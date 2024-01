Crăciunul vine mai devreme cu filmul de vacanță al lui Lindsay Lohan

Această zi are o semnificație specială, având în vedere că este "Ziua fetelor rele".

Într-o scenă devenită celebră din acel film din 2004, personajul Aaron Samuels (interpretat deJonathan Bennett) o întreabă pe Cady Heron (interpretată de Lohan): "Ce zi este?", la care ea răspunde "3 octombrie".

Filmul ei de pe Netflix, "Falling for Christmas", o are pe Lohan în rolul moștenitoarei de hotel Sierra, o femeie "a cărei nouă logodnă o ia razna când are un accident la schi care o lasă cu amnezie totală".

"Din fericire, Sierra se găsește în grija unui văduv cu guler albastru (Chord Overstreet) și a fiicei sale precoce (Olivia Perez) în zilele premergătoare Crăciunului", potrivit gigantului de streaming", potrivit notelor de presă ale filmului.

Este primul proiect Netflix pentru Lohan, iar ea își descrie personajul ca fiind "Extravagant. Temperamentală. Glamour".

"Este o comedie romantică atât de revigorantă și înduioșătoare și îmi lipsește să fac astfel de filme", a declarat ea în timpul unui interviu la recentul eveniment pentru fani Tudum.

"Falling for Christmas" debutează pe 10 noiembrie pe Netflix.

