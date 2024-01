Cum îi ajută inteligența artificială pe Baby Boomers să găsească copii care au nevoie de un mentor

O profesoară pensionară în vârstă de 79 de ani încearcă să liniștească un copil de 6 ani care se simte speriat.

Și la doar câteva săptămâni după ce s-a retras din cariera de conducător al propriei companii, o femeie de 75 de ani învață să folosească un program de artă cu inteligență artificială pentru a crea imagini drăguțe cu pisici care speră că vor face să zâmbească un elev de clasa întâi.

Acestea se numără printre un număr tot mai mare de mentori din Statele Unite ale Americii, care sunt asortați cu discipoli de către Eldera, o platformă online care folosește un algoritm de inteligență artificială pentru a asocia adulți de cel puțin 60 de ani cu tineri cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani pentru a discuta în mod regulat pe chat-uri video.

"Acesta este modul în care desființăm "OK Boomer"", spune co-fondatorul și directorul executiv al Eldera, Dana Griffin.

"Când aduci oamenii împreună, unul la unul, ei își vor da seama cum să aibă grijă unul de celălalt", spune ea. "Și asta este ceea ce am văzut".

Disiparea stereotipurilor generaționale este doar o parte a misiunii Eldera. Există o problemă și mai mare pe care Griffin speră că firma sa o poate ajuta să o rezolve.

Singurătatea, deplânsă de mult timp de experții în sănătate mintală și definită recent ca o epidemie de către medicul chirurg general al SUA, lovește în mod deosebit persoanele mai în vârstă și pe cele mai tinere.

Iar consecințele pot fi dezastruoase. Într-un aviz din luna mai, Dr. Vivek Murthy, chirurgul general, a declarat că riscurile pentru sănătate ale singurătății și izolării sunt la fel de mortale ca și fumatul a 15 țigări pe zi.

Este o imagine sumbră, dar Griffin spune că ceea ce a văzut de când Eldera a început în primele zile ale pandemiei i-a dat speranță.

"Am creat ceva care... are de fapt beneficii extraordinare pentru sănătate, atât pentru tineri, cât și pentru bătrâni", spune ea, "și nu mă așteptam absolut deloc la asta".

Mentorul ei a ajutat-o să-și sporească încrederea. A obținut un loc de muncă

Kathleen Zwart se luminează de îndată ce vede chipul mentorului ei apărând pe ecranul computerului.

Lara Salem stă pe patul ei, cu fotografii ale vedetelor sale K-Pop preferate atârnate pe peretele din spatele ei. Tânăra de 17 ani își pune capul în mâini și râde în timp ce descrie ultima săptămână din viața ei: "haos, haos pur".

Ea a avut grijă de membrii familiei care sunt bolnavi de gripă și s-a străduit să parcurgă ultima etapă a sezonului de volei universitar. În plus, ea încearcă să trimită primele cereri de înscriere la facultate.

"Oamenii spun că ultimul an este atât de ușor. Dar este mult mai rău decât în primul an. ... Este cea mai stresantă perioadă din viața mea", spune Salem.

Zwart dă din cap cu simpatie în timp ce Salem își împărtășește luptele. Are aproape 70 de ani și încă își amintește cât de greu a fost ultimul an de liceu.

"Ceea ce trebuie să faci este să respiri adânc, să-ți pui mintea în starea de spirit corectă înainte de a începe și să faci puțină meditație, puțină yoga, să faci ceva pentru a te relaxa, pentru a te centra și a lăsa stresul deoparte", spune ea. "Și odată ce ai lăsat stresul deoparte, atunci ești în starea de spirit potrivită pentru a face ceva dificil, cum ar fi să completezi cererea."

Este genul de îndrumare blândă pe care Salem a ajuns să se bazeze de când Zwart a început să o îndrume în ianuarie. La fel ca mulți copii, ea primește sprijin din partea părinților, profesorilor și antrenorilor. Dar ea spune că discuțiile individuale cu mentorul ei îi oferă o perspectivă diferită.

