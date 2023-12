Cum să vezi ultima ploaie de meteoriți a anului

Ursidele vor atinge vârful de intensitate maximă în noaptea de joi spre vineri dimineața devreme, potrivit Societății Americane de Meteorologie. Nocturnele care înfruntă frigul ar putea vedea între cinci și zece meteori pe oră, a precizat societatea.

În acest an, Ursidele vor atinge vârful în aceeași seară cu solstițiul de iarnă, cea mai lungă noapte din an pentru emisfera nordică. În seara solstițiului, soarele se va afla în poziția cea mai sudică la ora 22:27 p.m. ET, potrivit EarthSky.

Dacă condițiile meteorologice vor permite, cel mai bun moment pentru a vedea meteoriții va fi între orele 3 dimineața și zorii zilei de vineri, ora locală, după ce luna a apus, potrivit lui Robert Lunsford, coordonatorul raportului de rachete de foc pentru societate. Luna va fi plină în proporție de 74% în noaptea de vârf, potrivit Societății Americane de Meteori, și va interfera cu observarea meteorilor mai devreme în cursul serii cu lumina sa strălucitoare, a spus Lunsford.

Ploaia de meteoriți va fi vizibilă pentru privitorii cerului din emisfera nordică, iar cu cât privitorul se află mai la nord, cu atât mai bine, a spus Lunsford, deoarece constelația radiantă va fi mai sus pe cer mai devreme în timpul nopții pentru cei din Alaska sau nordul Canadei.

Spre deosebire de Geminide, care oferă rate ridicate de observare a meteorilor cu câteva zile înainte și după vârf, Ursidele au un interval relativ scurt de activitate maximă. Rata de cinci până la 10 meteori pe oră va fi observată doar în timpul nopții și în primele ore ale dimineții de vârf, a declarat Lunsford. Cu câteva zile înainte și după vârf, Ursidele vor produce în jur de un meteorit pe oră, a spus el. Ploaia de Urside a început la mijlocul lunii decembrie și va fi activă până pe 24 decembrie.

"Această ploaie a produs ocazional explozii de 25 până la 30 pe oră. Nu ne așteptăm la așa ceva. ... Dar nu se știe niciodată", a spus Lunsford. Dacă ați ratat Geminidele, "iată o amânare pentru a vă vedea o activitate meteorică înainte de sfârșitul anului", a adăugat el.

Nu este nevoie de niciun echipament special pentru a vedea o ploaie de meteoriți. NASA nu recomandă utilizarea unui telescop sau a unui binoclu din cauza câmpurilor mici de vizibilitate ale acestora, deoarece meteorii pot fi văzuți pe tot cerul.

Cartografierea ploii de meteoriți Urside

Ursidele sunt o ploaie anuală de meteori neobișnuită - radiantul său, punctul din care par să provină meteorii, nu este o constelație zodiacală. În schimb, Ursidele par să provină din constelația Ursa Minor, cunoscută și sub numele de Carul Mic.

Prin înregistrarea orei, magnitudinii și a altor caracteristici ale observațiilor de meteoriți, cercetătorii pot aduna mai multe informații despre regiunea spațială din cadrul traiectoriei orbitale a Pământului - cum ar fi cât de densi sunt norii de resturi, precum și timpul în care planeta călătorește prin ei, a declarat Lunsford.

"Dacă reușim să convingem suficient de mulți oameni să facă acest lucru (să înregistreze momentul observării meteorilor), se face o hartă a prafului cosmic care se află acolo sus și ne ajută să explicăm ce le produce (ploile de meteoriți), unde se află și la ce să ne așteptăm anul viitor", a spus Lunsford.

Deoarece Ursidele nu sunt observate la fel de des ca ploile de meteoriți puternice precum Geminidele, datele despre Urside ar putea fi considerate mai valoroase pentru cercetători, a spus Lunsford. Chiar și observatorii ocazionali ai cerului pot contribui la colectarea de date prin raportarea observațiilor lor de meteoriți către American Meteor Society prin intermediul site-ului acesteia.

Ursidele sunt ultimul eveniment ceresc anual pentru acest an, dar prima ploaie de meteoriți din 2024 nu este prea departe - Quadrantidele vor atinge apogeul în cursul dimineții de 4 ianuarie.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com