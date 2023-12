Cum ar putea ajuta Dustin Johnson cu abordarea rapidă a ritmului de joc din golf

Așa a descris Rory McIlroy procesul care are loc între urechile expertului în golf Dustin Johnson, o abordare cu totul diferită de cea a "omului de știință" Bryson DeChambeau.

"El face ca jocul să fie atât de simplu, sau îl face să pară atât de simplu uneori", a spus McIlroy în timpul victoriei fermecătoare a lui Johnson la Mastersul de la Augusta din noiembrie, la cinci lovituri, la Augusta.

Această simplitate ar putea veni în abordarea rapidă a lui Johnson, un lucru pe care jucătorul de 36 de ani l-a identificat ca fiind atât un aspect pozitiv, cât și unul negativ în sezonul său de maturitate de acum un deceniu.

"Întotdeauna am fost un jucător rapid [...] există doar două lucruri care se pot întâmpla, lovești o lovitură bună sau una proastă, așa că de ce să pierzi timpul făcând asta?". Johnson a declarat la Campionatul de Turneu din 2010, anul în care a irosit de două ori avansuri în runda finală la turnee majore.

Orice a luat în considerare în cei 10 ani de atunci, a funcționat. A plecat acasă cu două turnee majore, a avut mai multe săptămâni pe locul 1 mondial (111) decât oricine altcineva în afară de Tiger Woods (683), Greg Norman (331) și McIlroy (106) și a câștigat evenimente din PGA Tour în fiecare sezon în primii săi 13 ani. În ceea ce privește această ultimă realizare, doar Jack Nicklaus (17) și Woods (14) au reușit mai mult.

Succesul său i-a oferit lui Johnson, care vorbește relativ încet, o platformă, Carolinianul de Sud afirmând în 2017 că ar fi o idee bună introducerea ceasurilor de lovituri în PGA Tour.

"Ar fi destul de distractiv, de fapt. Eu aș avea destul timp, dar sunt mulți tipi care nu ar avea. Ar primi o penalizare la fiecare gaură".

În 2018, Turneul European a introdus inovatorul Shot Clock Masters din Austria - unde jucătorii au avut la dispoziție între 40 și 50 de secunde pentru a-și lovi loviturile - și de atunci au urmat experimentele cu GolfSixes pentru un alt format mai dinamic.

Cu toate acestea, astfel de măsuri au oprit cu greu flagelul jocului lent.

Penalizări rare

În anii 1950, cofondatorul și președintele Augusta National, Clifford Roberts, a cerut ca grupurile de două mingi să termine o rundă în trei ore - inclusiv runda finală.

Cu toate acestea, în ciuda faptului că unele runde se apropie de șase ore pe celebrul teren de golf, până în prezent, singura penalizare pentru joc lent la Masters a avut loc în 2013, când debutantul chinez Tianlang Guan, în vârstă de 14 ani, a trebuit să adauge o lovitură la totalul său la sfârșitul rundei a doua.

Între timp, PGA Tour a trecut din 1995-2017 fără să acorde o penalizare pentru joc lent - aceasta intrând în vigoare în 1994.

La KPMG Women's PGA Championship din septembrie, jucătoarei cehe Klara Spilkova i s-au reținut două lovituri, ceea ce a costat-o un loc în runda a treia. În 2019, au fost aplicate o serie de amenzi și o penalizare suplimentară de două lovituri în circuitul LPGA, iar în 2018 au fost date șase amenzi plus patru penalizări de două lovituri, spre deosebire de 34 de amenzi în 2016.

"Este greu să joci rapid, simt că aici, doar din cauza tuturor pantelor de pe greenuri și a vântului, iar dacă ești doar un pic în offside, te vei lăsa în situații dificile", a declarat Anna Nordqvist, dublă campioană la turnee majore, la Aronimink, după incidentul cu Spilkova.

"Cred că ești cam în bula ta acolo și încerci să accelerezi cât de mult poți, dar este greu să o faci pentru că ai tendința de a fi destul de departe de gaură."

Colega Stacy Lewis, dublă câștigătoare a unui turneu major, a vorbit mai critic - și a lăudat politica mai "agresivă" a circuitului european - după ce a câștigat Ladies Scottish Open în august, ultima rundă a durat cinci ore și 16 minute.

"Nu ar trebui să dureze atât de mult să joci. Știam că așa va fi, asta e partea tristă. Cred că trebuie să se facă un efort la nivel general pentru a juca mai repede, pentru că, evident, nu m-am uitat la televizor, dar sunt sigură că nu ar fi putut fi distractiv de urmărit la televizor.

"Am fost un susținător al schimbării ritmului de joc, al determinării oamenilor să joace mai repede de mult timp și, din păcate, încă mergem în direcția opusă."

Gândire exagerată

Profesioniștii vor argumenta că își fac treaba, așa cum un constructor este contractat să construiască o casă și nu ar vrea să își grăbească munca.

Se poate spune că, cu cât durează mai mult, cu atât joci mai prost. Nu întotdeauna, dar acest lucru are precedent pe cea mai mare scenă de golf.

