Curtea Supremă ar putea decide alegerile din 2024. Iată cum

Curtea a fost în centrul mai multor controverse electorale în acest secol, de la desemnarea câștigătorului în 2000, într-o decizie controversată care i-a dat președinția lui George W. Bush, până la faptul că un loc vacant în instanță a fost o atracție de voturi pentru Trump în 2016 și respingerea încercărilor de ultimă oră ale Partidului Republican de a-l ajuta pe Trump să se agațe de putere în 2020.

Dar acum judecătorii vor trebui să stabilească - rapid - dacă fostul președinte este chiar eligibil pentru a fi pe buletinul de vot și dacă este imun la urmărirea penală din partea avocatului special Jack Smith, ambele controverse provenind din eforturile sale de a anula alegerile din 2020 care au condus la atacul de la 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA.

"Acestea sunt cazuri pe care Curtea Supremă are în mod obișnuit capacitatea de a se eschiva, dar care se prezintă într-adevăr ca fiind controverse naționale în fața Curții, mai degrabă decât ca instanța să ajungă să se apuce de probleme controversate", a declarat pentru CNN Justin Levitt, specialist în drept electoral la Loyola Law School.

"Există foarte puține locuri de eschivare", a spus el.

Acest lucru se adaugă la un termen deja plin de succese, în care instanța se va pronunța asupra faptului dacă un medicament sigur și popular pentru avort va fi disponibil cu ușurință în statele în care avortul este legal, asupra domeniului de aplicare a celui de-al doilea amendament și asupra viitorului reglementărilor de mediu. Toate aceste probleme politice vor avea impact și asupra urnelor de vot.

Toate acestea se întâmplă într-un moment în care opinia publică despre Curtea Supremă rămâne la minime istorice, iar îngrijorările legate de etică continuă să îi urmărească pe judecători. Încercarea președintelui Curții Supreme, John Roberts, de a respinge criticile privind etica luna trecută a fost rapid ridiculizată ca fiind lipsită de efect.

În Colorado, majoritatea de 4-3 de la Curtea Supremă a statului a decis marți că Trump nu este eligibil din punct de vedere constituțional să candideze în 2024, deoarece interdicția prevăzută de amendamentul 14 privind insurgenții care dețin funcții publice acoperă comportamentul său din 6 ianuarie.

"Președintele Trump a incitat și a încurajat utilizarea violenței și a acțiunilor fără lege pentru a perturba transferul pașnic al puterii", au scris judecătorii în opinia majoritară de 134 de pagini.

Anticipând apelul lui Trump, judecătorii din Colorado au amânat pronunțarea până la 4 ianuarie. Odată ce Trump va cere în mod inevitabil judecătorilor să revizuiască hotărârea, pauza instanței din Colorado va fi prelungită până când cea mai înaltă instanță a națiunii va anunța dacă va prelua cazul - și, dacă o va face, până când va pronunța decizia finală. Aceasta înseamnă că Curtea Supremă a SUA ar putea determina ce se întâmplă mai mult pentru alegerile generale, nu pentru scrutinul primar.

"Avem încredere deplină că Curtea Supremă a SUA se va pronunța rapid în favoarea noastră și va pune capăt, în sfârșit, acestor procese antiamericane", a declarat purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump, Steven Cheung, într-un comunicat.

Atunci când Trump va face apel, judecătorii vor avea direct pe masă problema așa-numitei clauze de insurecție a celui de-al 14-lea amendament.

"Ceea ce este remarcabil la această decizie este că au abordat fiecare problemă care a fost ridicată împotriva ei, știind că aceasta va ajunge la Curtea Supremă a SUA", a declarat Nick Akerman, un fost procuror Watergate, în cadrul emisiunii "News Central" de la CNN, cu privire la hotărârea din Colorado.

"De asemenea, vor lua această problemă foarte în serios, deoarece nu are impact doar asupra statului Colorado. Ea are impact asupra tuturor celor 50 de state", a adăugat el. "Așa că acest lucru va trebui să fie decis de Curtea Supremă".

Are Trump imunitate în fața procurorilor din 6 ianuarie?

Strategia de dinaintea procesului lui Trump în cazul său de subversiune electorală federală a gravitat până acum în mare parte în jurul unui efort de a determina instanțele să respingă acuzațiile pe baza unor afirmații inedite potrivit cărora imunitatea prezidențială îl protejează de a fi urmărit penal pentru presupusele infracțiuni pe care le-a comis în legătură cu rezultatele alegerilor din 2020.

