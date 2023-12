Cum a ajuns Karol G de la o vedetă a muzicii latino la un fashion icon

(CNN) - În campania publicitară pentru ultima colecție Loewe "Paula's Ibiza", cântăreața Karol G este văzută ieșind din mare într-o rochie albă, cu valuri reflectate în ochelarii de soare care îi pun în valoare părul roșu ca flacăra (pe atunci) în timp ce privește la orizont. Imaginea, surprinsă pe coasta caraibiană a Columbiei, are o calitate mitică ce dezvăluie cumva compozitoarea gânditoare din spatele interpretei de mare impact. Jonathan Anderson, directorul de creație al Loewe, a vrut ca imaginea să fie realizată în țara de origine a muzicianului, a spus ea, pentru a surprinde "întreaga vibrație Karol G".

Este un vibe care s-a răspândit ca un foc de paie în ultimul an. În februarie, cel de-al patrulea album de studio al lui Karol, "Mañana Será Bonito" (Mâine va fi frumos), a devenit primul album în limba spaniolă al unei femei care a debutat pe primul loc în topul Billboard 200 din SUA. Luna trecută, ea a câștigat un premiu MTV Video Music Award pentru colaborarea sa cu Shakira pentru piesa "TQG". În prezent, este artista feminină cu cele mai multe melodii în limba spaniolă în Billboard Hot 100.

Noua regină a reggaetonului - un stil muzical pregătit pentru dans care domină undele radio cu amestecul său de reggae, rap și ritmuri dembow infuzate cu pop - Karol G este un nume cunoscut în mare parte din America Latină. Dar unele dintre cele mai mari hituri ale sale - inclusiv "Provenza" și "Tusa", un duet cu Nicki Minaj - au ajutat genul să atingă publicul din întreaga lume, consolidându-i noul statut de senzație pop globală.

Și, în timp ce își croiește drum în industria muzicală, cunoscută ca fiind complicată, Karol a reușit să își cultive o imagine și o sferă de influență care au fost remarcate de brandurile cu viziune de viitor dintr-o industrie la fel de complicată: moda.

"Karol G este una dintre cele mai mari vedete din muzica latino contemporană, iar stilul ei îndrăzneț și atrăgător este o parte importantă a personalității sale", a declarat Charlie Smith, director de marketing și comunicare la Loewe, care a fost primul brand de lux care a ales-o ca model de campanie. "Ea are un număr uriaș de fani la nivel global datorită modului în care aduce propria sa notă de reggaeton și a adus acest stil de muzică la noi audiențe din întreaga lume."

Decizia Loewe de a apela la vedeta de reggaeton pare să fi dat roade. Pe Instagram, răspunsul la postarea lui Karol despre campanie a înregistrat peste trei milioane de like-uri și 1,2 milioane de dolari în valoare de impact mediatic (MIV) pentru marcă, potrivit Launchmetrics, o firmă de analiză a datelor.

Campania, care a fost dezvăluită în luna aprilie, nu ar fi putut veni într-un moment mai bun pentru marca deținută de LVMH: Karol G poate că era relativ necunoscută în lumea largă a modei, dar cariera ei muzicală era pe cale să intre pe val, alimentată de o bază de fani din ce în ce mai pasionată și devotată.

După o reprezentație televizată în luna iunie pentru "Today Show" în fața Rockefeller Center din New York, producătorii emisiunii au dezvăluit că mulțimea care a asistat la apariția lui Karol G a fost mai mare decât oricare alta din istorie, inclusiv cea care a asistat la reprezentația de referință a legendei muzicii latino Ricky Martin din 1999. Două luni mai târziu, Billboard a anunțat că Karol a intrat în istorie ca fiind femeia cu cele mai multe intrări în clasamentul Hot Latin Songs, un clasament care există de mai bine de trei decenii. Nu e de mirare că revista "Rolling Stone" i-a oferit coperta din septembrie.

Dar dacă, așa cum sugerează sloganul revistei, Karol se simte acum "neînfricată și liberă" în industria muzicală, care nu a îmbrățișat-o întotdeauna, atunci sentimentele ei pentru industria modei nu au urmat încă.