Înainte de a da examenul SAT, spune că sfaturile lui Zwart au ajutat-o să rămână calmă și concentrată. Iar atunci când se străduia să își găsească un loc de muncă, Salem spune că încurajările lui Zwart i-au dat încrederea de care avea nevoie pentru a obține primul ei loc de muncă.

"Mi-a spus: 'Trebuie să te duci în fața oglinzii. Trebuie să-ți spui că te vei descurca bine și că ești uimitoare. Ești o persoană bună'. Așa că am stat în fața oglinzii cam cinci minute în fiecare zi, spunându-mi: 'Te descurci. Vei reuși. Vei obține slujba. Ești uimitoare'", a declarat Salem pentru CNN într-un interviu recent. "A fost foarte ciudat la început, dar la un moment dat mi s-a părut firesc și am început să am încredere în mine".

Zwart știe cât de important este să ai pe cineva care să te încurajeze prin suișurile și coborâșurile vieții. Ea se gândește la unul dintre frații ei mai mari, care îi trimitea cuvinte de încurajare în scrisori în timp ce lupta în Vietnam. Și își amintește cum învățătoarea ei din clasa a treiaa avut grijă de ea de-a lungul anilor, chiar și atunci când nu mai era elevă în clasa ei. Și copiii din ziua de azi au nevoie de acest tip de sprijin, spune Zwart, mai ales având în vedere presiunea la care sunt supuși.

"Ceea ce am încercat să fac de când am fost împerecheate a fost să o încurajez puțin, știți, să-i spun că este destul de bună și probabil mult mai bună decât crede ea", a declarat Zwart pentru CNN.

Zwart locuiește în Jacksonville. Salem locuiește la celălalt capăt al statului, în Miami. Ele nu s-ar fi întâlnit niciodată dacă Eldera nu le-ar fi făcut pereche. Dar au fost surprinși să descopere cât de multe au în comun. Zwart i-a trimis lui Salem recomandări de cărți. Salem i-a trimis lui Zwart un link către cântecul ei K-Pop preferat.

"Mă simt mai tânără după ce vorbesc cu ea", a declarat Zwart pentru CNN într-un interviu recent.

Salem spune, de asemenea, că discuțiile cu mentorul ei o lasă să se simtă revigorată.

"Pentru că am reușit să am o conversație, ca și cum aș vorbi cu cea mai bună prietenă a mea, și, de asemenea, să învăț câteva lucruri".

Crearea "unui sat virtual cu suflet uman

Griffin spune că astfel de conexiuni au ajutat-o să vadă potențialul Eldera de a se dezvolta mult dincolo de miile de utilizatori activi din prezent pe platformă.

"Dacă deblocăm cu adevărat adulții mai în vârstă la scară largă, fiecare copil din Statele Unite ar putea avea propriul mentor care să apară pentru el", spune ea.

Numele Eldera descrie o realitate pe care Griffin speră să ajute să o readucă, "Era bătrânilor".

Griffin spune că a fost crescută de bunicii ei în Transilvania și s-a simțit norocoasă că a crescut sub îndrumarea unor persoane mai în vârstă. Când a venit în Statele Unite ca studentă, a continuat să caute mentori mai în vârstă.

"Credeam că toată lumea se bazează pe adulții mai în vârstă pentru a naviga în viață, doar pentru că așa am crescut", spune ea. "Cu cât îmbătrâneam mai mult, mi-am dat seama că am fost pur și simplu foarte norocoasă".

Mult prea des, spune Griffin, adulții mai în vârstă sunt considerați mai puțin valoroși atunci când ies la pensie, chiar dacă încă mai au înțelepciune de împărtășit.

"Ei sunt într-un fel împinși în afara societății, ceea ce nu are sens, deoarece trăim mult mai mult decât oricând", spune ea.

