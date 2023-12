Cum poate ucide căldura extremă și cum te poți proteja

Dintre toate dezastrele naturale, căldura extremă este criminalul numărul 1, arată studiile, ucigând mai mulți oameni decât uraganele și tornadele la un loc.

"Ceea ce este cel mai problematic în legătură cu căldura este faptul că este o problemă climatică vicleană, deoarece ucide mulți oameni, dar nu este impresionantă ca un uragan sau ceva de genul acesta. Pur și simplu se întâmplă tot timpul, așa că este înșelătoare", a declarat epidemiologul de mediu Tarik Benmarhnia de la Universitatea California, San Diego.

A existat o creștere de 74% a deceselor legate de căldură din 1980, potrivit unui studiu din 2021. Odată cu criza climatică în curs de desfășurare, se așteaptă ca temperaturile ridicate să se înrăutățească, iar valurile de căldură vor dura mai mult, afectând părți ale țării care nu sunt obișnuite cu ele.

Majoritatea deceselor și problemelor de sănătate legate de căldură pot fi evitate. Trei dintre cele mai frecvente afecțiuni la care trebuie să fim atenți sunt deshidratarea, insolația și epuizarea din cauza căldurii.

Deshidratare

Corpul dumneavoastră are nevoie de apă și de alte lichide pentru a funcționa. Atunci când pierdeți mai multe lichide decât asimilați, vă deshidratați .

Deshidratarea ușoară sau moderată poate fi gestionată prin consumul mai multor lichide, dar deshidratarea severă necesită asistență medicală.

Problema este că organismul dumneavoastră nu vă anunță întotdeauna suficient de devreme că aveți nevoie de mai multă apă. În momentul în care simțiți că vă este sete, sunteți în urmă cu înlocuirea lichidelor. Adesea, persoanele în vârstă nu simt setea până când nu sunt efectiv deshidratate.

Experții spun că, atunci când trebuie să fiți afară în căldură, este important să beți lichide chiar înainte de a pleca, altfel s-ar putea să nu puteți recupera ceea ce are nevoie corpul dumneavoastră.

În timp ce sunteți afară, în special dacă lucrați sau faceți exerciții fizice pe căldură, Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA recomandă să beți o cană de apă (8 uncii) cel puțin la fiecare 15-20 de minute. Dar nu beți mai mult de 48 de uncii pe oră, ceea ce vă poate scădea prea mult nivelul de sodiu, provocând confuzie și alte probleme de sănătate.

De asemenea, doriți să rămâneți hidratat după ce ați intrat în casă de la căldură, bând suficiente lichide pentru a înlocui ceea ce ați pierdut prin transpirație.

Deshidratarea cronică vă poate crește riscul de pietre la rinichi și infecții ale tractului urinar, precum și probleme pe termen mai lung.

Insolație

"Cea mai îngrijorătoare consecință" a căldurii ridicate este insolația, a declarat Dr. Scott Dresden, profesor asistent de medicină de urgență la Universitatea Northwestern.

În cazul insolației, corpul nu se poate răci și nu-și poate regla temperatura.

La temperaturi normale, corpul pierde apă prin transpirație, respirație și mersul la baie. Dar atunci când umiditatea crește peste 75%, transpirația devine ineficientă. Corpul nostru poate elibera căldură doar atunci când temperatura exterioară este mai mică decât temperatura internă a corpului nostru, de obicei în jur de 98,6 grade.

Dacă temperatura corpului crește rapid, mecanismul său natural de răcire - transpirația - eșuează. Temperatura unei persoane poate crește până la o temperatură periculoasă de 106 grade sau mai mult în doar 10 sau 15 minute. Acest lucru poate duce la invaliditate sau chiar la deces.

Adulții în vârstă, persoanele care iau anumite medicamente, cum ar fi beta-blocantele și antidepresivele, și copiii, cu toții pot avea un timp mai greu cu reglarea căldurii. Alcoolul poate, de asemenea, să îngreuneze reglarea temperaturii organismului, la fel ca și deshidratarea sau îmbrăcămintea excesivă pentru căldură.

