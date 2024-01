Comisarul NHL spune că Mitchell Miller, jucătorul lui Bruins, implicat într-un scandal de hărțuire, nu este eligibil pentru a juca în ligă

"El nu vine în NHL, nu este eligibil în acest moment să vină în NHL. Nu pot să vă spun că va fi vreodată eligibil pentru a intra în NHL", a declarat Bettman, în cadrul NHL Global Series din Tampere, Finlanda.

Bruins a anunțat vineri că a semnat cu Miller, în vârstă de 20 de ani, un contract entry-level, la doi ani după ce Arizona Coyotes a renunțat la drepturile asupra jucătorului, în urma unui reportaj din Arizona Republic, care a dezvăluit că Miller a intimidat un coleg de culoare cu dizabilități când era în gimnaziu, în 2016.

Miller și un alt adolescent au fost acuzați că l-au păcălit pe Isaiah Meyers-Crothers să mănânce bomboane care fuseseră puse într-un pisoar și că l-au agresat fizic. Miller și un alt adolescent au recunoscut agresiunea în fața unui tribunal pentru minori din Ohio și au fost condamnați la muncă în folosul comunității, potrivit Republic.

"Ceea ce am înțeles, și am auzit prin intermediul presei în mod anecdotic, ceea ce a făcut la vârsta de 14 ani este reprobabil, inacceptabil", a declarat Bettman sâmbătă. "Înainte ca Bruins să ia decizia de a-l semna, nu am fost consultați".

Bruins a declarat vineri că Miller va fi repartizat la Providence Bruins din Liga Americană de Hochei, o ligă profesionistă care nu face parte din NHL, dar care servește ca ligă de dezvoltare pentru jucătorii de perspectivă din NHL. Alături de anunțul lor, echipa a oferit o declarație a lui Miller în care acesta a spus că regretă "profund" incidentul și că "și-a cerut scuze persoanei respective".

Când a fost întrebat ce părere are despre semnarea lui Miller, Bettman a spus: "Dacă, de fapt, la un moment dat ei (Bruins) cred că vor dori ca el să joace în NHL, și nu sunt sigur că sunt aproape de acel moment, va trebui să îl aprobăm pe el și eligibilitatea lui, iar acest lucru se va baza pe toate informațiile pe care le vom obține la prima mână la momentul respectiv."

"Erau liberi să semneze cu el pentru a juca în altă parte, asta este problema altei ligi, dar nimeni nu ar trebui să creadă în acest moment că este sau ar putea fi vreodată eligibil în NHL. Iar cei de la Bruins înțeleg asta acum", a adăugat comisarul.

Președintele Bruins, Cam Neely, a declarat anterior, într-o declarație, că înainte de a semna cu Miller, grupurile de operațiuni de hochei și de relații comunitare ale echipei "au petrecut timp cu el în ultimele săptămâni", iar în acest timp, Miller a fost "responsabil pentru comportamentul său inacceptabil și și-a demonstrat angajamentul de a lucra cu mai multe organizații și profesioniști pentru a-și continua educația și pentru a-și folosi greșeala ca pe un moment de învățare pentru alții".

Miller a jucat în 60 de meciuri sezonul trecut pentru Tri-City Storm din Liga de hochei a Statelor Unite. El a fost numit Jucătorul Anului și Apărătorul Anului în USHL după ce a stabilit recordurile ligii pentru goluri și pase decisive într-un sezon de către un apărător.

