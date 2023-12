Dacă ai nevoie de o hartă a scaunului pentru a evita bebelușii care plâng, tu ești problema

Nu voia nici suzeta, nici biberonul. Nu răspundea când era legănată, când i se cânta sau când i se citea. Pur și simplu plângea. Și plângea și plângea și plângea.

Eram supărată și voiam să o liniștesc. Am vrut să o liniștesc, dar mai mult decât orice, am vrut să se oprească pentru că am presupus că îi deranja pe toți pasagerii din jurul nostru.

După câteva minute, femeia care stătea în fața noastră s-a întors și a ordonat cu severitate: "Am cinci nepoți. Trebuie să plimbați copilul acela. Plimb-o!" Soția mea s-a ridicat în picioare și a plimbat-o, în sus și în jos pe culoar, iar după câteva minute, fiica noastră s-a calmat și, în cele din urmă, a adormit în brațele ei.

Bunica ne-a ajutat

Porunca pasagerului de pe un rând din față, la momentul respectiv, ni s-a părut dură, dar nu am uitat-o niciodată. Am apreciat foarte mult sfaturile neprețuite pentru părinți și spiritul, cred, care le-a generat.

Bunica aceea știa că este dificil să ai un copil care plânge în avion, să fii pasagerul pe care toată lumea îl judecă. Probabil că bunica a fost supărată, dar a fost constructivă în această privință și, în cele din urmă, ne-a făcut nouă - și tuturor celor din jur - o favoare.

O mulțime de călători ar putea lua o lecție de la acea bunică în ceea ce privește empatia și construirea comunității.

Și la fel ar putea face și companiile aeriene.

Instrumentul de selectare a locurilor de la Japan Airlines

La 26 septembrie, Japan Airlines a anunțat un nou instrument de rezervare, probabil destinat călătorilor care doresc să evite plânsul copiilor în timpul zborurilor.

"Pasagerii care călătoresc cu copii cu vârste cuprinse între 8 zile și 2 ani, care își selectează locurile pe site-ul JAL, vor avea o pictogramă de copil afișată pe scaunele lor pe ecranul de selectare a locului", se arată pe site-ul companiei aeriene.

Mulți călători au aplaudat cu sarcasm anunțul, un utilizator de pe Twitter răcnind: "Oh, de ce totuși, sunt ÎNTOTDEAUNA cu nerăbdare la copii agitați țipând pe zboruri lungi [sic], cei mai buni încă pot chiar lovi cu piciorul în spatele scaunului meu în timp ce părinții îi ignoră și răbdarea mea Trebuie să le dăm japonezilor ceva prop."

Un altul a aplaudat: "Un sistem foarte util! Urăsc să zbor cu copii mici la bord, întotdeauna plâng cât pot de tare. Sunt literalmente [sic] gata să plătesc mai mult, pentru a zbura fără copii la bord".

O regulă aeriană care promovează divizarea

Dar politica este problematică din mai multe motive.

Trăim într-o lume în care cei care dispun de mijloace economice se pot segregă de oricine le provoacă disconfort.

Ce ziceți de un instrument care să-mi permită să evit rasiștii, homofobii, cei care vorbesc tare, cei care fac excese la căruciorul cu băuturi alcoolice, cei care sforăie, cei cu vezica mică sau cu flatulență, cei care își taie unghiile la bord? Pe cei care se plâng? Cei care împrăștie oameni? Dar pasagerii adulți indisciplinați din grădină ?

Dacă eu trebuie să stau lângă tine (vezi categoriile de mai sus), s-ar putea să trebuiască să stai lângă mine. Faptul de a trăi într-o lume diversă înseamnă, printre altele, că nu întotdeauna se face cum vrei tu - aceasta este o lecție pe care părinții încearcă să o învețe pe copiii lor, dar și mulți adulți ar avea nevoie de un curs de perfecționare.

O politică care le permite călătorilor să evite să stea lângă bebeluși îi pune pe părinți și pe cei care nu au copii unii împotriva celorlalți, creează o prăpastie între cei cărora le place să se joace de-a bau-bau cu un bebeluș și cei care se refuză în preajma copiilor.

Da, bebelușii care plâng sunt enervanți

Înțeleg că bebelușii care plâng sunt enervanți.

Sunt enervanți și pentru părinți, iar majoritatea părinților pe care îi cunosc se simt stânjeniți și se căiesc atunci când au un copil care plânge sau se poartă urât la bord. Cei mai mulți părinți pe care îi cunosc nu vor să tulbure liniștea cuiva, dacă se pot abține, și vor încerca orice pentru a face să înceteze acele plânsete.

Dar, uneori, nu se poate. Și o parte din a trăi în societate cu alții înseamnă să accepți lucrurile care sunt enervante. Cu o lume atât de polarizată în acest moment, chiar avem nevoie de companii aeriene care să încurajeze călătorii să fie mai egoiști, mai puțin interesați de comunitate și mai puțin empatici față de ceilalți?

Părinții nu pot controla întotdeauna comportamentul copiilor lor. Da, există părinți care sunt leneși sau prea permisivi. Dar, uneori, copiii plâng, iar tu nu poți întotdeauna să îi faci să înceteze într-o clipă. Iar acesta nu este un motiv pentru a nu călători cu copiii.

Călătoriile sunt bune și sănătoase atât pentru adulți, cât și pentru copii. Este o parte integrantă pentru a ne face pe toți cetățeni ai lumii mai bine educați. Este o parte din modul în care îi învățăm să fie toleranți față de oameni diferiți de ei și că obiceiurile sunt diferite în întreaga lume.

Dincolo de călătoriile de agrement, uneori este necesar să luăm un copil în avion. Membrii familiei se îmbolnăvesc și trebuie să-i vizitați, sau cineva absolvă o facultate și vreți să-l sărbătoriți. Și uneori copiii plâng din motive întemeiate: schimbările de presiune atmosferică, turbulențele, ajustările de fus orar, întârzierile de zbor și afecțiunile medicale, pentru a numi doar câteva dintre ele.

Nu ne faceți să ne simțim îngrozitor

A-i face pe părinți să se simtă îngrozitor pentru că călătoresc cu copii care nu sunt întotdeauna perfect și liniștiți nu numai că este ineficient. Este și nepoliticos.

Este, de asemenea, adesea sexist. Râsul de părinți se traduce de cele mai multe ori în rușine de mamă. Bineînțeles că este responsabilitatea taților să aibă grijă de copiii lor în timpul zborurilor, și mulți dintre ei o fac, dar mamele încă poartă o povară mai mare de îngrijire a copiilor, iar acest lucru se extinde probabil și la timpul petrecut în avioane.

Nu trebuie să asculți prea mult sau prea mult timp pentru a auzi pe cineva judecând educația unei mame. Lucrăm prea mult în afara casei. Nu lucrăm în afara casei, deci trebuie să fim leneșe. Nu acordăm suficientă atenție copiilor noștri. Ne bulversăm viața copiilor noștri. Și așa mai departe.

Așa că, atunci când aud un copil plângând în avion, mă pot simți iritată, mai ales dacă sunt obosită sau stresată, dar încerc să nu fiu încă o persoană care să o judece pe femeia care nu-și poate ține copilul liniștit în spații strâmte. Încerc să-mi imaginez că face tot ce poate.

Știu, de asemenea, că probabil copilul ei va crește și va trece peste asta, așa cum au făcut-o și copiii mei (acum în vârstă de 10 și 12 ani). Este o afecțiune temporară. Mi-aș dori să pot spune același lucru despre adulții care se poartă urât în avioane.