Dacă observați că cineva este confuz, are pielea roșie, pare să respire repede sau se plânge de o durere de cap, mutați-vă la umbră sau în aerul condiționat. Răcoriți-i cu apă rece, pungi de gheață sau prosoape umede în jurul gâtului, capului, axilelor și vintrelor. Și cereți ajutor medical cât mai curând posibil.

O persoană care are insolație poate transpira abundent sau deloc. Poate deveni confuză sau poate leșina și poate avea o criză. Dacă nu este tratată, insolația poate afecta rapid creierul. Poate face ca inima să bată periculos de repede și organismul să se oprească.

Vă puteți reduce șansele de insolație purtând haine lejere și largi. Purtați și cremă de protecție solară: Persoanele care sunt arse de soare au o capacitate mai redusă de a-și regla temperatura corpului. Beți multă apă. Încercați să evitați să lucrați afară sau să faceți exerciții fizice în cele mai fierbinți momente ale zilei. Lăsați-vă să vă obișnuiți cu temperaturile ridicate înainte de a începe să alergați la maratoane sau să faceți orice alt exercițiu extrem în aer liber.

Epuizarea din cauza căldurii

Epuizarea din cauza căldurii apare atunci când corpul pierde prea multă apă sau sare prin transpirație excesivă. De obicei, acest lucru se poate întâmpla atunci când sunteți expus la temperaturi ridicate combinate cu umiditate ridicată sau dacă sunteți implicat într-o activitate fizică intensă, cum ar fi alergatul sau jocul de fotbal.

Bolile cauzate de căldură sunt principala cauză de deces și invaliditate în rândul sportivilor de liceu din SUA, potrivit CDC. Dar poate fi o problemă pentru oricine ia parte la activități de zi cu zi, cum ar fi tunsul gazonului sau mersul la plimbare.

Semnele de epuizare din cauza căldurii pot include pielea rece sau umedă cu piele de găină, transpirație abundentă, senzație de leșin sau oboseală, un ritm cardiac neobișnuit, crampe musculare, dureri de cap sau greață.

Dacă credeți că dumneavoastră sau altcineva are epuizare din cauza căldurii, odihniți-vă la umbră sau în aerul condiționat. Beți apă rece. Dacă simptomele nu se ameliorează, solicitați asistență medicală.

În acest moment, tratamentul nu este chiar atât de plăcut. "De obicei, folosim băi de gheață în camera noastră de urgență", a spus Dresden. "Vom face imersiune în apă rece".

Dacă acest lucru nu este disponibil, un spital poate încerca cearceafuri umede și un ventilator mare.

Cum să rămâneți sănătoși pe timp de caniculă

Temperaturile extrem de ridicate pot fi legate de cel puțin 17 cauze de deces, cele mai multe dintre ele legate de probleme cardiace și respiratorii, dar incluzând și sinuciderea, înecul și omuciderea.

Studiile au arătat că expunerea la căldură extremă poate contribui la probleme de sănătate mintală, probleme pentru femeile însărcinate și rezultate slabe la naștere.

Chiar dacă nu lucrați sau nu faceți exerciții fizice în aer liber, fiți atenți la temperaturi extreme.

Dr. Stephanie Lareau, medic de urgență în Rocky Mount, Virginia, a declarat că este important să fiți atenți nu doar la temperatură, ci și la indicele de căldură. Acesta ia în considerare umiditatea, iar acest lucru poate conta mai mult pentru bolile legate de căldură.

Atunci când planificați activități, încercați să le țineți departe de căldură, mai ales dacă aveți copii mici sau persoane în vârstă în cercul dvs. social, deoarece acestea nu suportă căldura la fel de bine.

"Asigurați-vă că toată lumea bea multe lichide", a spus Lareau. "Nu trebuie să luați cantități copioase de apă, dar beți puțin înainte de a vă fi sete - și mai ales când vă este sete. Aceste lucruri sunt foarte importante. Bolile cauzate de căldură sunt total evitabile cu o abordare corectă".