Pe site-ul său, Eldera se prezintă ca un "sat virtual cu suflet uman". Compania și-a început activitatea în martie 2020,într-un moment în care mulți oameni de toate vârstele erau blocați acasă și tânjeau după conexiune. Dar Griffin spune că impactul platformei nu s-a diminuat nici măcar în condițiile în care o mare parte a societății s-a întors la întâlnirile în persoană.

Și ea spune că algoritmul său de inteligență artificială, care ajută la potrivirea oamenilor folosind aproximativ 200 de variabile diferite pe baza răspunsurilor lor la un chestionar detaliat, a devenit și mai bun în timp. Pe lângă verificarea antecedentelor penale ale viitorilor mentori, compania folosește, de asemenea, AI pentru a monitoriza conversațiile Zoom dintre mentori și mentee, care sunt înregistrate, pentru a se asigura că interacțiunile sunt sigure și respectuoase.

În cazul în care se detectează un comportament inadecvat sau un conținut dăunător, modelul AI alertează echipa Eldera "pentru a lua măsuri imediate", spune Griffin.

Griffin este conștient de îngrijorările pe care unii le au cu privire la rolul tot mai mare al IA în societate. Ea remarcă faptul că, la Eldera, oamenii sunt întotdeauna cei care iau deciziile, iar AI nu face decât să sporească eficiența și să ofere sugestii utile.

"AI nu este principalul obiectiv, ci mai degrabă un instrument pe care îl folosim pentru a îmbunătăți și proteja conexiunea umană", spune ea.

Și ea spune că un consiliu de mentori care servesc drept consilieri și un site web unde mentorii se pot conecta între ei și pot face schimb de idei joacă un rol important în modul în care comunitatea ia formă. Mai recent, un grup de mentori a început să organizeze întâlniri intergeneraționale cu consiliul de mentori și să discute probleme precum singurătatea și sănătatea mintală.

Eldera le permite mentorilor și părinților celor care au mentorat să se înscrie pe site-ul său. Copiii cu vârste de până la 13 ani se pot înscrie și ei, dar trebuie să prezinte și acordul părinților.

Platforma oferă atât acces gratuit, cât și plătit. Pentru 10 dolari pe lună, spune Griffin, participanții pot avea acces la resurse comunitare suplimentare, cum ar fi forumul online pentru mentori. În cele din urmă, ea speră că furnizorii de servicii medicale și asiguratorii vor acoperi costurile, deoarece văd beneficiile Eldera atât pentru pacienții pediatrici, cât și pentru cei geriatrici.

Adulții mai în vârstă simt un sentiment de legătură cu comunitatea și un scop în timp ce încearcă să îi sprijine pe mentorii lor mai tineri, spune Griffin, în timp ce copiii învață abilități sociale valoroase care îi ajută să construiască relații și să reziste.

"Sprijinirea tinerilor pentru a deveni adulți rezilienți și de succes nu înseamnă doar a ajuta următoarea generație", spune Griffin. "Îi învață pe adulții mai în vârstă despre ceea ce este important pentru această generație".

O profesoară pensionară i-a cerut fetiței de 6 ani pe care o îndrumă să îi împărtășească obiectivele sale. Răspunsul a șocat-o

Constance Morton Belsi, o profesoară pensionară în vârstă de 79 de ani care locuiește în centrul New York-ului, a fost încântată din momentul în care și-a întâlnit prima dată protejata.

"De îndată ce ne-am conectat prin Zoom pentru fiecare sesiune, am simțit bucurie", spune ea.

Fetița de 6 ani din Texas era inteligentă și amuzantă, cu opinii încântător de puternice despre orice voia să facă în ziua respectivă. Uneori, îi arăta lui Belsi colierele și agrafele de păr. Alteori se declara sirenă. Uneori alerga să-și ia rucsacul și se întorcea cu un teanc de poezii pe care trebuia să le citească.

Dar o dată, fetița părea mai distantă decât de obicei. Belsi a venit cu o întrebare care credea că va stârni o conversație: "Care sunt obiectivele tale?"

"S-a uitat la mine foarte serios", spune Belsi. "De obicei, este numai zâmbete și chicoteli, iar ea a spus: "Nu vreau să mor"".

