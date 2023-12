Poveste evidențiată

Daniel Abt sărbătorește prima victorie în Formula E la Hong Kong ePrix

Daniel Abt conduce campionatul de Formula E după victoria din Hong Kong

Debutantul Edoardo Mortara a obținut primul podium la a doua participare

Următoarea etapă are loc la Marrakech, pe 13 ianuarie

În cea mai mare parte a carierei sale în Formula E, l-a privit pe Lucas di Grassi, coechipierul său de la Audi Sport ABT Schaeffler, cum a fost aplaudat, dar duminică, la Hong Kong ePrix, Abt a fost cel care a urcat cel mai sus pe podium.

Pilotul german părea destinat să termine pe locul al doilea în cea de-a doua cursă din weekendul de deschidere a sezonului 2017/18 al Formulei E, deoarece Edoardo Mortara, pilotul debutant al Venturi Racing, a condus în mare parte a cursei.

Dar dezastrul a lovit pentru italian cu două tururi înainte de final, când a făcut un patinaj, permițându-i lui Abt să treacă și să ia steagul în carouri câteva momente mai târziu.

Abt, care își sărbătorea duminică cea de-a 25-a aniversare, urcase de patru ori pe podium în cele trei sezoane precedente, dar niciodată pe prima treaptă.

"Sunt atât de încântat", a declarat Abt. "Toată lumea a muncit cu adevărat atât de mult pentru a mă ajuta să am o mașină capabilă să câștige.

"Un credit imens pentru Edoardo - a arătat cât de bun a fost astăzi. Astăzi totul a mers în direcția mea. Este răsplata pentru o mulțime de muncă grea."

Mortara, care a terminat în cele din urmă pe locul al treilea, a recunoscut după aceea că poate a fost puțin lacom spre final, în timp ce căuta să câștige un punct în plus pentru că a stabilit cel mai rapid tur al cursei.

"Sunt dezamăgit. M-am luptat cu frânele la sfârșit, dar a fost vina mea", a declarat Mortara despre derapajul său din final.

"Am vrut să fac cel mai rapid tur, am forțat pentru asta și am pierdut partea din spate. Am avut șansa de a câștiga cursa ... vom încerca pentru următoarea".

Cursa de duminică a început sub Safety Car, după ce luminile de pe grilă au cedat, lăsându-l pe Felix Rosenqvist, cel care se află în pole sitter, cu ceea ce ar fi trebuit să fie o sarcină mai ușoară de a-și proteja avantajul. Dar suedezul a cedat conducerea aproape imediat, făcând un derapaj în virajul 1, coborând 11 locuri și oferindu-i lui Mortara conducerea.

Pilotul de la Mahindra Racing și-a reparat greșeala, reușind să revină în pluton și, după ce l-a depășit pe Mortara în momentul în care acesta s-a rotit, a ajuns pe locul doi, în spatele lui Abt.

"M-am luptat cu frânele tot weekendul - am blocat partea din spate și m-am rotit", a declarat Rosenqvist despre problemele sale de la începutul cursei.

"M-am simțit atât de bine în mașină. Mulțumesc enorm echipei mele. Este promițător pentru acest sezon și a fost o zi bună în cele din urmă."

Di Grassi și Buemi se luptă din nou

Sub podium, Mitch Evans a terminat pe locul patru pentru a-și egala cel mai bun rezultat din istorie în Formula E, chiar în fața lui Jean-Eric Vergne și a câștigătorului cursei de sâmbătă, Sam Bird, care a sosit pe locul șase.

Alex Lynn, noul coechipier al lui Bird de la Virgin Racing, a completat un weekend de debut promițător. Britanicul a câștigat puncte în ambele curse, terminând al optulea în cursa de sâmbătă și a fost al zecelea duminică.

Mai departe, s-a dovedit a fi o altă zi fără puncte atât pentru Sebastien Buemi, cât și pentru campionul în exercițiu di Grassi, care au terminat pe locurile 11, respectiv 15, după ce amândoi au avut probleme în calificări.

Di Grassi va reveni cu siguranță în luptă pentru cursa de luna viitoare de la Marrakech, dar pentru moment este coechipierul său Abt cel care acaparează lumina reflectoarelor.

După ce și-a asigurat 25 de puncte în ziua în care a împlinit 25 de ani - pe lângă locul cinci obținut sâmbătă - germanul conduce campionatul piloților din Formula E în fața lui Bird după două etape.