Formarea unei muzei

"Niciodată nu am fost "cea mai bună prietenă a modei", ca să spun așa", a mărturisit Karol, exprimându-și atât surpriza, cât și încântarea că marea ei șansă în modă a venit de la un designer extrem de conceptual ca Anderson și de la un brand de lux de talia Loewe. "Moda poate fi ciudată. Stilul meu merge pur și simplu cu fluxul".

Asocierea nu este în întregime evidentă. În ultimii ani, Loewe a fost întinerit de abordarea suprarealistă și plină de artizanat a lui Anderson, împingând vânzările anuale la o distanță frapantă de 2 miliarde de euro (2,1 miliarde de dolari), potrivit unor surse de pe piață. Dar rămâne unul dintre cele mai emblematice branduri de patrimoniu din Spania, care se bazează pe statutul său de elită și pe estetica discretă și opulentă încă din 1846. Imaginea Karol G este mult mai exuberantă și mai accesibilă.

"Înainte de asta, simțeam că nimeni nu mă vedea ca pe o figură legată de modă, pentru că nu primeam niciodată haine de la branduri, iar atunci când le abordam, nu funcționa", și-a amintit Karol, explicând că, de obicei, trebuia să cumpere ceea ce își dorea de la comercianții cu amănuntul, în loc ca brandurile să se ofere să împrumute piesele ultimului sezon - un beneficiu publicitar de care alți muzicieni de calibrul ei se bucurau cu plăcere. "Mi-a luat mult timp să experimentez asta".

Dar dacă Karol încă se consideră o outsider în materie de modă, puterea ei ca influencer a devenit clară pentru cunoscătorii de modă. Un clasament al celor mai bune 100 de conturi de Instagram întocmit de SocialBook, o companie care conectează creatorii și mărcile prin intermediul marketingului de influență, arată că ratele de implicare ale lui Karol G sunt semnificativ mai mari decât ale unora dintre contemporanii ei.

Cu 66 de milioane de urmăritori pe platformă, Karol G se află pe locul 70 în ceea ce privește numărul de urmăritori, dar pe locul 6 când vine vorba de ratele de implicare. La începutul lunii octombrie, rata ei de engagement pe 60 de zile a fost mai mare decât cea a trupei de băieți K-pop BTS, ai cărei membri au numeroase ambasadorii ale unor mărci de lux, și a vedetei de la Hollywood Zendaya.

Pentru a pune acest lucru în context, Kim Kardashian are de peste cinci ori mai mulți urmăritori decât Karol G, dar rata de implicare de 5,8% a lui Karol eclipsează rata de implicare de 0,4% a lui Kardashian în aceeași perioadă.

"O rată de implicare bună sau impresionantă este tot ceea ce se apropie sau depășește 5 procente", a declarat Julian Martinez, director de creație la SocialBook.

"O rată de implicare ridicată înseamnă că faci ceva bine cu publicul tău și că le captivezi emoțiile într-un fel sau altul", a adăugat Martinez. "Există mulți factori și variabile prezente (așa că) este greu de izolat cauza exactă. Cu toate acestea, indiferent ce face (Karol G) cu postările și conținutul ei, face o treabă excelentă."

Marketingul celebrităților poate aduce dividende în ceea ce privește conștientizarea și afinitatea față de marcă, dar poate, de asemenea, să stimuleze în mod direct vânzările de articole specifice atunci când fanii sunt constrânși să imite stilul idolului lor. "Karol G Closet" este doar unul dintre multele conturi de social media care prezintă garderoba lui Karol ca pe un ghid de cumpărături, cu fotografii ale produselor și prețuri pentru pantofii Balenciaga, corsetele Miaou și fustele Miu Miu pe care a fost văzută purtându-le.

La Coachella de anul trecut, de exemplu, unde a purtat un costum Roberto Cavalli pentru a cânta un medley de piese clasice ale artiștilor de muzică latină, un val de culoare a ieșit din mulțime, în timp ce mulțimea de fani a adus un omagiu părului "epocii albastre" al cântăreței purtând peruci de aceeași culoare. "A fost o surpriză", a spus ea.