Belsi a fost uimită să audă cuvinte atât de sumbre de la protejata ei de obicei plină de viață. Dar, pe măsură ce le auzea, nu a avut nicio îndoială cu privire la motivul pentru care le-a împărtășit. O recentă împușcătură în școală era la știri. Și chiar și școlile care nu fuseseră afectate direct de violența armată organizau exerciții pentru a se pregăti.

Mama fetiței de 6 ani, care stătea lângă ea, a intervenit cu câteva cuvinte liniștitoare, pe care Belsi le-a reluat. Și apoi, la fel de repede cum fata a adus subiectul în discuție, a trecut mai departe.

Dar momentul a rămas întipărit în mintea lui Belsi.

"M-am simțit foarte tristă că era evident că se temea de ceva de care majoritatea copiilor de vârsta ei, într-o altă epocă, nu ar fi trebuit să se teamă niciodată", spune ea.

Profesoara pensionară a fost atât de zguduită încât a împărtășit povestea cu consiliul de mentori din Eldera. Griffin spune că este un exemplu elocvent al tipurilor de subiecte pe care mentorii le învață prin ochii copiilor.

"Mentorul este un sprijin pentru ... ceea ce copiii au de înfruntat, ceea ce este probabil cel mai mult cu care s-a confruntat vreo generație", spune ea.

Mentorii citesc "Harry Potter", învață să joace jocuri video și folosesc inteligența artificială pentru a face artă

Provocările cu care se confruntă generațiile mai tinere nu sunt singurele lucruri pe care mentorii le învață prin intermediul Eldera.

Unii mentori au format un club de lectură pentru a începe să citească cărțile Harry Potter, spune Griffin. De asemenea, mulți dobândesc noi abilități și găsesc noi modalități de a se conecta cu tehnologia.

"Impresia mea despre jocurile video era foarte negativă. ... Că copiii stau toată ziua în fața ecranului și se închid la restul lumii. ... Acest lucru era greșit", spune Andrew Weinrich, un bărbat de 69 de ani din New York, care s-a retras de la un loc de muncă în domeniul publicității de răspuns direct în urmă cu cinci ani și care se oferă voluntar ca mentor Eldera de mai mulți ani.

Dar când unul dintre discipolii săi a început să își împărtășească ecranul în timpul convorbirilor lor săptămânale cu Zoom, Weinrich a aflat că jocurile pe care le respinsese până atunci erau mai mult decât atât.

"Există o întreagă lume care este foarte educativă și distractivă", spune Weinrich.

El și-a ajutat protejatul să proiecteze modele de trafic pentru orașe, să decidă unde să foreze puțuri de petrol și să elaboreze strategii de supraviețuire pe un asteroid cu resurse limitate. Weinrich spune că acest lucru l-a ajutat să își deschidă mintea și să se conecteze la un alt nivel cu elevul său de 16 ani.

În această lună, la doar câteva săptămâni după ce s-a pensionat de la compania pe care a condus-o timp de zeci de ani, newyorkeza Karen Korman, în vârstă de 75 de ani, a lăsat la o parte temerile sale și s-a înscris pentru un cont pe Midjourney după ce a auzit că un alt mentor folosea programul de inteligență artificială pentru a face lucrări de artă cu protejatul său.

"Mă cam țineam departe de el. Părea foarte intimidant", spune Korman. Dar, după ce l-a testat pe cont propriu, ea spune că acum abia așteaptă să îl folosească în timpul următoarei sesiuni cu mentorul ei de 6 ani din Washington, DC.

"Sunt foarte entuziasmată pentru amândouă", spune ea, "într-un fel învățăm împreună."

Ea plănuiește să îi ceară elevului său să îi spună o poveste despre orice lucrare pe care o vor crea. Încă se cunosc, spune ea, după ce au fost asociate în urmă cu câteva luni.

"Sperăm să continuăm să facem acest lucru timp de mai mulți ani", spune ea, "și va crește."

Sursa: edition.cnn.com