Cincinnati Bengals și San Francisco 49ers reușesc o surpriză uimitoare în playoff-ul NFL datorită unor goluri de departajare în ultima secundă

Cincinnati Bengals și San Francisco 49ers au obținut ambele victorii șocante grație unor field-goals la expirarea timpului de joc, în ciuda faptului că ambele au intrat în confruntările din turul diviziei din playoff-ul NFL ca outsideri.

Fotbalistul debutant Evan McPherson a marcat o lovitură de câmp de 52 de yarzi pentru ca Bengals să câștige cu 19-16 în fața echipei Tennessee Titans, cap de serie nr. 1, și să avanseze în primul meci de campionat AFC din sezonul 1988.

Mai târziu, pe un teren Lambeau Field înzăpezit, Robbie Gould a marcat o lovitură de 45 de yarzi pentru a obține o victorie surprinzătoare cu 13-10 în fața celor de la Green Bay Packers și a avansat în meciul de campionat NFC.

Cele două echipe sunt acum la o victorie distanță de Super Bowl LVI. Bengals îi va vizita fie pe Buffalo Bills, fie pe Kansas City Chiefs, în timp ce 49ers se va deplasa weekendul viitor fie la Los Angeles Rams, fie la Tampa Bay Buccaneers.

Ajungând la maturitate

Pentru Bengals, sezonul 2021 a fost o perioadă de creștere pe cea mai mare scenă.

O franciză care a avut atât de puțin succes - victoria de la sfârșitul săptămânii trecute împotriva celor de la Las Vegas Raiders a fost prima lor victorie în playoff de 31 de ani - aceasta este o cursă de vis.

În spatele fundașului de al doilea an Joe Burrow, a receptorului nou-venit Ja'Marr Chase și a kickerului nou-venit McPherson, Cincinnati a dezvoltat una dintre cele mai puternice ofensive din ligă.

Dar, în fața lui Titans - cap de serie nr. 1 în AFC și primind înapoi superstarul Derrick Henry - câștigarea în Nashville părea un ordin greu pentru o echipă neexperimentată.

Cu toate acestea, ei nu au arătat niciodată semne de nervi. Bengals conduceau cu 9-6 la pauză, înainte ca Joe Mixon să danseze pentru a mări avantajul la 16-6.

Câteva minute nebunești au permis celor de la Titans să egaleze scorul cu doar al patrulea sfert rămas. Un gol de câmp, o interceptare dramatică a unei pase a lui Burrow chiar în următoarea acțiune și o aruncare rafinată de eseu a fundașului Titans Ryan Tannehill către AJ Brown au pregătit un final dramatic.

Și după un joc defensiv solid de ambele părți, o interceptare a lui Tannehill de către fundașul Logan Wilson de la Bengals a pregătit șutul de efect al lui McPherson, care a trimis Cincinnati în runda următoare.

După meci, jucătorii de la Bengals au fost plini de laude la adresa nervilor trăgătorului lor, Burrow spunând că acesta avea "gheață în vene".

Burrow le-a spus reporterilor că înainte de a ieși pentru lovitura de departajare, McPherson i-a spus: "Ei bine, se pare că vom merge la meciul de campionat AFC".

Câteva clipe mai târziu, el a fost înghesuit de coechipierii săi după ce și-a îndeplinit promisiunea.

O surpriză în zăpadă

Cu temperaturi care scad sub zero grade și cu zăpada care cade, călătoria din California până în Wisconsin pentru a înfrunta Green Bay poate fi o sarcină descurajantă.

Iar Packers au dat tonul devreme acasă, o primă deplasare impresionantă încheiată cu un eseu al lui AJ Dillion, care i-a adus în avantaj.

În timp ce atacul celor de la 49ers s-a luptat, la fel au făcut și Packers după aceea, cu o lovitură de departajare a terenului de țintă blocată, singura lor altă șansă reală de a înscrie în prima repriză.

San Francisco a obținut propriul field-goal la scurt timp după aceea, înainte ca Packers să răspundă cu al lor în a doua repriză.

Dar o greșeală la echipele speciale a fost cea care a schimbat situația în favoarea celor de la 49ers, o lovitură de pedeapsă blocată permițându-i lui Talanoa Hufanga să preia mingea liberă și să înscrie un eseu cu mai puțin de cinci minute înainte de final.

După ce au oprit din nou atacul lui Green Bay, 49ers au reușit să se poziționeze pentru a-i permite lui Gould să dea lovitura de începere a meciului și să avanseze în al doilea meci de campionat NFC în trei ani.

Deși a fost o bucurie pentru 49ers, înfrângerea începe un intersezon de întrebări cu privire la viitorul superstarului fundaș Aaron Rodgers în Green Bay.

Jucătorul de 37 de ani, MVP-ul în exercițiu al NFL, este cotat să câștige premiul în acest sezon, dar a declarat că a fost "puțin amorțit" după înfrângere.

Ultimul sezon a fost plin de zvonuri și speculații că, după 18 ani la echipă, Rodgers ar vrea să se mute în altă parte.

Dar el spune că va lua o decizie cu privire la viitorul său după ce a avut timp să se gândească.

Vizitați CNN.com/sport pentru mai multe știri, reportaje și videoclipuri

"Nu credeam că vom vorbi despre asta după acest meci", a spus Rodgers.

"O să îmi iau ceva timp și o să am conversații cu oamenii de aici, apoi o să iau o pauză și o să iau o decizie - evident, înainte ca agenția liberă sau orice altceva să se întâmple pe acest front. Este proaspăt acum. Un pic șocant, cu siguranță. Speram să am un weekend frumos pentru Campionatul NFC, să mă bucur de perioada premergătoare și apoi să încep să contemplu unele lucruri, așa că nici măcar nu am lăsat momentul să se scufunde cu adevărat încă."

Sursa: edition.cnn.com