Judecătorul de primă instanță care a supravegheat cazul său penal a respins aceste argumente la începutul acestei luni, ceea ce a determinat echipa lui Trump să ceară rapid curții federale de apel din Washington DC să revizuiască această decizie.

Încercând să zădărnicească încercarea lui Trump de a organiza o bătălie juridică prelungită în chestiunea imunității, care ar putea să amâne data procesului din 4 martie, Smith a adus o întorsătură neașteptată în această saga săptămâna trecută, când a cerut instanței supreme să intervină acum pentru a soluționa problema imunității și, de asemenea, pentru a decide dacă este protejat de o dublă incriminare.

"Este de o importanță publică imperativă ca cererile de imunitate ale pârâtului să fie rezolvate de această Curte și ca procesul pârâtului să aibă loc cât mai repede posibil dacă cererea sa de imunitate este respinsă", le-a spus Smith judecătorilor, adăugând că "numai această Curte poate să le rezolve definitiv".

Chiar dacă Curtea Supremă refuză să examineze problema imunității chiar acum, problema va ajunge în fața lor la începutul anului viitor. Circuitul DC a declarat că va accelera examinarea apelului lui Trump, iar instanța a programat pledoariile orale în această chestiune pentru 9 ianuarie.

Într-un alt caz care ar putea avea relevanță pentru echipa lui Smith pe măsură ce se va dezbate problema imunității, o curte de apel federală din Atlanta a criticat, la începutul acestei săptămâni, tipul de campanie electorală în care Trump și aliații săi s-au angajat după alegerile din 2020.

Curtea de Apel a celui de-al 11-lea Circuit al SUA a respins luni o încercare a fostului șef de cabinet al lui Trump la Casa Albă, Mark Meadows, care este, de asemenea, acuzat în cazul din Georgia, de a-și muta procesul penal la o instanță federală. Meadows susținuse că comportamentul său care a dat naștere acuzațiilor a fost făcut în cadrul rolului său oficial în cadrul guvernului.

"De asemenea, Meadows nu poate indica nicio autoritate pentru a influența funcționari de stat cu acuzații de fraudă electorală", a declarat completul de trei judecători într-o opinie scrisă de un jurist conservator cunoscut și respectat. "Nici îndatoririle oficiale ale lui Meadows nu au inclus intervenția în procedurile electorale de stat."

Aceste concluzii ar putea ajuta echipa lui Smith atunci când susține în fața instanțelor din Washington că comportamentul post-electoral al lui Trump nu a făcut parte din îndatoririle sale oficiale în calitate de președinte și, prin urmare, nu ar trebui să îl protejeze de urmărirea penală.

"Nu există nicio îndoială că președintele are imunitate pentru actele întreprinse în calitatea sa oficială", a declarat Levitt. "Și cred că, de asemenea, nu există nicio îndoială că lucrurile pentru care Donald Trump se confruntă în prezent cu acuzații penale nu au fost întreprinse în calitatea sa oficială".

Judecătorii vor examina legea obstrucționismului - o altă problemă cheie din 6 ianuarie

Curtea Supremă a fost de acord săptămâna trecută să analizeze dacă o parte a unei legi federale de obstrucționare poate fi folosită pentru a urmări în justiție unele dintre persoanele implicate în atacul de la Capitoliu.

Modul în care judecătorii se vor pronunța în acest caz ar putea avea un impact semnificativ asupra urmăririi lui Smith împotriva lui Trump, prin faptul că ar putea destrăma o parte din cazul său împotriva fostului președinte.

Cazul se referă doar la un singur om care a fost acuzat pentru rolul său în atac, dar modul în care judecătorii se vor pronunța ar putea avea un impact de amploare asupra sutelor de alte cazuri penale pe care DOJ le-a intentat împotriva altor persoane implicate în atac. Printre aceste persoane se numără și Trump, ale cărui acuzații în cazul alegerilor federale îl includ pe cel de obstrucționare și alte trei.

La câteva ore după ce instanța a preluat cazul săptămâna trecută, decizia a început să aibă un efect de propagare în toate cazurile penale în curs de desfășurare din 6 ianuarie.

