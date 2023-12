Cele mai bune filme din 2023: Găsirea punctelor luminoase, de la "Air" la "Maestro", într-un alt an greu pentru Hollywood

Deși serviciile de streaming au ajutat la finanțarea multor filme de marcă, câteva dintre titlurile așteptate cu nerăbdare nu au fost pe măsura așteptărilor, în timp ce altele (mai ales "Killers of the Flower Moon") nu au știut când să se termine - o problemă mai mare în cinematografe, desigur, decât acasă, unde spectatorii pot tăia, tăia și pune pauză după bunul plac.

Pur și simplu, Hollywoodul încă nu a găsit un punct de echilibru între artă și comerț, între filmele de prestigiu și cele cu atracție largă - o problemă de lungă durată agravată, poate, de prioritățile serviciilor de streaming, care pot ascunde eșecurile comerciale și se pot bucura de strălucirea premiilor și a aprecierilor critice.

Desigur, industria divertismentului nu poate trăi doar din premii și au existat tendințe comerciale îngrijorătoare, inclusiv declinul aproape generalizat al box-office-ului filmelor cu supereroi, până de curând un gen extrem de fiabil. Această leșin brusc a alimentat sentimentul că cinematograful nu și-a revenit pe deplin din dubla lovitură a pandemiei și a streaming-ului și s-ar putea să nu o facă niciodată.

Partea bună este că filmele care au ieșit în evidență reprezintă o listă eclectică din punct de vedere al subiectului și al genurilor (cu un efort conștient de a reflecta această gamă), chiar dacă unele dintre ele nu ar fi putut face parte din această listă - care își ia libertatea unor intrări combinate - într-un an cu alegeri mai clare.

Iată, așadar, în ordine alfabetică (cu opțiuni de streaming notate acolo unde sunt disponibile):

"Air" (Amazon Prime Video): Povestea bazată pe fapte a regizorului Ben Affleck despre modul în care Nike l-a obținut pe Michael Jordan este un testament al recunoașterii măreției, cu performanțe extraordinare ale lui Matt Damon și Viola Davis. Cel mai mult, însă, este foarte amuzant, un atribut care s-a simțit prea rar în gama de filme din acest an.

'American Fiction': Scenaristul și regizorul Cord Jefferson face un debut impresionant în această adaptare inteligentă și pătrunzătoare a unui roman despre un scriitor/profesor de literatură (Jeffrey Wright) care scrie impulsiv o carte de glume care ironizează "porno traumatismul negru", doar pentru a vedea că aceasta devine un succes în rândul intelectualității albe.

Ești acolo, Doamne? Sunt eu, Margaret (Max): Poate că filmele despre maturitate abundă, dar această versiune a cărții lui Judy Blume subliniază cât de greu este să faci acest lucru bine, cu Abby Ryder Fortson în rolul tinerei care se confruntă cu o școală nouă, prieteni noi și probleme foarte familiare.

'The Color Purple': Aducând muzicalul pe ecran, păstrând în același timp puterea poveștii de zeci de ani a lui Alice Walker despre suferință și reziliență, regizorul Blitz Bazawule a creat o vitrină extraordinară pentru distribuția sa, deschizând în același timp numerele muzicale și coregrafia în cel mai bun mod posibil.

'Elemental' (Disney+): Într-un an foarte greu pentru Disney, această poveste de dragoste animată a celor de la Pixar a contrazis această tendință, nu numai că a explorat modul în care oameni din medii disparate (în acest caz, literalmente foc și apă) își pot depăși diferențele, dar a depășit o deschidere dezamăgitoare pentru a dovedi că cuvântul din gură în gură poate încă să creeze un succes organic în cinematografe, oricât de ciudată și învechită ar suna această idee.

'The Holdovers' (Peacock, 29 decembrie): Reunindu-l pe regizorul Alexander Payne cu starul său din "Sideways", Paul Giamatti, această comedie-dramă despre inadaptați rămași în urmă la o școală pregătitoare din New England în 1970 - și legăturile improbabile pe care le formează în câteva săptămâni - a strălucit prin spirit, căldură și inimă, cu o interpretare secundară greu de egalat a lui Da'Vine Joy Randolph în rolul unei mame îndurerate al cărei fiu a murit în Vietnam.

'Leave the World Behind' (Netflix): Unul dintre cele mai provocatoare filme ale anului, thrillerul apocaliptic al scenaristului și regizorului Sam Esmail îi prezintă pe Julia Roberts și Mahershala Ali în rolul unor străini puși împreună de o serie de evenimente confuze, în timp ce societatea începe să se prăbușească în jurul lor, într-un film care a eclipsat "Don't Look Up", ultimul film Netflix care a stârnit un răspuns similar.

'Maestro' (Netflix): Bradley Cooper a continuat conversația pe care a început-o despre artă și despre prețul iubirii artiștilor în această biografie a dirijorului Leonard Bernstein, cu interpretarea strălucită a lui Cooper în rolul principal, egalată de cea a lui Carey Mulligan în rolul soției sale Felicia, a cărei loialitate și răbdare Bernstein le-a pus la încercare de nenumărate ori.

'Oppenheimer'/'Barbie' (Max): Aici cel puțin la fel de mult pentru ceea ce au însemnat pentru industria cinematografică, cât și pentru meritele lor individuale, " Barbie" a răspuns inteligent la întrebarea cum se poate face un film cu Barbie pentru secolul 21 (faptul că o are pe Margot Robbie ajută), în timp ce "Oppenheimer" merită credit pentru că a luat un subiect serios, cerebral și l-a făcut să pară demn de Imax. Dacă regizorul Christopher Nolan ar strânge puțin prima și a treia oră în jurul splendidului din mijloc.

"Past Lives"/"Monster": Oricare dintre aceste filme - din Coreea de Sud și, respectiv, din Japonia - ar fi putut să câștige un loc pe această listă, dar ele își au locul în tandem, ca instantanee separate ale puterii îndrăgostelii tinereții. O mică bijuterie, "Viețile trecute" a explorat acest lucru prin intermediul a doi oameni (Greta Lee, Teo Yoo) care se reîntâlnesc după ce au fost separați în copilărie, în timp ce "Monster" și-a filtrat povestea despre doi băieți și mama singură îngrijorată a unuia dintre ei (Sakura Ando) prin perspective schimbătoare, într-un film al regizorului Hirokazu Kore-eda care are o datorie conștientă față de clasicul "Rashomon" al lui Akira Kurosawa.

