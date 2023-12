Charles Leclerc spune că "startul de vis" al sezonului la Ferrari "pare uimitor" după recentele dificultăți ale echipei

Debutând în Formula 1 în 2018, tânărul minune monegasc a trecut printr-o perioadă dificilă de când s-a mutat la Ferrari în 2019. Două victorii chiar la începutul carierei sale acolo au ridicat speranțe și așteptări că echipa iconică în roșu nu era poate prea departe de a câștiga un prim titlu de campion al piloților de la Kimi Räikkönen în 2007.

Cu toate acestea, după un rest de an 2019 frustrant și un 2020 și mai prost - în care Leclerc a terminat pe un modest loc opt în clasamentul piloților și Ferrari pe locul șase în campionatul constructorilor - au început să apară îndoieli cu privire la faptul că Ferrari ar putea oferi tinerei lor vedete o mașină demnă de abilitățile sale.

Dar în acest sezon, toate acestea s-au schimbat.

Leclerc conduce acum o mașină care este suficient de bună pentru a lupta serios la fiecare cursă și, deși este încă la începutul sezonului, poate chiar la campionatul mondial.

Talentele lui Leclerc, în vârstă de 24 de ani, sunt, bineînțeles, de asemenea suficient de bune - dar acestea nu au fost niciodată puse la îndoială.

În ciuda unui dezamăgitor loc șase la cel mai recent Mare Premiu din Emilia Romagna, Leclerc conduce în clasamentul piloților cu 86 de puncte după patru curse, cu 27 de puncte în fața campionului în exercițiu al F1, Max Verstappen, aflat pe locul doi.

"Ultimii doi ani au fost foarte, foarte dificili pentru că, atunci când am ajuns la Ferrari în 2019, aveam o mașină care era capabilă să câștige curse în unele ocazii și am câștigat primele două curse în 2019", a declarat Leclerc pentru Amanda Davies de la CNN înainte de Marele Premiu de la Miami.

"Apoi mergi în 2020 și 2021, unde te trezești cu o mașină care se luptă mult mai mult și te lupți pentru locul șase până la locul 10 ori de câte ori faci un weekend perfect, ceea ce probabil nu este la fel de interesant și [este] dificil de acceptat, dar ca echipă cred că am acceptat-o și am lucrat în cel mai bun mod posibil pentru a reveni în top în acest an.

"Așadar, am avut multe speranțe pentru acest an și am muncit pentru a reveni în top și să vedem în sfârșit că toată munca pe care am depus-o în ultimii ani în această situație dificilă în care ne aflam dă în sfârșit roade, se simte și mai uimitor.

"Așa că este minunat să fim în fruntea campionatului, dar suntem, de asemenea, conștienți că campionatul este foarte lung și că va trebui să muncim extrem de mult pentru a păstra această poziție, dar este un început de vis pentru moment. Suntem cu toții foarte fericiți și lucrăm mai mult ca niciodată pentru a păstra această poziție."

După doi ani de mediocritate - Leclerc a terminat al șaptelea sezonul trecut, iar Ferrari pe locul trei, la aproape 300 de puncte în spatele campionului constructorilor, Mercedes - ar fi fost ușor să devii dezamăgit.

Leclerc recunoaște că lunile de muncă grea care nu au fost niciodată răsplătite cu ceva mai bun decât un loc la mijlocul plutonului și-au pus amprenta asupra echipei, dar este plin de laude pentru modul în care Ferrari a gestionat aceste momente dificile.

"Vreau să spun, este dificil", își amintește Leclerc despre acea perioadă. "Bineînțeles că ai momente în care te simți deprimat, dar de fiecare dată când mă simțeam deprimat mă gândeam la 2019 și la cum mă simțeam când câștigam, iar asta mi-a dat o motivație în plus să mă întorc la treabă și să muncesc mai mult ca niciodată, să mă gândesc la zilele bune care vor fi acolo după aceea dacă facem o treabă bună.

"Cred că toată lumea din echipă a avut această mentalitate și nu și-a pierdut niciodată încrederea și nici motivația, așa că am avut abordarea corectă."

"Să nu-i dai niciodată afară

Unul dintre cele mai mari șocuri din acest sezon a fost lupta celor de la Mercedes.

Echipa câștigase un record de opt campionate consecutive la constructori și își asigurase șapte titluri de piloți la rând înainte ca Verstappen să strice petrecerea într-un final frenetic de sezon trecut.

Atât Lewis Hamilton, cât și George Russell nu au reușit să se acomodeze cu noua mașină Mercedes în acest an, septuplul campion mondial având probleme în special.

Russell se află în prezent pe locul patru, iar Hamilton pe șapte, cu doar două clasări pe locul al treilea între ei pentru a arăta eforturile lor din acest sezon.

Cu toate acestea, Leclerc știe prea bine ce juggernaut a fost Mercedes în acest sport și, în ciuda faptului că Hamilton a dat deja acest sezon ca fiind pierdut, se ferește să pună prea curând ultimul cui în sicriul lor.

"Nu îi dau niciodată afară pentru că sunt o echipă atât de puternică și au demonstrat-o în trecut, dar este de asemenea adevărat că se luptă de la începutul sezonului", spune Leclerc. "Se pare că au probleme destul de mari care vor necesita ceva timp până când le vor rezolva.

"Așa că nu știu, poate nu pentru campionat în acest an, dar sunt destul de sigur că vor fi capabili să câștige câteva curse la un moment dat în sezon."

Finalul dramatic al sezonului trecut, în care titlul a fost decis în ultimul tur al ultimei curse, a fost o schimbare binevenită pentru fanii F1, care în ultimele sezoane nu au avut parte decât de procesiuni ale celor de la Mercedes.

Începutul acestui an i-a făcut deja pe fani să spere că ar putea asista la o altă cursă palpitantă cu doi cai - dar Leclerc crede că există mai mulți piloți capabili să câștige campionatul decât doar el și Verstappen.

"Checo [Perez] este extrem de aproape", spune Leclerc, referindu-se la pilotul Red Bull. "Carlos [Sainz Jr.] a fost ghinionist și poate că acum ajunge și el acolo, dar cred că va fi între noi patru", a adăugat Leclerc despre coechipierul său de la Ferrari.

"Ambele echipe sunt foarte competitive. Toți piloții sunt foarte, foarte competitivi, așa că deocamdată văd o luptă între Red Bull și Ferrari și nu doar între mine și Max".

