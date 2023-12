Poveste evidențiată

Chris Evert explică de ce este puțin probabil ca Roger Federer să câștige US Open

Federer, favorit 5-4 pentru a câștiga a șasea coroană la US Open

Dar căldura din New York ar putea fi prea mare, spune Evert

"Rafa Nadal se linge pe degete în acest moment"

Cu două turnee majore la activ în acest sezon, ar putea starul elvețian, care a fost împiedicat în ultima vreme de o problemă la spate, să o facă din nou la New York?

Chris Evert, de 18 ori campioană de Grand Slam, nu crede acest lucru.

"Aș fi foarte surprinsă dacă Roger Federer ar câștiga US Open", a declarat Evert pentru CNN.

"Este foarte capabil, știm asta, dar este un jucător de lovituri și cred că la US Open te vei confrunta cu mult mai mult decât să fii un jucător de lovituri".

CITEȘTE: Maria Sharapova a primit un wild card la US Open

CITEȘTE: Victoria Azarenka ar putea rata US Open din cauza bătăliei pentru custodie

Căldură

Condițiile sufocante din New York în această perioadă a anului ar putea fi prea mult pentru elvețianca, care a împlinit 36 de ani la începutul acestei luni.

El a jucat ultima dată la US Open în 2015, unde a pierdut în finală în fața fostului lider al clasamentului, sârbul Novak Djokovic.

Federer a ratat evenimentul de anul trecut, deoarece și-a luat șase luni de pauză pentru a-și lăsa genunchiul să se vindece în urma unei intervenții chirurgicale suferite la începutul acelui sezon. El și-a revenit după cea mai lungă pauză din cariera sa cauzată de accidentări, câștigând Australian Open la începutul sezonului și Wimbledon în iulie.

"Acum ne îndreptăm spre partea fierbinte a sezonului, partea fierbinte a anului", a declarat Evert, care a câștigat US Open de șase ori între 1975 și 1982 și s-a retras în 1989, la vârsta de 35 de ani.

"Mai are ceva în rezervor?", s-a întrebat Evert într-un interviu acordat luna trecută.

"Acele meciuri lungi de cinci seturi, poate juca meciuri de cinci seturi, două, trei, patru la rând? Este un peisaj complet diferit și cred că cineva ca Rafa Nadal își linge cotoarele în acest moment, dorind să obțină al doilea Grand Slam".

După ce a pierdut în finala de la Australian Open în fața lui Federer, Nadal a cucerit al zecelea titlu record la Roland Garros, la Paris, în iunie, la Roland Garros.

Spaniolul a redobândit săptămâna aceasta primul loc în tenisul masculin și va fi cap de serie numărul unu la Flushing Meadows, unde a câștigat titlul în 2010 și 2013.

Dureri la spate

Federer, aflat pe locul al treilea în clasament, a jucat doar un singur eveniment înainte de US Open, ultimul turneu major al anului, pe care l-a câștigat cinci ani la rând între 2004 și 2008.

El a ajuns în finala Mastersului de la Montreal la 13 august, unde a pierdut în fața tinerei vedete germane în ascensiune Alexander Zverev în două seturi.

După această înfrângere, Federer s-a retras de la turneul Western & Southern Open de la Cincinnati, spunând într-o declarație că s-a "încordat" la spate în Canada și că trebuie să se odihnească.

În condițiile în care campionul în exercițiu, elvețianul Stan Wawrinka și Djokovic sunt amândoi indisponibili din cauza unor accidentări, elvețianul este favorit 5-4 la câștigarea US Open la casa de pariuri britanică William Hill.

Asta înseamnă că un pariu reușit de 4 dolari ar aduce 5 dolari plus miza inițială. Nadal este al doilea la 9-4, urmat de fostul câștigător Andy Murray din Marea Britanie la 5-1 și Zverev la 8-1.

"O glumă

La scurt timp după ce l-a învins pe croatul Marin Cilic la All England Club, în iulie, pentru a obține primul său titlu la Wimbledon după cinci ani, Federer, de 19 ori câștigător de turnee majore, a declarat pentru CNN că a câștiga un al treilea titlu de Grand Slam în acest sezon ar fi "o glumă".

"Știu că, dacă rămân în formă, există șanse să mă descurc bine la US Open, dar să îl câștig? Da, la un moment dat, aproape că simt că trebuie să fiu realist", a spus Federer.

"Nu mai am 25 de ani. Nu sunt sigur că pot câștiga trei Slamuri într-un an. Să câștig două este deja destul de nebunesc și destul de bun pentru mine", a mai spus el.

CITEȘTE ȘI: Roger Federer: "Un turneu de Grand Slam cu numărul 20 la US Open ar fi o glumă

O altă viață

Evert, care a câștigat ultimul său Slam la vârsta de 31 de ani și care lucrează acum ca prezentatoare pentru ESPN, în timp ce își conduce propria academie de tenis în Florida, este impresionată de sezonul stelar al lui Federer.

"Cum este posibil? Pentru că Roger Federer este genul de jucător care, lasă pierderile să se rostogolească pe spate", a spus Evert.

"Are suficientă energie emoțională rămasă din cauza modului în care vede tenisul, are patru copii și o soție, așa că are o altă viață care îl îndepărtează de presiunile tenisului.

"Este un jucător de lovituri, nu este un "grinder", nu are nevoie să se antreneze cinci, șase ore pe zi alergând după mingi, cum ar fi, să zicem, un Nadal".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com