Mărcile aproape niciodată nu publică cifre care să demonstreze că un model de campanie a fost un bun randament al investiției și rareori folosesc acest tip de limbaj atunci când comentează. Loewe nu este diferită. Dar entuziasmul mărcii pentru campania sa Karol G la o jumătate de an de la lansare este, totuși, revelator. "Colaborarea a fost extrem de reușită", a declarat Smith de la Loewe, citând cele 45 de milioane de impresii pe care postarea ei în campanie le-a produs pe rețelele de socializare și succesul comercial al ochelarilor de soare pe care i-a purtat în campanie.

În mod previzibil, parteneriatul Loewe a adus-o pe Karol în atenția altor mărci. "Colaborarea cu Loewe a deschis ușa pentru tot ceea ce se întâmplă acum. După aceea, am primit invitații de la mulți alți designeri, reviste de modă și prezentări pe podium", a spus ea.

În iunie, Karol a fost invitată de Jacquemus să stea în primul rând la spectacolul de la Palatul Versailles al brandului francez, purtând o rochie fără umeri. "Asta a făcut mult zgomot", și-a amintit ea. La premiera filmului "Barbie" din Los Angeles - coloana sonoră a filmului include piesa ei "Watati" - o lună mai târziu, Emilio Pucci a îmbrăcat-o cu un crop-top cu guler înalt și o fustă maxi pentru covorul roz.

"Știți, nu m-am gândit niciodată că faptul de a fi fidelă la ceea ce am fost - fără să urmăresc ce este la modă sau ce nu este la modă și fără să fiu nevoită să mă schimb pentru a ajunge acolo - îmi va aduce o astfel de platformă", a spus Karol, menționând că majoritatea întâlnirilor sale recente din industria modei au ajutat-o să rămână fidelă stilului ei, dar să facă acest lucru într-un mod care îl face să pară "mai elevat".

Stilul ei a suferit cu siguranță o evoluție în ultimii șapte ani în care a fost în atenția publicului. Piesele de bază ale garderobei de stradă, cum ar fi joggerii, pantofii de sport și șepcile, încă își fac apariția ocazional, dar acum sunt coordonate cu topuri înfrumusețate, cu lenjerie inspirată de loungewear sau cu rochii senzuale. Vetements și Rick Owens se numără printre etichetele care îi trezesc interesul în prezent, dar nu se va bloca încă în niciun look care să se bazeze pe anumite mărci. "Vreau să continui să experimentez", a spus ea.

Asta nu înseamnă că nu este conștientă de necesitatea de a-și picta imaginea cu un anumit grad de consecvență. În acest scop, ea a făcut din părul colorat o marcă înregistrată, alternând adesea între pasteluri și tonuri de bijuterii. De asemenea, revine mereu la câteva teme de stil, o tactică care face să fie clar că ea este cea care poartă marca - nu marca care o poartă pe ea.

A pus lumea modei pe jar

Karol și-a descris semnătura emergentă ca pe o "sirenă (care este) un băiat de treabă în suflet". Această dualitate se regăsește în ținutele pe care le-a purtat pentru "Tusa", de exemplu. Videoclipul piesei o înfățișează purtând o rochie eterică până la podea alături de creaturi mitice precum Pegasus; în interpretarea melodiei la Latin Grammy, ea a dominat scena în pantaloni de curse de motociclete off-road cu bijuterii.

Karol G participă la Gala #BoF500 în timpul Săptămânii Modei de la Paris la Shangri-La Hotel Paris pe 30 septembrie 2023 în Paris, Franța.

Dar, indiferent de direcția în care bate vântul modei, a spus ea, unele articole sunt sacre - cum ar fi cerceii cu cerc, pe care insistă că nu îi va abandona niciodată, deoarece simbolizează rădăcinile sale în cultura urbană de stradă din Columbia. "Nu voi înceta să fac ceva care mă reprezintă cu adevărat", a spus ea. "Sunt foarte atentă la asta".

Poate că acest lucru se datorează faptului că este încă înmărmurită de propriile ei succese, dar Karol este predispusă la puțină lăudăroșenie, deși pe un ton care sună mai degrabă umil decât lingușitor. Este logic că îi este "extrem de recunoscătoare" lui Anderson pentru contractul cu Loewe. Asocierea cu o marcă de lux de elită și de înaltă ținută ar putea ajuta-o să se diferențieze de alte vedete feminine de reggaeton în ochii industriei modei.

Atunci de ce a durat atât de mult timp până să o remarcăm?