Să luăm exemplul capitulării australianului Norman la Masters 1996. Jucând un golf rafinat pentru a stabili un avans de șase lovituri, la 54 de găuri, cu o rutină de dinaintea loviturilor ascuțită și precisă, a cedat grav sub presiunea lui Nick Faldo și a pierdut cu cinci lovituri.

"Rutina lui este atât de diferită", a declarat antrenorul lui Faldo, David Leadbetter. "Stă deasupra mingii o perioadă incredibilă de timp. Aș spune că petrece cu șase, șapte secunde mai mult pe lovitură, se agită, se mișcă în felul în care nu l-am văzut niciodată făcând-o."

Faldo a adăugat: "În mod normal, cu Greg se amestecă, se amestecă, apoi se agață, se agață și bang! El nu are nicio piedică".

Brooks Koepka, jucătorul masculin în formă la turneele majore din ultimii ani, stă foarte puțin timp deasupra mingii, în timp ce DeChambeau, criticat înainte pentru abordarea sa deliberată, spune că rutina sa de dinaintea loviturii s-a accelerat.

După ce câștigătorul de la US Open a fost criticat pentru că a avut nevoie de aproape 150 de secunde pentru a lovi o lovitură de opt picioare în august 2019, la Campionatul Abu Dhabi din ianuarie, el a exprimat opinii similare cu cele ale lui Nordqvist, dar s-a pronunțat și în favoarea unor runde mai rapide.

"Uite, nu vreau să stau acolo timp de șase ore și nici nimeni nu vrea, nu-i așa. Și sunt numeroase momente acolo, de cele mai multe ori, aștept - grupul nostru așteaptă ca oamenii să plece, așa că, cu siguranță, nu vreau să aștept jucători. Asta îmi va afecta impulsul. De fiecare dată când se întâmplă, simt că mă răcesc."

Golf viteză

Pentru unii jucători de golf, însă, este vorba de a juca 18 găuri în mai mult de 30 de minute.

Alergarea sau joggingul nu este o noutate pentru jucătorii de golf în afara terenului. Dar pe el este un cu totul alt joc.

Ce este necesar: câteva crose (sunt permise maxim șapte), o geantă ușoară, pantofi de alergare, mingi galbene (pentru o vizibilitate sporită) și jocul tău de alergare. Oh, și nu uitați o lampă frontală, deoarece mai mult ca sigur vă veți găsi pe teren în zorii zilei sau când soarele apune.

Profesionistul PGA Luke Willett a declarat pentru CNN că, atunci când se pregătea pentru o rundă de sub 30 de minute la Sunningdale Heath Golf Club de 3.705 yarzi, par-58, în afara Londrei, profesionistul de la club i-a spus că Robert Rock, de două ori câștigător al circuitului european, a avut o lovitură de cinci peste cinci la reglajul fin pentru turneul de golf.

Câteva săptămâni mai târziu, Rock, aflat în formă, a obținut cel mai bun rezultat în turneu din ultimii șapte ani, fiind al treilea la Scottish Open.

Între timp, Willett, într-o dimineață de sfârșit de octombrie, a parcurs traseul în 26 de minute, obținând un scor de opt peste (66). Cu două zile mai devreme, el a înregistrat un 68 într-un timp similar.

Iar cu doar o săptămână mai devreme, jucătorul în vârstă de 36 de ani a zburat în jurul Springs Golf Club din Oxfordshire - de pe tee-uri special amenajate pentru a se asigura că terenul are 6.000 de metri - în 37 de minute, având nevoie de 83 de lovituri (11 peste).

"A fost o neclaritate, un rollercoaster și o emoție cu siguranță. Să alergi pe un teren de golf te face să te simți minunat și cu toții avem nevoie de aceste vibrații bune în acest moment", a declarat Willett, tatăl a trei copii, care se bucură de "aventura" pe care o aduce golful de viteză.

Antrenorul de la Richmond Park Golf Course, Chris Benians, care a jucat la o serie de evenimente din circuitul european între 1998-2003, inclusiv un loc 14 la Openul Coastei de Fildeș din 1999 din cadrul Challenge Tour - câștigat de Ian Poulter -, a declarat pentru CNN că elementul "reactiv" al speed golfului a fost cel mai benefic pentru el.

"Fiecare jucător de golf de turneu știe că ne gândim prea mult. Am fost un foarte bun chipper și am făcut mai multe chip-uri ca jucător de speed golf decât am făcut-o vreodată ca jucător de golf de turneu. O văd și o fac."

Fostul deținător al recordului mondial al celei mai rapide găuri, Steve Jeffs, al cărui efort de 1 minut 50,6 secunde în 2017 pe o gaură de 500 de metri a fost depășit de belgianul Thomas Detry în iunie 2019, cu un timp de 1:29:62, a declarat pentru CNN că "incluziunea" speed golfului a fost, de asemenea, pozitivă.

"Dacă vorbesc cu jucătorii de golf obișnuiți, ei cred că sunt nebun și că toți ceilalți care joacă speed golf sunt nebuni. Este exact opusul a ceea ce este golful în mod normal", a spus Jeffs, care și-a reînnoit încrederea că poate deveni un jucător constant, cu handicap scăzut.

"Este incredibil ce face pentru jocul tău".

