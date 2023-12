Comisarul NWSL demisionează, iar liga anulează meciurile din weekend după acuzațiile de comportament sexual nepotrivit ale antrenorului concediat

Riley a fost concediat joi de North Carolina Courage, după un reportaj de investigație realizat de The Athletic, care citează jucătoare care au declarat că, timp de ani de zile, Riley și-a folosit influența și puterea pentru a hărțui sexual jucătoarele și, într-un incident, a constrâns o jucătoare să facă sex cu el.

Riley a negat acuzațiile din raport. CNN nu a reușit să ia legătura cu Riley pentru comentarii.

Liga a publicat o singură frază despre comisarul Lisa Baird, spunând că aceasta a demisionat și că liga a acceptat.

Anterior, NWSL a declarat că decizia ligii de a nu juca meciurile din acest weekend a fost luată în colaborare cu sindicatul jucătorilor și s-a bazat pe "gravitatea evenimentelor din ultima săptămână".

O declarație a sindicatului jucătorilor a precizat că a fost o decizie dificilă să ceară anularea meciurilor. Sindicatul a recunoscut că fanii și-au făcut planuri de călătorie și au cheltuit bani pentru a merge la meciuri. De asemenea, a recunoscut că jocul este ceea ce le oferă bucurie jucătorilor.

"Refuzăm să lăsăm ca această bucurie să ne fie luată. Cu toate acestea, recunoaștem, de asemenea, că luptele pentru sănătate mintală sunt reale", se arată în declarație. Prioritatea în acest weekend va fi ca jucătorii să aibă grijă de ei înșiși, se arată în declarație.

Baird își ceruse scuze pentru consecințe: "Această săptămână, și o mare parte din acest sezon, a fost incredibil de traumatizantă pentru jucătorii și personalul nostru și îmi asum întreaga responsabilitate pentru rolul pe care l-am jucat.

"Îmi pare foarte rău pentru durerea pe care o simt atât de mulți. Recunoscând această traumă, am decis să nu intrăm pe teren în acest weekend pentru a le oferi tuturor un spațiu de reflecție. Afacerile ca de obicei nu sunt preocuparea noastră în acest moment.

"Întreaga noastră ligă are mult de vindecat, iar jucătorii noștri merită mult mai mult. Am luat această decizie în colaborare cu asociația noastră de jucători, iar această pauză va fi primul pas în timp ce lucrăm împreună pentru a transforma cultura acestei ligi, ceva ce ar fi trebuit să se întâmple de mult timp."

Dubla campioană mondială Christie Pearce Rampone, care urma să fie inclusă sâmbătă în National Soccer Hall of Fame, a ales să își amâne includerea în această categorie până în 2022.

Ea a declarat că a ajuns la această decizie "după ce a digerat tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile" și vrea să fie introdusă anul viitor, când "vom putea cu toții să sărbătorim cum se cuvine fotbalul feminin".

Fosta jucătoare spune despre Riley: "M-am simțit revendicată

NWSL, care cuprinde 10 echipe, avea programate cinci meciuri vineri și sâmbătă. Următoarele meciuri programate sunt miercuri, când sunt trei meciuri în program, inclusiv North Carolina Courage care joacă acasă.

The Athletic a relatat că a intervievat peste o duzină de jucătoare care au jucat sub comanda lui Riley începând din 2010 și alte persoane care sunt implicate în fotbalul feminin.

O fostă jucătoare care a jucat pentru Riley la trei echipe diferite, Sinead Farrelly, a descris cum un Riley căsătorit a obligat-o să intre în camera lui de hotel pentru a face sex. Farrelly a descris faptul că se afla sub controlul lui Riley, spunând: "M-am simțit revendicată. Acest cuvânt, sincer, descrie perfect pentru mine, pentru că am sentimentul că el s-a plimbat și s-a uitat la potențialii săi candidați, iar pe mine m-a fixat. M-a revendicat; așa s-a simțit atingerea lui. Îmi amintesc că mă gândeam: "Mai vede cineva asta?" Mă simțeam sub controlul lui."

Un alt incident raportat descrie faptul că Riley i-a constrâns pe Farrelly și pe coechipierul Mana Shim să se întoarcă în apartamentul său și i-a presat pe cei doi să se sărute. Shim a descris un moment în care Riley a invitat-o la o sesiune de filmare a unui meci în camera sa de hotel și a întâmpinat-o purtând doar lenjerie intimă. Alți foști jucători, care au dorit să rămână anonimi, au declarat că fostul antrenor a făcut remarci nepotrivite despre greutate și orientări sexuale.

The Athletic i-a cerut lui Riley să comenteze presupusa sa conduită nepotrivită, la care acesta a răspuns că afirmațiile fostelor jucătoare sunt "complet neadevărate". Potrivit The Athletic, Riley le-a spus într-un e-mail: "Nu am făcut niciodată sex cu acești jucători și nici nu le-am făcut avansuri sexuale".

În dezmințirile sale către The Athletic, Riley a spus că "există o șansă să fi spus ceva de-a lungul timpului care să fi jignit pe cineva", dar că nu a "înjosiți" jucătorii. Riley a negat, de asemenea, că a revăzut înregistrările meciurilor în camera sa de hotel.

Riley a antrenat Portland Thorns în perioada 2014-2015, Western New York Flash în 2016 și Courage după ce Flash s-a desființat și drepturile de franciză au fost vândute unui grup din Carolina de Nord. El a fost antrenorul anului în 2017 și 2018.

Organismele de conducere urmează să investigheze

US Soccer a anunțat vineri că va angaja pe cineva care să efectueze o anchetă independentă asupra acuzațiilor.

"Ne luăm în serios responsabilitatea de a investiga în mod viguros comportamentul detestabil care a fost raportat și de a obține o înțelegere completă și sinceră a factorilor care au permis să se întâmple", au declarat oficialii într-o declarație. US Soccer nu numai că guvernează fotbalul din țară, dar susține financiar NWSL. Iar până în acest sezon, US Soccer a gestionat operațiunile ligii.

Federația a declarat că se află în căutarea unui investigator cu experiență în acuzații de comportament inadecvat la locul de muncă de profil înalt pentru a conduce ancheta.

FIFA, organismul internațional de conducere a sportului, a anunțat, de asemenea, că lansează o anchetă.

"Când vine vorba de conduita necorespunzătoare în fotbal, am dori să reiterăm că poziția FIFA este clară: orice persoană găsită vinovată de conduită necorespunzătoare și abuz în fotbal va fi adusă în fața justiției, sancționată și eliminată din joc", au declarat oficialii FIFA.

Jill Martin și Jacob Lev de la CNN au contribuit la acest reportaj.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com