Este adevărat că ascensiunea ei recentă a fost mai abruptă decât a celorlalți, dar, până în 2022, Karol G și-a asigurat deja al treilea an consecutiv ca fiind cea mai difuzată femeie latino-americană la nivel mondial pe Spotify. Ea a fost uriașă în regiune - unde majoritatea marilor branduri de lux au magazine în cel puțin câteva piețe importante - de ani de zile. Și dincolo de SUA și Spania, unde este cunoscută de ceva vreme, muzica ei a fost difuzată în milioane de exemplare în țări precum Franța, Italia, Germania și Canada, potrivit lui Maykol Sanchez, șeful Spotify pentru artiști și parteneriate cu casele de discuri pentru piețele din America Latină și SUA Latină.

Unul dintre motivele pentru întârzierea recunoașterii este faptul că, până în anii 2020, marile branduri s-au concentrat mai ales pe muzicienii de sex masculin, care au dominat în mod tradițional genul reggaeton. Parteneriatul lui Daddy Yankee cu Reebok și cel al lui Don Omar cu Umbro au creat un precedent timpuriu. În momentul în care Karol G a intrat pe scenă într-un mod important, giganții din domeniul modei, al luxului și al îmbrăcămintei sportive încă se încălzeau cu omologii ei de sex masculin. În ultimii ani, Maluma a făcut echipă cu Dolce & Gabbana și Balmain, J Balvin cu Nike și Guess, Bad Bunny cu Jacquemus și Adidas, iar Nicky Jam cu Hublot.

Ivy Queen, deseori creditată ca fiind regina originală a reggaetonului, a fost o excepție notabilă în acei primii ani ai genului dominat de bărbați, capturând atenția cu imnurile sale de emancipare a femeilor. Dar abia după valul de parteneriate masculine, femeile au început să obțină contracte globale de modă și frumusețe. Pionierii de pe scena mai largă a muzicii latino, precum Jennifer Lopez și Shakira - care anul trecut a fost protagonista unei campanii de vacanță pentru Burberry - au pus bazele pentru ele.

Anitta, starul pop funk carioca din Brazilia, care se pricepe la reggaeton atât în portugheză, cât și în spaniolă, a jucat în campanii pentru Levi's și Dolce & Gabbana, printre altele. Rosalía, originară din Barcelona, a cărei versatilitate muzicală a făcut ca unele dintre hiturile sale să ajungă în topurile de reggaeton, a devenit imaginea Acne Studios anul trecut, în timp ce artista mexicano-americană Becky G - care a înregistrat hitul "Mamiii" cu Karol - a colaborat cu Pretty Little Thing. Karol însăși a marcat câteva colaborări cu mărci înainte de Loewe, în special Kappa și Crocs. Dar chiar și acești promotori timpurii au întârziat puțin la petrecerea reggaetonului.

Originile reggaetonului pot fi urmărite până în Panama, în anii 1980, ca o formă de reggae în limba spaniolă, unde genul s-a inspirat muzical din Jamaica înainte de a evolua în Puerto Rico. A înflorit în anii 1990 și la începutul anilor 2000, când s-a îmbinat cu hip-hop american, dembow dominican și alte genuri muzicale din Caraibe cu rădăcini în diaspora africană. Mulți dintre primii săi artiști s-au inspirat din stilul rapperilor americani din acea vreme, dar cu o notă latină specifică de streetwear.

În anii 2010, reggaeton a găsit rezonanță în orașul natal al lui Karol G, Medellín, Columbia, iar orașul a devenit în scurt timp o capitală creativă pentru această scenă. În 2017, albumul ei de debut, "Unstoppable", coprodus împreună cu prietenul și colaboratorul de lungă durată Ovy, a făcut senzație. O piesă, "Ahora Me Llama" (Acum mă cheamă), pe care a cântat rapperul portorican Bad Bunny, pe atunci în plină ascensiune, a catapultat-o spre celebritate în întreaga Americă Latină și în comunitățile din SUA, unde aproape una din cinci persoane sunt de origine latino-americană, potrivit Pew Research Center.

