezi steagul confederat fluturând pe pistă, sportul a încercat să schimbe această situație în ultimii ani.

Îndemn la diversitate

În 2009, a creat programul Drive for Diversity în încercarea de a oferi șoferilor talentați din medii diverse o șansă de a concura. Acesta oferă pregătire, sprijin și echipament celor care nu se încadrează întotdeauna în imaginea tradițională a NASCAR.

Acestui program pentru diversitate trebuie să îi mulțumească în parte lui Wallace pentru succesul său. El spune că pentru el înseamnă enorm faptul că i s-a oferit o șansă la curse.

"Sunt foarte recunoscător pentru ceea ce a făcut NASCAR pentru a putea muta această inițiativă și pentru a le oferi o șansă piloților cu un trecut diferit, cu o altă categorie demografică, care nu au neapărat finanțare, nu au neapărat tot ce au nevoie într-un singur pachet pentru a ajunge la nivelul următor."

El spune că, deși printre obiectivele sale se numără câștigarea multor curse și campionate, are în vedere ceva și mai mare: Hall of Fame.

"Nu mulți (piloți de mașini de curse) spun că își doresc să ajungă în The Hall of Fame, mi-ar plăcea să fiu acolo într-o zi - și prin orice m-ar duce această călătorie, dacă acesta este ultimul meu an în NASCAR, sau dacă acesta este începutul - ceea ce cred că este - atunci vreau să fac tot ce pot, astfel încât atunci când voi termina să mă pot uita în urmă și să pot spune că nu puteam face mai mult."