Cel puțin 10 inculpați din 6 ianuarie au cerut modificări în cazurile lor, pe măsură ce chestiunea își croiește drum prin instanța supremă, inclusiv Ethan Seitz, care a cerut judecătorului de la nivelul procesului său să anuleze audierea pentru pronunțarea sentinței, stabilită pentru luna ianuarie, din cauza cazului Curții Supreme care este acum în curs de soluționare. Avocații săi au cerut ca acesta să nu fie condamnat încă "în interesul economiei judiciare".

Două duzini de persoane au fost condamnate numai în baza acestei acuzații de obstrucționare, potrivit Parchetului american din Washington.

Dispută în legătură cu ordinul de interdicție

Înalta Curte ar putea fi, de asemenea, solicitată de Trump să se ocupe de contestarea ordinului de interdicție limitată emis împotriva sa în cazul de subversiune electorală federală.

La începutul acestei luni, Circuitul DC a confirmat în mare parte ordinul de interdicție, care a fost emis pentru prima dată împotriva lui Trump de către judecătorul districtual Tanya Chutkan, care supraveghează cazul său. Dar curtea de apel a declarat că restricțiile nu se aplică la comentariile făcute despre Smith și restrânge interdicția pe care Trump o avea pentru a vorbi despre martorii din acest caz, o schimbare față de ordinul inițial de interdicție.

Tabăra lui Trump a declarat de mult timp că va cere Curții Supreme să intervină în această chestiune dacă instanțele inferioare vor menține orice parte a ordinului. Avocații fostului președinte au susținut că acesta reprezintă o restricție neconstituțională asupra discursului politic al unui candidat la președinție.

"Instanța districtuală nu are autoritatea de a pune botniță discursului politic de bază al principalului candidat la președinție în plină campanie de realegere", au declarat ei în fața curții de apel luna trecută. "Președintele Trump are dreptul de a proclama, iar publicul american are dreptul de a auzi mesajele sale politice de bază".

Luni, avocații fostului președinte și-au intensificat lupta împotriva restricțiilor, cerându-i întregului circuit DC să își reconsidere hotărârea recentă.

În cazul în care Curtea de Apel va refuza cererea, următoarea oprire a lui Trump va fi la Înalta Curte, unde o confruntare de profil înalt cu privire la discursul său s-ar putea revărsa cu ușurință în campania electorală.

"Nu este o situație ideală pentru nimeni, dar cred că nu există nicio îndoială că, în cazul oricărei decizii judiciare nefavorabile, Trump o va transforma în discuții de campanie", a declarat Derek Muller, profesor de drept electoral la Notre Dame Law School.

Problemele politice de pe rol ar putea, de asemenea, să miște acul

În afară de controversele care îl privesc în mod direct pe Trump și pe care judecătorii ar putea accepta să le revizuiască, dosarul instanței în acest mandat este deja plin de mai multe controverse care vor cântări în mintea alegătorilor atunci când se vor îndrepta spre urnele de vot la sfârșitul anului viitor.

Ei au anunțat săptămâna trecută că vor audia un caz important privind accesul la mifepristona, un medicament utilizat pe scară largă pentru avorturi.

Decizia lor de a revizui hotărârile instanțelor inferioare care limitează accesul la acest medicament reprezintă cea mai mare incursiune a lor în sfera drepturilor reproductive de când au anul trecut au anulat hotărârea Roe vs. Wade - o hotărâre care i-a revigorat pe democrați în alegerile de la mijlocul mandatului din 2022 și care va fi un alt strigăt de mobilizare pentru partid pe măsură ce se apropie alegerile generale.

De asemenea, instanța se pronunță asupra unui caz important legat de Al Doilea Amendament, care le-ar putea permite să ofere îndrumări foarte necesare instanțelor inferioare cu privire la modul în care să examineze legile privind armele de foc în conformitate cu un nou standard pe care majoritatea conservatoare l-a emis în 2022 și care i-a determinat pe unii judecători federali să anuleze o serie de legi privind armele de foc.

Iar luna viitoare, judecătorii vor audia o pereche de cazuri care le cer să anuleze un precedent vechi de zeci de ani pentru a reduce puterea agențiilor federale, o mișcare care ar putea reduce capacitatea guvernului federal de a emite reglementări referitoare la mediu, imigrație și asistență medicală.