Pe măsură ce unii artiști s-au distanțat de originile mai grele ale reggaetonului, de rap și de zgomotele industriale ale acestuia, un sunet mai comercial și mai melodic a început să câștige teren în orașe precum Miami, Mexico City și chiar și în orașe mai îndepărtate precum Buenos Aires și Santiago de Chile, unde muzicienii locali i-au dat propria lor turnură. Genul, odată subteran, devenise mainstream, la fel ca și Karol G.

"Karol era în plină expansiune după ce a lovit pandemia. Muzica ei era pe toate posturile de radio de aici, din Mexic. Deja decolase în lumea noastră, dar [știam] că era pe cale să explodeze la nivel global... așa că am vrut-o", spune Karla Martínez, șefa de conținut pentru Vogue Mexic și America Latină, care a prezentat-o pe coperta revistei la începutul anului trecut.

În prezent, aria de acoperire a reggaetonului depășește cu mult bastioanele sale din America Latină, America de Nord și Europa. Nu numai că casele de discuri din Dubai au deschis divizii de muzică latină pentru artiștii de reggaeton pentru a exploata piețele din Orientul Mijlociu, dar cluburile de noapte din orașe asiatice precum Singapore promovează acum seri de dans reggaeton, iar noi hibrizi muzicali care îmbină genurile locale cu reggaeton pot fi ascultați la posturile de radio din întreaga lume, inclusiv în orașe africane precum Nairobi.

Dar atracția din ce în ce mai globală a unor artiști precum Karol G nu este doar un produs al reggaetonului. Acesta se datorează ascensiunii muzicii în limba spaniolă în general. Conform datelor furnizate de Spotify, în ultimii cinci ani, numărul de stream-uri de muzică latino a crescut cu aproape 170% la nivel mondial, iar prezența acestei categorii în Top 50 Spotify Global a înregistrat o creștere remarcabilă de 90%.

"A avut loc o explozie a muzicii latino în întreaga lume, în frunte cu reggaeton, dar sunt toate genurile diferite", a declarat Leila Cobo, născută în Columbia, director de conținut al Billboard pentru muzică latino și spaniolă, adăugând că aceasta a fost susținută de serviciile de streaming muzical care au remodelat o piață în care "nu mai există atât de mulți "gatekeepers" ca înainte".

Cultură înălțătoare - în stil și cântec

"Muzica în sine este mai profesionistă și mai bine produsă acum", a adăugat Cobo. "Publicul reacționează la ritm, chiar dacă nu vorbește limba respectivă. Oamenii nu mai sunt la fel de fixați pe asta."

Într-adevăr, schimbarea de atitudine față de limbă este cea care se pare că l-a ajutat pe Karol G să obțină contractul cu Loewe. "Jonathan (Anderson) mi-a spus că, deși nu înțelegea ce spun versurile mele, muzica avea o calitate care îl făcea să se simtă bine", a spus Karol.

Născută Carolina Giraldo Navarro, Karol a dat o audiție pentru emisiunea "X Factor" din Columbia când avea 14 ani, dar nu a ajuns departe. În timpul adolescenței, a cântat la petreceri de majorat la quince ani alături de J Balvin, înainte ca vreunul dintre ei să devină celebru. A petrecut ani de zile făcând concerte înainte de a semna cu o casă de discuri din Puerto Rico, care i-a adus puține succese. Într-un moment de cumpănă, s-a mutat la New York și aproape că și-a abandonat aspirațiile de carieră muzicală.

"Karol a muncit din greu", a spus Cobo, menționând că acum, la 32 de ani, este matură și și-a construit succesul de la zero. "Ea a rămas cu picioarele pe pământ de-a lungul carierei sale, discutând deschis despre luptele ei. Cred că femeile o văd și își spun: "Iată o vedetă care este ca mine"."

"În plus, Karol nu mai este doar o artistă de reggaeton. A devenit o artistă pop", a adăugat ea.

A fi un ambasador al muzicii și culturii latino-americane nu vine fără presiune. Deși Karol s-a autointitulat "bichota" - o interpretare de gen a argoului portorican pentru "șmecher", pe care a reinterpretat-o ca o femeie îndrăzneață și plină de putere "berraca" (dură) în cântecul său cu același titlu - ea își mărturisește cu ușurință nesiguranța.

"Mă sperie gândul că mâine aș putea face o greșeală și că totul s-ar putea întoarce împotriva mea", a spus ea, înainte de a se grăbi să adauge: "dar nu pot lăsa ca acest lucru să mă domine".

