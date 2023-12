Ce trebuie să faceți dacă cineva este în stop cardiac

Aproximativ 70% până la 90% dintre persoanele care intră în stop cardiac în SUA mor înainte de a ajunge la spital, deoarece oamenii din jurul lor nu știu întotdeauna cum să îi ajute.

Cum arată un stop cardiac

Stopul cardiac este atunci când inima unei persoane încetează brusc să mai bată.

"Cel mai frecvent ritm pe care îl veți vedea este ceva numit fibrilație ventriculară, care este practic ca și cum inima este ca un sac de viermi. Bate haotic și nu mai este capabilă să pompeze eficient", a declarat Dr. Christine Albert, directorul Departamentului de Cardiologie de la Smidt Heart Institute din Los Angeles.

"Persoana se prăbușește pentru că creierul nu mai funcționează și sunt doar câteva minute în care trebuie să încerci să readuci acel ritm la un ritm normal".

Semnele de avertizare pot include dificultăți de respirație, o inimă care bate cu putere, slăbiciune și disconfort toracic. Dar, de cele mai multe ori, stopul cardiac se produce fără avertisment.

Cineva care se află în stop cardiac nu va avea puls și nu va răspunde la sunet sau la atingere. Aceștia fie vor înceta să mai respire, fie vor scoate sunete asemănătoare respirației, care nu sunt respirație adevărată, ci un reflex care apare atunci când creierul nu primește suficient oxigen.

Care sunt cauzele stopului cardiac

Stopul cardiac poate fi cauzat de ritmuri cardiace neregulate numite aritmii. Insuficiența cardiacă îl poate provoca, la fel ca și îngroșarea mușchiului cardiac numită cardiomiopatie.

Stopul cardiac poate urma unui atac de cord, adică atunci când un blocaj împiedică inima să primească suficient sânge. Mușchiul începe să moară, dar, spre deosebire de stop cardiac, va continua să pompeze.

De asemenea, se poate întâmpla din cauza electrocutării, înecului, sufocării, detreselor respiratorii sau traumatismelor. O lovitură puternică în piept, ca în cazul unui jucător de baseball, ar putea scoate inima din ritm.

Ce trebuie să faceți mai întâi: Sunați la 911, folosiți un DEA

Dacă vedeți pe cineva cu simptome de stop cardiac, sunați imediat la 911. Vreți să aduceți acolo ajutor profesionist cât mai repede posibil. Atunci când inima nu poate pompa sânge către creier și plămâni, persoana poate suferi leziuni cerebrale sau poate muri în câteva minute.

Dacă mai este cineva în preajmă, împărțiți sarcinile. O persoană ar trebui să sune la 911, în timp ce cealaltă caută un defibrilator extern automat, sau DEA.

Aceste dispozitive ușoare pot readuce inima unei persoane la un ritm regulat. Ele se găsesc adesea în locuri publice precum aeroporturile, birourile și școlile. Un DEA poate părea descurajant, dar este conceput pentru a fi folosit de oricine, chiar și de spectatori neinstruiți.

Atunci când apăsați butonul de pornire, dispozitivul vă va oferi instrucțiuni vocale pas cu pas cu privire la locul în care trebuie să puneți electrozii pe pieptul persoanei.

Odată ce tampoanele sunt așezate, dispozitivul măsoară ritmul cardiac al persoanei. Acesta nu va administra un șoc dacă persoana nu are nevoie de unul. Dar dacă are nevoie, DEA vă va spune să vă dați la o parte și să apăsați un buton pentru a aplica șocul.

Începeți resuscitarea cardio-respiratorie

După ce ați folosit DEA - sau imediat, dacă nu aveți acces la unul - începeți compresiile toracice.

Puneți-vă mâinile în centrul pieptului persoanei și apăsați cu putere la 100 până la 120 de bătăi pe minut. Vă poate ajuta să fredonați un cântec cu acest tempo, cum ar fi "Stayin' Alive" al trupei Bee Gees, "Can't Stop the Feeling" al lui Justin Timberlake sau "Just Dance" al lui Lady Gaga.

"Te comporți literalmente ca o inimă externă", a declarat Dr. Comilla Sasson, medic practicant de medicină de urgență și vicepreședinte pentru știință și inovație pentru îngrijirea cardiovasculară de urgență la American Heart Association.

Poate deveni obositor, a spus ea, așa că, dacă altcineva este în apropiere, cereți-i să preia conducerea atunci când aveți nevoie de o pauză. Dacă nu știu resuscitare cardio-respiratorie, puneți-i să vă privească mai întâi. "Asta este ceea ce facem în camera de urgență", a spus Sasson.

Blocarea coatelor vă oferă mai multă pârghie pentru a împinge. în cazul unui adult, în mod normal, ați folosi ambele mâini pentru compresiile toracice. Dar dacă ajutați un bebeluș, folosiți o singură mână.

"Unii oameni mă întreabă: "Dacă fac compresii toracice și îi rup o coastă și îi fac rău?". Eu le spun că această persoană este literalmente moartă, iar dacă are norocul să se trezească pentru că ai făcut compresii toracice, va fi fericită că ai contribuit la salvarea vieții sale. Există un număr mic de persoane care au o coastă ruptă", a spus Sasson.

Cum să obțineți pregătire

Multe organizații oferă cursuri de pregătire în domeniul RCP și AED.

Asociația Americană a Inimii și Crucea Roșie oferă cursuri în persoană, la fel ca multe organizații locale.

Asociația Inimii și Crucea Roșie oferă, de asemenea, sesiuni de instruire practică cu instructori care sunt toate online.

Planificați din timp

Sasson spune că este important ca părinții tinerilor sportivi să discute cu antrenorul copilului pentru a se asigura că au un plan de răspuns cardiac care include resuscitare cardio-respiratorie și un DEA. Dacă cineva are un incident la școală, pe teren sau în timpul unei activități extracurriculare, toată lumea va ști ce trebuie să facă.

Familiile ar trebui, de asemenea, să se asigure că au un plan acasă, pentru orice eventualitate.

"Cine va suna la 911? Cine va începe compresiile toracice? Cine va deschide ușa când va sosi ambulanța? Simplul fapt de a vorbi despre asta ajută. Mă gândesc la asta ca la un exercițiu de tornadă", a spus Sasson. "Să sperăm că nu va trebui să știți niciodată ce trebuie să faceți, dar dacă se întâmplă o astfel de situație, doriți să aveți un plan cu privire la ceea ce veți face pentru a ajuta la menținerea în viață a persoanei dragi".

Sursa: edition.cnn.com