Karol a explicat că, de la albumul "Mañana Sera Bonito", a fost mai transparentă în ceea ce privește viața ei, inclusiv subiecte intime precum sexualitatea și familia.

"Cred că o mare parte din conexiunea pe care o am cu publicul meu a fost realitatea, ca și cum mi-aș arăta viața fără filtre", a spus ea. "Am fost deschisă și expusă. Nu am încercat să o ascund în niciun fel. Caut modalități de a, nu știu, interioriza totul și de a spune: "Acesta este momentul meu, așa sunt eu, uitați-vă la mine"."

Este adevărat că Karol recunoaște genul de lucruri pe care alții în poziția ei ar putea încerca să le ascundă, chiar și episoade relativ banale, cum ar fi cât de descurajant i se pare să navigheze printre evenimentele pline de farmec ale industriei modei. "Mă simt un pic în afara zonei mele de confort acolo. Când văd celebrități și artiști (în acele situații)", a explicat ea. "Există o anumită etichetă. Nu știu cum să stau în picioare, ce să spun, cum să vorbesc, dar, la sfârșitul zilei, încerc să mă relaxez și să mă bucur de experiență."

Dar tocmai acest farmec crud și nepretențios pare să o facă atrăgătoare pentru fani și colaboratori deopotrivă.

"Este o artistă care a devenit un model pentru milioane de oameni și nu s-a temut să își arate vulnerabilitățile prin muzica ei", a declarat Nina García, redactor-șef al ediției americane a revistei Elle, explicând că decizia de a o prezenta pe coperta revistei a fost "floare la ureche".

"Mesajul ei despre o zi mai bună și un mâine frumos a devenit crucial în lumea noastră fragmentată și adesea tensionată", a observat García. "Iar succesul ei vorbește de la sine".

Răsplata comercială pentru revistă "a depășit așteptările", a spus García. "Ne-am gândit că această copertă va fi populară, dar amploarea ei ne-a uimit, mai ales pe rețelele de socializare. Fanii ei și-au arătat sprijinul (și) a fost de-a dreptul uimitor."

Pe măsură ce profilul ei crește, Karol este din ce în ce mai conștientă de faptul că abilitatea sa de a atrage parteneri de modă de top din Europa și SUA este ceea ce o ajută să îi ofere platforma pentru a susține designerii din America Latină și din diaspora.

"Columbia are designeri recunoscuți la nivel mondial și am avut ocazia să văd la Colombiamoda talentul incredibil de acolo, la prima mână", a spus Karol despre săptămâna modei din Columbia. "Dar ceea ce v-ar putea surprinde este că multe dintre lucrurile pe care le purtăm sunt de la designeri mici, independenți, care nu au atât de multă recunoaștere", spune Karol.

"De exemplu, când sunt pe scenă, lucrez cu aceiași oameni din Medellin care îmi fac pantofii (și) a fost minunat să prezint munca acestor artizani columbieni unor stiliști precum Brett Alan Nelson și să îi pun în legătură", a spus Karol. "Dar m-am gândit la asta în ultima vreme și cred că pot (face mai mult) pentru a ajuta să le duc munca la următorul nivel."

Accesul ei la industria dinamică de fabricare a textilelor și a articolelor de îmbrăcăminte din Columbia duce la o altă întrebare: cum rămâne cu viitoarele oportunități de afaceri dincolo de parteneriatele bazate pe modeling? Are ea vreo ambiție de a imita alte vedete pop devenite antreprenori în domeniul modei, prin coproiectarea unei colecții capsulă sau prin lansarea propriului brand?

"De fapt, acum explorez cum să îmi extind brandul. Vreau să mă asigur că, chiar dacă mă voi retrage din muzică într-o zi, numele meu rămâne relevant și viu în alte domenii", a spus ea.

"Dar orice brand care este asociat cu Karol G trebuie să ofere ceva ce eu pot oferi oamenilor mei care este cu adevărat bun, pozitiv și util", a mai spus ea. "Atunci aș fi nerăbdătoare să o împărtășesc cu toată lumea".

Acest articol a fost publicat inițial de The Business of Fashion, un partener editorial al CNN Style. Citiți mai multe articole din The Business of Fashion aici.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com